Hogwarts Legacy: l'RPG di Harry Potter è finalmente realtà

Aspiranti maghi e streghe, l'attesa è finalmente terminata: dopo uno struggente susseguirsi di rumor e incertezze, Warner Bros. Avalanche ha alzato il sipario sul tanto sospirato nuovo titolo ambientato nell'universo di Harry Potter. Dall'illustre vetrina del PlayStation 5 Showcase, è stato presentato il reveal trailer di Hogwarts Legacy, produzione che punta a calare i giocatori in un periodo inedito per le avventure siglate J.K. Rowling. L'action RPG dalla natura open-world sarà infatti ambientato nel tardo 1.800, andando così a collocarsi in un'era antecedente sia alle avventure letterarie di Harry Potter sia alle vicissitudini cinematografiche di Newt Scamander.



Prima di varcare, ancora una volta, l'ingresso della Scuola di Magia e Stregoneria più nota del mondo magico, segnaliamo che Hogwarts Legacy sarà un titolo cross-gen, il cui debutto è dunque atteso su hardware di attuale e nuova generazione. Nessuna forma di esclusività coinvolge il gioco, che si farà strada tanto su PS4 e PS5, quanto su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Fatte queste precisazioni, cari Grifondoro, Corvonero, Tassorosso e Serpeverde, indossate la divisa, imbracciate la bacchetta e seguiteci in questo nostro viaggio alla scoperta di Hogwarts Legacy!

Benvenuti a Hogwarts

"Live the Unwritten" - "Vivi ciò che non è stato scritto" è lo slogan scelto da Avalanche Software per presentare alla community la sua ultima creatura videoludica.

Il messaggio è chiaro ed immediato: la storia che ci apprestiamo a vivere nell'universo di Harry Potter sarà completamente inedita e, pur rispettando i canoni della saga, andrà ad ampliarne i confini spaziali e temporali. Oltre che un'epoca storica mai dipinta da libri o film che compongono il franchise, il gioco includerà infatti anche location inedite. Sulla natura di queste ultime, al momento, non ci sono date informazioni, mentre è più che evidente che al cuore dell'esperienza troveremo la Scuola di Magia e Stregoneria di Howgarts. L'iconica struttura pare pronta ad avvolgere i suoi futuri studenti con un'intrigante commistione di elementi familiari e inediti.



La maestosa Sala Grande, le rampe di scale erranti e i dipinti popolati da eccentrici personaggi hanno già risposto all'appello, ma, inevitabilmente, i corridoi del castello saranno percorsi anche da docenti ignoti, remote leggende e, sopratutto, un nuovo Preside.

Il destino del nostro alter-ego videoludico, di cui con tutta probabilità potremo liberamente plasmare l'aspetto estetico, è piuttosto peculiare. Protagonista di Hogwarts Legacy è infatti uno studente a cui è stata concessa un'ammissione tardiva rispetto alla tradizione: ci aspettiamo dunque che abbia più dei canonici 11 anni di età tipici dei nuovi allievi dell'istituto magico. Ma perché questa eccezione?



Ebbene, sembra che il nuovo membro della comunità magica celi in sé uno

strano potere, ovvero la capacità di percepire e controllare la "Magia Antica". Un'unicità che pone nelle sue mani le sorti di un segreto capace addirittura di distruggere l'intero mondo magico. Due le possibili strade che promettono di aprirsi di fronte al personaggio: custodire e preservare l'arcano al fine di proteggere maghi e streghe oppure lasciarsi sedurre e ammaliare dal fascino delle arti oscure. Il team di sviluppo ha già confermato che durante l'avventura avremo la possibilità di affrontare avversari dediti alle Arti Oscure. Sulla natura della minaccia rappresentata da questi ultimi, tuttavia, non vi è al momento alcun dettaglio. Riflettendo sull'identità del villain di Hogwarts Legacy, ad ogni modo, ci risulta piuttosto automatico puntare il dito in direzione del misterioso mago col volto coperto da una maschera mostratoci nel trailer di presentazione del gioco.

Un vero Gioco di Ruolo?

Premesse intriganti, che ci auguriamo celino un costrutto narrativo sufficientemente articolato, in grado di lasciare al giocatore un'ampia libertà ruolistica, sostenuta da scelte capaci di generare conseguenze coerenti nel mondo di gioco. Tra i punti di forza di un prodotto che si colloca in un'epoca inesplorata dal franchise di Harry Potter, troviamo in effetti proprio la possibilità di slegarsi dai vincoli imposti dall'impersonare un protagonista già fortemente caratterizzato nell'indole, nelle abilità o nei valori per mezzo dei quali interpreta il mondo che lo circonda.

