Illuvium: un promettente RPG Autobattler con mostri stile Pokemon e NFT

La lista dei progetti blockchain che si vantano di essere tra i primi metaversi in fase di creazione si arricchisce di nuovi nomi a ritmo quasi giornaliero. Se qualche mese addietro si potevano contare su una mano, ora ci si ritrova dinanzi a un caleidoscopio di idee, una più trascinante dell'altra. La manifestazione massima della creatività offerta da The Sandbox ha un fascino non da poco e una spiccata capacità di attirare una base di utenza decisamente eterogenea, ma anche l'ambizione del Metaverso sci-fi Star Atlas è da tenere sotto osservazione per comprendere come questo settore possa assumere connotati da "tripla A".



Immergendoci sempre più in questa coltre di nebbia che copre un settore tanto complesso quanto intrigante, è naturale incorrere in ulteriori prospetti come Illuvium, videogioco che unisce il genere RPG agli intuitivi "Autobattler" e poggia le sue fondamenta, come ogni titolo basato su Blockchain che si rispetti, su un protocollo sicuro e operativo.

Cos'è Illuvium e come si presenta?

La prima domanda che chiunque si sarà posto, senza ombra di dubbio, è "cos'è Illuvium?". È un videogioco RPG open-world con elementi autobattler, genere, quest'ultimo, divenuto celebre con Dota Auto Chess (sviluppato da Drodo Studio e poi divenuto semplicemente Auto Chess) o Teamfight Tactics di Riot Games.

A ciò Illuvium unisce anche l'aspetto collezionabile dei Pokémon. Come si manifesta questo incrocio? Il giocatore crea un personaggio, che entra dunque a fare parte del Metaverso di Illuvium, e può iniziare a esplorare il mondo di gioco completando quest di vario genere e lottando con i mostri che vivono negli ambienti a disposizione. A supportarlo ci saranno armi futuristiche, armature protettive e altri oggetti ottenibili in-game con le risorse da raccogliere nei luoghi esplorati.

Una volta sconfitte queste creature, il giocatore le potrà accudire nei cosiddetti Shard, usati per catturarli: a seconda della resistenza della creatura e della potenza degli Shard ci saranno maggiori o minori probabilità di appropriarsene.



Sarà poi doveroso farli tornare in salute, rendendoli a tutti gli effetti membri attivi della propria "armata". Questi animali, detti Illuvial, sono NFT scambiabili e utilizzabili in-game in battaglie con altri giocatori. Una volta posizionati sul campo, essi inizieranno automaticamente a lottare contro la formazione nemica e ogni battaglia vinta gli permetterà di aumentare di livello diventando più forti. Gli Illuvial presentano molteplici caratteristiche: oltre al loro rispettivo, unico design, essi hanno cinque classi (Guardian, Fighter, Empath, Rogue e Psion), attributi chiave (forza, salute, velocità e danni) e cinque affinità (Aria, Natura, Fuoco, Acqua, Terra) che, se combinate appropriatamente, possono dare vita a una classe ibrida o "Ascesa" dalla potenza maggiore.

Per esempio, facendo scendere sul campo di battaglia un Illuvial di tipo Aria con un Illuvial Acqua si genererà un Illuvial di tipo Ghiaccio. Inoltre, come potrete già immaginare, un Illuvial di tipo Acqua farà più danno a un Illuvial Fuoco e meno danno a un Illuvial Terra. Creando le dovute sinergie si potrà avere la meglio sulla squadra avversaria. Non mancheranno oggetti da raccogliere esplorando il mondo di gioco e da dare ai propri Illuvial, aumentando così le loro statistiche, e accessori estetici come cappelli, occhiali e molto altro ancora da dotare loro per personalizzarli ulteriormente, rendendo ancor più particolare e unico l'artwork-NFT che li rappresenta.



Bisogna a questo punto notare come gli Illuvial non si evolvano alla stessa maniera delle tanto amate creature nate per mano di Satoshi Tajiri, bensì replicano - ed espandono parzialmente - le meccaniche viste su Teamfight Tactics et similia: i giocatori dovranno ottenere tre iterazioni dello stesso Illuvial e portarle tutte al livello massimo tramite combattimento, per poi fonderle in una nuova creatura considerabile l'evoluzione effettiva di quella originale.

