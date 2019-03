Journey to the savage planet: guida galattica per esploratori

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Journey to the Savage Planet promette di riportare nel mondo dei videogiochi, sommerso da invasioni zombie e Shinobi in cerca di rivalsa, le atmosfere rilassanti tipiche delle avventure di una volta. È questo l'obiettivo dei ragazzi di Typhoon Studios, un team indipendente ai cui vertici troviamo un trittico niente male, composto da Alex Hutchinson (già al lavoro su Far Cry 4 ed Assassin's Creed III), Reid Schneider e Yassine Riahi, che hanno collaborato alla realizzazione di Splinter Cell, Army of Two, e della serie Batman Arkham.



Sviluppatori dotati di una certa esperienza che, formando un gruppo di circa venti elementi, stanno tentando di riproporre sugli schermi una tipologia di gioco che non si vedeva da tempo. Incuriositi dall'idea di conoscere maggiori dettagli sulla produzione, abbiamo avuto modo di assistere ad una demo di Journey to the Savage Planet: allacciate per bene la vostra tuta spaziale, fate un respiro profondo e prestate attenzione a dove metterete i piedi, perché visiteremo luoghi piuttosto strani.

Don't Stop Believin'

Dai primi dettagli emersi dall'annuncio, sapevamo già che Journey to the Savage Planet ci avrebbe messo nei panni di un dipendente della Kindred Aerospace, la "IV migliore compagnia per l'Esplorazione interstellare", con lo scopo di studiare un pianeta alieno potenzialmente abitabile dall'umanità, su cui dovremo catalogare ogni specie di pianta ed animale lungo il nostro cammino.



Typhoon Studios si è autodefinito da subito un "team giovane", allontanando il loro progetto dagli standard di un tripla A. Non c'è da aspettarsi una mole di dialoghi enorme, anzi, in risposta ad una nostra specifica domanda sappiamo già che non ci saranno NPC di sorta sul "pianeta selvaggio".

Troveremo quindi ad attenderci soltanto la natura incontrastata da scoprire in completa solitudine.

La demo vista in anteprima prendeva corpo dall'abitacolo della nostra navicella, già atterrata in territorio alieno. A farci compagnia una televisione, su cui passano i messaggi pubblicitari delle Kindred Aerospace (con un tocco di humor, che pare permeare tutta l'opera), ed una stampante 3D che diventerà la fida alleata delle nostre avventure. Attraverso un teletrasporto il protagonista ha quindi messo piede su AR-Y 26, il suo personale "luogo di lavoro".



Journey to the Savage Planet si presenta come un sandbox in prima persona dalle forti tinte esplorative. In dotazione l'utente avrà immediatamente uno scanner per analizzare la flora e la fauna dei luoghi, e su questo aspetto (che ricorda per certi versi la serie dei Metroid Prime) si installa un gameplay che rappresenta il cuore pulsante del titolo.

La scoperta del pianeta passa da un approccio particolarmente vicino ai metroidvania, in cui ottenere materiali alieni per costruire - attraverso il crafting - strumenti utili a raggiungere nuove aree.

Il nostro alter ego ha in dotazione un jetpack, necessario per delle sezioni platform, ed una pistola per difendersi dai pericoli di questi luoghi sconosciuti. Typhoon Studios ha infatti riempito la mappa di gioco di creature differenti da scoprire, alcune decisamente pacifiche, altre ben più pericolose, accomunate tutte da una peculiare caratterizzazione.



Appena sceso dall'aeronave, il dipendente della Kindred Aerospace ha incontrato infatti sia dei placidi alieni-palla, abbastanza divertenti da prendere a calci (e su questo aspetto torneremo a breve), sia bestie che non hanno esitato ad attaccarlo dopo che lo sventurato è finito fatalmente nella loro tana.

Il pianeta selvaggio è composto da un mix di luoghi e climi diversi, e nello specifico il punto di atterraggio all'inizio della demo corrispondeva ad una landa innevata. Nel momento in cui il protagonista ha mosso i primi passi su un lago apparentemente ghiacciato e stabile, il terreno sotto ai suoi piedi ha ceduto rovinosamente, mettendolo di fronte ad una colonia di meduse volanti alquanto irascibili.