In tema di identità, il trailer di presentazione di Hogwarts Legacy ci regala uno scorcio sulla cerimonia dello Smistamento, procedura tramite la quale ogni nuovo studente viene assegnato ad una delle quattro Case: Grifondoro, per i più valorosi, Corvonero, per i più acuti, Tassorosso, per i più altruisti, e Serpeverde, per i più ambiziosi. Su questo fronte, ci aspettiamo la riproposizione di una meccanica vista in azione già in Harry Potter e la Pietra Filosofale, ovvero la possibilità di influenzare la decisione del Cappello Parlante.



Per bilanciare canone e libertà di scelta, il magico strumento potrebbe infatti indicarci la via che ritiene più adeguata, magari dopo averci proposto una sorta di test della personalità, rispettando al contempo una nostra eventuale preferenza in termini di assegnazione. Avalanche delinea per Hogwarts Legacy un ampio livello di libertà nel plasmare

il nostro alter-ego, con l'obiettivo di dar forma al "mago che desideriamo essere". Personalizzazione del personaggio, possibilità di creare pozioni, padroneggiare incantesimi e potenziare i nostri talenti sono alcune delle promesse concrete del team di sviluppo. La speranza, in questo caso, è che la routine scolastica di Howgwarts vada ad integrarsi in maniera coerente con l'evoluzione del protagonista. Frequentare lezioni di Pozioni o di Incantesimi potrebbe, ad esempio, consentirci di progredire lungo rami di potenziamento differenti, con l'ottenimento di abilità uniche per ciascuno di essi.

Volendo viaggiare ulteriormente con la fantasia per elaborare possibili ipotesi, ci piacerebbe osservare un'efficace alternanza tra attività "curriculari" e avventure in libertà. Un approccio interessante potrebbe vedere il trascorrere del nostro primo anno ad Hogwarts scandito da un calendario dedicato, sul modello, per citare un esempio recente e apprezzato, di Persona 5. Parte del nostro tempo libero potrebbe in tal caso essere speso nel coltivare amicizie, nel rafforzare la nostra abilità alla guida di un'antenata della Nimbus 2000 o, ancora, nell'accudire adorabili creature magiche.

Tra duelli magici e Ippogrifi

Su quella che, concretamente, sarà la formula di gameplay proposta da Hogwarts Legacy vige al momento ancora un forte riserbo. La generica definizione di Action RPG open-world dalla natura immersiva si presta in effetti a molteplici declinazioni possibili.Al momento, non possiamo che augurarci che Avalanche abbia riservato all'elemento ruolistico un certo rilievo, mentre il reveal trailer ci ha già offerto alcuni primi indizi in direzione di una forte centralità degli elementi action ed esplorativi.



Un perno dell'esperienza sarà certamente rappresentato da combattimenti e duelli magici. Alcune sequenze ci hanno confermato la possibilità di affrontare sia maghi Oscuri sia pericolose creature, tra le quali non sembrano mancare all'appello tanto i feroci Troll quanto i più inquietanti Dissennatori. Questi ultimi, in particolare, ci hanno fatto sperare nella possibilità di dar forma al nostro personale Patronus. A un primo sguardo, il combat system sembra fondere la possibilità di combinare schivate in tempo reale e incantesimi, ma si è visto veramente troppo poco per poter esprimere un giudizio articolato in merito.



Sul fronte dell'esplorazione, Hogwarts Legacy offrirà ai giocatori un open-world all'interno del quale cimentarsi in folli avventure, ma non è chiaro quale forma ed estensione assumerà il mondo di gioco. Per quanto riguarda le location già note ai fan di Harry Potter, possiamo dare piuttosto per scontate tutte le aree afferenti al castello di Hogwarts, inclusa la Foresta Proibita, che ci auguriamo sia adeguatamente popolata di Centauri e pericoli mortali.



Già confermata inoltre la presendel villaggio di Hogsmeade, al quale speriamo possa affiancarsi anche Diagon Alley. Del resto si tratta del nostro primo anno di scuola, e dove altro procurarci una bacchetta se non da Olivander? La comparsa nel trailer dei Guardiani di Azkaban sembra inoltre lasciare margine anche alla presenza in-game della cupa prigione. Ma il team di sviluppo, come già accennato, ha promesso anche aree completamente inedite. Tralasciando di ipotizzare la natura di queste nuove destinazioni, vogliamo invece chiudere questa nostra rassegna dedicata a Hogwarts Legacy concentrandoci su di un breve passaggio del reveal trailer. Il filmato ci mostra infatti chiaramente degli studenti alla guida di Ippogrifi: sarà questo uno dei modi possibili per darsi all'esplorazione della mappa di gioco?