Infine, gli Illuvial potranno essere shiny, dorati, arcobaleno o olografici, quindi con più livelli di rarità e dal valore superiore: più forte e raro sarà l'Illuvial originato, più alto sarà il valore dell'NFT.Illuvium presenta tre modalità di gioco:



• La modalità Storia consente ai singoli giocatori di esplorare l'universo di Illuvium, completare quest e collezionare Illuvial



• L'Arena Classificata consentirà ai giocatori di combattere tra loro secondo un sistema elo ben definito, salendo nella classifica globale con ogni vittoria. Al momento non sono noti dettagli in merito ai rank che definiranno il livello dei giocatori



• L'Arena Leviatano non avrà particolari restrizioni come la classica Arena Classificata, opererà piuttosto come un luogo in cui mostrare la propria collezione di Illuvial e lottare liberamente. In questo ambiente, tuttavia, altri giocatori potranno diventare spettatori e scommettere valuta nelle partite. In altre parole, diventa un vero e proprio combattimento per Ether come da slogan, "Fight for ETH".

Le Altcoin ILV e sILV su Ethereum e i partner commerciali

Dal momento che gli Illuvial sono a tutti gli effetti dei token non-fungibili, occorre definire anche l'ambiente crypto che funge da fondazione del videogioco. Il sistema si compone di due token ERC-20 nella Blockchain Ethereum: il principale ILV (Illuvium) e il secondario sILV, o Escrowed Illuvium.

Quest'ultimo è una risorsa di gioco alternativa originata dalla conversione di ILV, è un asset dal valore irrisorio sul mercato crypto e non può essere utilizzato al di fuori di Illuvium. sILV è pertanto limitato all'acquisto di ricompense in-game, non risulta scambiabile con altri giocatori ma ha il vantaggio di poter essere speso immediatamente. Il token primario ILV può essere invece acquistato oppure assegnato tramite attività di gioco - Illivium è difatti un titolo Play2Earn a tutti gli effetti - e rimane in suo possesso con uso limitato allo Staking o alla governance di Illuvium. Esattamente come su The Sandbox e Star Atlas, i possessori di ILV potranno fare parte del cosiddetto Illuvinati Council e partecipare al processo decisionale assieme alla comunità e agli sviluppatori, proponendo migliorie per il gioco e modifiche alla DAO (Decentralized Autonomous Organization).



Per acquistare Illuvium è necessario utilizzare piattaforme Exchange come Binance, Crypto.com, Sushi, CoinSpot o altre ancora, tutte accessibili direttamente tramite il sito ufficiale. Ricordando come doverosa premessa che su queste pagine non troverete consigli di investimento ma soltanto contenuti di natura informativa o divulgativa, bisogna prestare attenzione alla disponibilità limitata di ILV: i creatori di Illuvium hanno stabilito una fornitura totale combinata di 7 milioni di ILV e sILV, con 3 milioni riservati allo Staking Pool per una scorta effettiva massima di 10 milioni di ILV e sILV. La sicurezza della Blockchain ETH è ulteriormente rafforzata da Immutable X (IMX), protocollo Layer 2 che protegge lo scambio e il minting degli NFT garantendo transazioni praticamente istantanee.

Non bisogna dimenticare, d'altro canto, che l'ecosistema Illuvium si compone anche di NFT rappresentati dagli Illuvial, i quali possono essere inseriti sul mercato per ottenere ETH in cambio. A tal proposito, non manca la piattaforma decentralizzata interna IlluviDEX: in essa ogni asset di Illuvial potrà essere rivenduto o scambiato e ogni vendita richiederà una commissione del 5% che verrà versata nello Staking Pool.



