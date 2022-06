Highwater: navigando in un mondo distrutto

One thing we cannot deny is that the world ended on a sunny day. Mentre Niko è steso sul suo gommone giallo e una luce feroce batte sulla sua pelle, sono queste le parole di Highwater Pirate Radio: il mondo è finito in un giorno di sole. Bastano pochi elementi - quell'azzurro acquerellato, la voce che proviene dalla radio, l'atmosfera rarefatta, quasi sognante - per farci comprendere in pochi secondi che ci troviamo dinanzi all'ultima fatica di Demagog Studio.



Highwater, infatti, presenta significativi punti di contatto con quel Golf Club Wasteland (qui potete recuperare la nostra recensione di Golf Club Wasteland) che con la release su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch l'anno scorso mise il piccolo studio di sviluppo sulla mappa dei creativi che contano. Al contempo, vi sono tante novità e, soprattutto, vi è la scelta di nuove meccaniche di gioco. Il trailer presentato nel corso del Summer Game Fest sarà anche stato breve, ma c'è già molto da dire.

Prima della fine

Mentre Golf Club Wasteland era la storia di un ritorno, Highwater è il canto del cigno dell'umanità prima della fine, posizionandosi idealmente come prologo dell'avvenuta del golfista venuto dallo spazio.

La storia di Alphaville e dei suoi abitanti, uomini e donne ricchissimi e protetti dalle alte mura della città fortificata, costituisce l'antecedente storico che ha portato al trasferimento di parte dell'umanità (quelli che se lo potevano permettere, chiaro) sul pianeta Marte.



Ciò è avvenuto a causa della Grande Catastrofe Climatica, i cui effetti potevano essere ammirati in Golf Club Wasteland giocando a golf sulle rovine della Terra e, in particolare, proprio di Alphaville.

Highwater tiene fede al proprio nome e mostra un evidente innalzamento delle acque, solcate da Niko e dai suoi compagni con un gommone giallo. La traversata di questo mare fuori posto, che ormai ha invaso le strade cittadine e separa i grattacieli con il suo splendido azzurro, ci ha ricordato Sea of Solitude (2019) e le lunghe sessioni di navigazione a Seattle in The Last of Us Parte II (2020). È ragionevole pensare che, proprio come in Golf Club Wasteland, l'esplorazione sarà accompagnata dalle voci della radio, che approfondiranno con testimonianze di prima mano le emozioni provate dagli abitanti di questa Terra disastrata e gli avvenimenti più significativi, oltre a riportare le voci di un trasferimento della popolazione di Alphaville su Marte.



Stando agli eventi raccontati in Golf Club Wasteland, questi rumour diventeranno realtà. L'obiettivo di Niko e dei compagni che incontrerà nella sua avventura sarà quello di riuscire a intrufolarsi nella navicella spaziale diretta sul Pianeta Rosso, pur non rientrando tra i super ricchi dotati di biglietto. Sarà un viaggio lungo e pericoloso, in cui non mancheranno tensione e combattimenti.

Un nuovo approccio al gameplay

Nella cornice urbana post-apocalittica della War Zone e di Alphaville conviveranno sessioni di esplorazione e di combattimento. Il trailer di Highwater non mostrava fasi di contrasto con i nemici, ma sappiamo che la struttura di base sarà quella dei combattimenti isometrici a turni. Non vediamo l'ora di saperne di più, anche perché si tratta di una importante novità rispetto al gameplay solitario e contemplativo di Golf Club Wasteland.

Gli sviluppatori hanno chiarito che sarà necessario sfruttare tutti gli elementi messi a disposizione dallo scenario per avere la meglio sui nemici: l'interazione con gli oggetti presenti sulla griglia del terreno di gioco saranno quindi essenziali per sopravvivere agli incontri con creature ostili. È probabile che tra questi rientri il minaccioso guardiano munito di tuta gialla e fucile, posto a presidio della sicurezza degli abitanti di Alphaville insieme a degli onnipresenti droni. Dato che l'avventura di Niko non sarà solitaria, ma corale - nel trailer lo si vede viaggiare in compagnia di altri ragazzi e ragazze - possiamo aspettarci una diversificazione delle abilità e degli approcci al combattimento nei vari protagonisti della storia.

Navigando in un mondo distrutto

Sebbene gli spazi esplorati da Niko non siano ancora degradati fino al punto di non ritorno visto in Golf Club Wasteland, la presenza costante (e ingombrante) di rifiuti, sia su terra che per mare, rende evidente quanto i temi dell'inquinamento e del cambiamento climatico siano cari al team di sviluppo, che ha deciso di tornare nella medesima Terra futuribile dell'apprezzatissima opera prima per ragionare nuovamente su questi aspetti così significativi per la contemporaneità.

L'ambiente parla molto chiaro, ma in questo caso è legittimo aspettarsi delle interazioni verbali tra i vari protagonisti della storia. In fondo, non interpretiamo un golfista solitario che si muove tra le rovine di un mondo un tempo familiare, ma un gruppo di giovani che dovranno collaborare per raggiungere l'agognata salvezza.



Questo senso di coralità, già molto visibile dal trailer, ci ha ricordato le atmosfere di Kentucky Route Zero (i cui episodi sono stati rilasciati tra il 2013 e il 2020, e di cui vi abbiamo parlato nel nostro speciale sul fallimento nei videogiochi). Siamo certi che la scrittura delle musiche originali, delle trasmissioni via radio e dei possibili dialoghi riusciranno a mantenere alta la bandiera di Demagog Studio, che ha già dimostrato un'attenzione certosina nel raccontare i mondi interiori dei suoi personaggi virtuali.