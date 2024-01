Indiana Jones e l'Antico Cerchio ci piace: c'è tanto di cui discutere

Nel nostro riassunto di Xbox Developer Direct abbiamo dato spazio a tutti i titoli mostrati nel corso dell'evento, e adesso è tempo di orientare i riflettori su Indiana Jones e l'Antico Cerchio, uno dei giochi del mondo Microsoft più importanti e attesi del 2024. Oltre al reveal del gameplay i ragazzi di Machine Games hanno svelato diversi dettagli sulla produzione, che non abbiamo mancato di inserire nel nostro discorso. E adesso munitevi di frusta e cappello: c'è un viaggio attorno al globo da affrontare!

Un sogno diventato realtà: storia e personaggi

Per l'Executive Producer Todd Howard, una delle figure di riferimento di Bethesda, il gioco basato sull'universo cinematografico di Indy è un sogno che si realizza. Lucasfilm ha accettato con entusiasmo la sua proposta di realizzarlo e lo stesso è avvenuto con Machine Games, il team che lo sta portando alla luce con passione. Si tratta di una vera sfida per lo studio, che per diversi anni ha lavorato su premiate iterazioni della serie Wolfenstein come The New Colossus (qui la recensione di Wolfenstein the New Colossus).

Esperti di visuale in soggettiva, i creativi dello studio ritengono che sia la prospettiva perfetta per farci vivere questa avventura del tutto canonica dell'archeologo, ambientata nel 1937 e quindi a cavallo tra I Predatori dell'Arca Perduta e l'Ultima Crociata. Detto con franchezza, la prima persona rappresenta una zona di comfort per il team e gli ha fornito il modo perfetto per distinguersi da altri viaggi di celebri avventurieri del mondo videoludico, come Lara Croft e Nathan Drake. Eppure i creativi sotto l'ala di Bethesda e Microsoft non potevano rinunciare a mostrarci le fattezze del grande Harrison Ford da giovane (per l'occasione doppiato da Troy Baker).



Ci gusteremo i suoi primi piani nelle cutscene e potremo ammirarne il vestiario grazie a una visuale in terza persona durante specifici momenti dell'avanzamento. Si pensi ad esempio a quando Indiana si arrampicherà su un palo o quando dovrà salire sul dirigibile nei cieli di Città del Vaticano. Ma quindi di cosa parla Indiana Jones e l'Antico Cerchio?

Di certo sappiamo che all'inizio del gioco ritroveremo il protagonista a dormire profondamente in una delle sale del Marshall College. Il rumore di qualcosa di rotto nel cuore della notte desterà Indy dal suo sonno e lo spingerà a ispezionare le sale del museo del college in cerca di un ladro. L'archeologo troverà dinanzi a sé un energumeno tutt'altro che affabile, Locus, interpretato dal Tony Todd che ci ha deliziato col suo Venom in Marvel's Spider-Man 2 (qui la recensione di Marvel's Spider-Man 2). Interessato a un artefatto dal valore storico all'apparenza insignificante, il misterioso ladro instillerà il seme della curiosità in Indy, che viaggerà fino al Vaticano per indagare ulteriormente sulla faccenda. Con ogni probabilità, è proprio "da noi" che l'americano si imbatterà in Gina Lombardi, una reporter investigativa italiana interpretata da Alessandra Mastronardi che - a detta del team - andrà ad affiancare Indy in questo viaggio per motivi personali. Non poteva chiaramente mancare un villain degno di questo nome, che Machine Games sembra aver costruito con grande cura: parliamo di Emmerich Voss, che nel video di gameplay si è mostrato in tutta la sua perfidia, lasciando Indy in preda al sole battente d'Africa.



Stando alle parole degli sviluppatori, fronteggeremo un individuo di grande intelligenza, ossessionato dalla mente umana e dai metodi per controllarla. Insomma, mosso da fini ben lontani da quelli del nostro caro archeologo. Dalle piramidi d'Egitto, fino ai templi perduti di Sukhothai, il protagonista ammirerà delle grandi opere costruite in luoghi dall'alto valore spirituale sparsi per il globo, e collegabili con una linea ideale che arriva a formare un cerchio perfetto. Da qui il rimando all'Antico Cerchio, menzionato anche nel luogo d'eterno riposo di un certo "protettore del Circulus".