Venendo alle collaborazioni strette tra Illuvium e altre realtà, segno della legittimità del progetto, notiamo un numero considerevole di partner importanti: IOSG Ventures, LD Capital, YBB Foundation, Delphi Digital, Stake Capital, Moonwhale Ventures, Lotus Capital, BlockSync, Yield Guild Games, Bitscale. Si tratta principalmente di fondi di investimento che negli ultimi anni hanno riservato non poche risorse a piani di questo genere. Per esempio, LD Capital e Yield Guild Games sono partner anche di Star Atlas. I recenti round di finanziamento, che hanno visto arrivare realtà come Delphi Digital, hanno portato diversi milioni di Dollari nelle casse del team dietro Illuvium, tanto da contribuire all'aumento del Market Cap di ILV a quasi 535 milioni di Dollari al momento della scrittura dell'articolo, oltre al raggiungimento del massimo storico di 2.868,95 Dollari a inizio dicembre 2021.

Illuvium potrà avere successo?

Chi si starà chiedendo in questo momento storico se Illuvium possa avere successo, riceverà soltanto risposte divise tra i "no" di chi non comprende ancora appieno i concetti di Metaverso, NFT e Blockchain, e i "si" secchi di chi ammira la scena sperando eventualmente in profitto personale dato dal successo delle varie piattaforme, o di chi attende l'avvento del titolo definitivo che sposi l'attività ludica al mondo crypto. Come abbiamo avuto modo di spiegare nel nostro recente speciale sul gaming su Blockchain, Metaversi e NFT, l'industria è ancora in una fase di piena scoperta, eppure il fascino resta. Qualcuno potrebbe comparare Illuvium ad altri videogiochi basati su Blockchain, il che è lecito.

Ciononostante, bisogna ammettere sin da subito che Illuvium al momento ha qualche vantaggio su altri progetti: inutile cercare dei termini di paragone in The Sandbox e Decentraland, realtà già affermatesi sul mercato con un gameplay ben definito e una base teorica e pratica estremamente solida. Se ci soffermiamo sui titoli emergenti, Illuvium ha qualche fattore che lo rende un gioco da valutare attentamente.



Una delle differenze principali rispetto a progetti come Star Atlas è la presenza di un trailer gameplay ufficiale che, seppur sempre cinematico, ci dà una visione più concreta di quello che vuole essere il gioco vero e proprio: nel filmato si vedono chiaramente i vari Illuvial combattere tra loro, guidati dal nostro personaggio altrettanto coinvolto nella lotta. Non manca, soprattutto, una scena di esplorazione che illustra i movimenti di quest'ultimo e alcuni ambienti su cui sia lui, sia i vari mostri, potranno muoversi in completa libertà.

Illuvium agli inizi... ...e Illuvium con una nuova UI!

Ma c'è di più! Recandosi sul Discord di Illuvium è possibile accedere ad anticipazioni ancor più interessanti sul videogioco, tra cui video gameplay effettivi. Uno di questi è stato pubblicato a sua volta su YouTube nell'agosto 2021, mostrando lo stato del titolo: già allora, a circa un anno dall'inizio dei lavori da parte del team Illuvium, qualche utente lo ha definito come un "TFT (Teamfight Tactics) con grafica nettamente migliorata".



A ciò si aggiunge proprio il gameplay più familiare e accessibile al pubblico mainstream, oltre che già ben definito. In breve, Illuvium potrebbe essere il "Pokémon NFT" per eccellenza, con ambientazione e design più elaborati - complice il setting sci-fi - e il giusto grado di competitività e difficoltà. Si può dire che ricalca perfettamente il motto "easy to play, hard to master". Quella di Illuvium si mostra allora come un'alternativa più concreta ad altri progetti, ma la domanda iniziale "sarà davvero di successo?" non può trovare ancora risposta tra le speculazioni di investitori e appassionati e la chiara natura work in progress del videogioco, che dovrebbe vedere la luce sotto forma di Open Beta solo nella prima parte del 2022.



Come ben sappiamo da disavventure precedenti nel mondo dei videogiochi, le promesse e le premesse non sempre bastano a garantire la qualità del prodotto finale. Quando di mezzo troviamo un mondo complesso come quello di Blockchain, NFT e Metaverso, poi, diventa quasi naturale mantenere qualche lecita riserva. Tutto ciò che possiamo fare, allora, è osservare l'evoluzione di Illuvium e rimanere pronti per ogni evenienza.