Davvero tanto c'è da scoprire sul mistero al centro dell'avventura, ma crediamo che - data la loro comprovata esperienza - i creativi di Machine Games siano riusciti a imbastire un racconto di qualità e dall'alto tasso cinematografico. I personaggi inediti sembrano potenzialmente interessanti e, come è emerso nel filmato, non mancheranno neanche i momenti di ironia e leggerezza tipici del filone cinematografico. Il soldato che rompe un antico vaso viene redarguito da Indiana con un "ti rendi conto di quanti secoli aveva?" Dal vestiario alle acconciature fino a dettagli molto specifici come i velivoli apparsi nel video, sembra proprio che Machine Games abbia prestato attenzione alla fedeltà al periodo storico, e questo non potrebbe farci che piacere.

La dura vita di un archeologo: gameplay e comparto audiovisivo

Sul fronte prettamente ludico, a quanto sembra Indiana Jones e l'Antico Cerchio darà un grande spazio alla risoluzione di enigmi, e comprensibilmente aggiungiamo. Dovremo aguzzare l'ingegno diverse volte nel sentiero principale e potremo anche esplorare con attenzione le ambientazioni per trovare dei puzzle opzionali. Fasi più lineari incentrate sulla dimensione narrativa infatti andranno affiancare mappe a mondo aperto, piene di segreti e... serpenti.

Non sappiamo quali saranno e a cosa serviranno i possibili tesori da collezionare ma è probabile che lo scopriremo nei prossimi mesi. Tra ingranaggi da inserire nel modo opportuno, liquidi da utilizzare e le immancabili trappole da evitare, ci auguriamo che Machine Games sia riuscita a creare dei rompicapi degni di Indiana Jones, essendo questo un aspetto di cui non si è occupata nelle crociate anti-naziste di Blazkowicz.



Oltre alle arrampicate da capogiro e alle fughe rocambolesche - perché saltare sull'ala di uno Zero nipponico in volo non potrebbe essere che parte di una sezione al cardiopalma - Indy si ritroverà ad affrontare numerosi nemici lungo il percorso. Potrà quindi scegliere la via dello stealth, stordendoli a colpi di pala o grazie a strumenti lanciabili e anche scovare percorsi meno in vista per evitare il più possibile i contatti diretti. Per cominciare a esprimerci sull'efficacia del level design dovremo attendere dell'altro materiale, ancor meglio una prova pad alla mano, mentre sulle sequenze action possiamo spendere due parole.

È certo che nel gioco potremo servirci di pistole e delle bocche da fuoco sottratte ai nemici (con la frusta), ma per specifiche scelte di montaggio nel filmato non possiamo spingerci oltre sulla questione. Il discorso cambia se pensiamo alle scazzottate e all'uso della frusta, uno strumento iconico e per volontà del team utilizzabile in tanti modi diversi. Potremo sfruttarlo per fare rumore e distrarre gli sgherri di Voss, ma anche per acciuffarli, disarmarli o colpirli rapidamente. I nemici si potranno afferrare e riempire di pugni al volto, ma dovremo anche mantenere alta la guardia per parare i loro colpi più duri. Nelle zuffe le nocche di Indy cominceranno a riempirsi di sangue e questi sono dettagli che l'utilizzo della prima persona riesce certamente a trasmettere al meglio.



Al contempo però attendiamo di vedere in modo meno frammentario uno scontro completo, così da analizzare le reazioni dei nemici ai colpi inferti da Indy: la mancanza del gore tipico di Wolfenstein, unita alla visuale così ravvicinata sul campo di battaglia impone infatti una grande attenzione nella realizzazione di movenze e animazioni degli avversari, semplicemente perché è più facile notare possibili incertezze con questa impostazione della telecamera.



Passando all'aspetto squisitamente visivo, abbiamo apprezzato una stilizzazione che sembra rifarsi direttamente all'estetica delle iconiche locandine di Indiana Jones. Protagonista e comprimari paiono ottimamente realizzati, in accordo con un sistema di illuminazione che ci è parso curato e un livello di dettaglio complessivo soddisfacente, si pensi alla scena di Gina nel magazzino pieno di tesori. Qualche superficie meno convincente di altre l'abbiamo scovata, ma in generale questo primo incontro con l'Antico Cerchio ci ha soddisfatto in termini grafici.



In materia di colonna sonora, il compositore Gordy Haab ha lavorato con impegno per restituire agli appassionati le sonorità targate John Williams, in un'avventura che sembra avere i numeri per omaggiare degnamente la leggenda di Indiana Jones.