Ed è in questa circostanza che la fida pistola, l'unica arma presente nel gioco, ha compiuto il suo dovere, difendendo l'esploratore dalla mandria di nemiche. Il blaster è anche dotato di alcune modalità di fuoco secondarie, per caricare i colpi o attaccare più bersagli contemporaneamente, grazie ad un utile "effetto-rimbalzo". In tal senso, il pianeta selvaggio nasconderà tra le sue insidie anche altre modifiche da scovare e da installare, nella speranza che si rivelino sufficientemente diversificate.

Any way you want it

A proposito di segreti, è decisamente utile guardarsi per bene intorno, dato che gli sviluppatori hanno riempito di chicche questo luogo ostile: ad esempio, dietro le acque di una cascata, il protagonista ha individuato una sorta di "uovo alieno" che ha potenziato la sua energia vitale e la stamina. Si delinea insomma il profilo di un sistema di progressione che invoglia il giocatore all'esplorazione meticolosa dell'ambiente, che pare alquanto variegato.



Dopo pochi passi, d'altronde, il nostro viaggiatore spaziale era già immerso in una foresta verdeggiante, popolata da piccole creature urlanti abbastanza inoffensive (anche se i nostri timpani non sono d'accordo): in questi frangenti, lo scanner si è rivelato più importante della pistola.

Un percorso era infatti bloccato da rovi giganteschi, che apparentemente bloccavano qualsiasi via percorribile: lo strumento ha però mostrato una particolare pianta dotata di una vera e propria ventola, sulla quale calciare una delle creature a forma di palla citate in precedenza, da colpire dopo averle preventivamente attirate con un'apposita esca.



In questo modo, la strada è stata sgombrata nel giro di pochi secondi. Pare quindi che Journey to the Savage Planet presenterà diversi puzzle ambientali da risolvere con l'ausilio di una combinazione di oggetti a disposizione ed elementi scenici, in modo tale da sbloccare nuovi percorsi.

La particolarità della produzione di Typhoon Studios si riscontra anche nelle creature che incroceremo lungo il cammino, in un modo che ci ha ricordato parecchio opere come "Guida Intergalattica per autostoppisti".



Impareremo quindi a conoscere le varie razze che popolano il mondo di gioco: abbiamo già parlato delle creature più docili, ma ci saranno anche sfide legate al combattimento, con specie ben più corazzate e pericolose.

Gli sviluppatori hanno parlato di veri e propri scontri con la fauna locale, attraverso cui ottenere materiali rari per migliorare l'equipaggiamento. Nella demo è stato mostrato il duello con un alieno decisamente pericoloso, totalmente immune al blaster ed in grado di lanciare grappoli di semi esplosivi al minimo sentore di minaccia.



In questo caso, la strategia giusta è stata quella di aggirarlo senza essere visti (sfruttando delle coperture ed una scivolata), per arrivare nelle vicinanze della sua coda ed affondare due dita nell'unico occhio che aveva a disposizione.

La scoperta di tutte le bestie che popolano il pianeta, e dei loro precisi pattern comportamentali, ci è parso uno dei punti di forza di Journey to the Savage Planet, e siamo certi che la qualità dell'esperienza complessiva si baserà fortemente sulla varietà delle specie presenti.



In ogni caso, al di là di questi sporadici incontri, il team ha ribadito il desiderio di voler immergere il giocatore in un'avventura esplorativa e dai ritmi pacati, strutturando un livello di difficoltà ben calibrato e poco frustrante.

Il viaggio del nostro eroe improvvisato è poi proseguito attraverso una galleria piena di lava e cunicoli ricchi di cristalli luminescenti.

Saltuariamente il nostro occhio è caduto su residui architettonici dallo stile alquanto intrigante, testimonianze di una civiltà pregressa all'arrivo dell'esploratore: comprendere quale sia il mistero che si cela dietro questi ritrovamenti rappresenterà uno dei cardini principali di Journey To the Savage Planet.



Dopo aver raccolto dei materiali rari, il protagonista è tornato alla sua fida stampante, creando un rampino alieno in grado di interagire con alcune specie di piante. Con un'animazione largamente ispirata a Metroid Prime, sarà insomma possibile raggiungere delle piattaforme inizialmente troppo elevate, a testimonianza di come l'esplorazione si muoverà di pari passo con le migliorie apportate all'equipaggiamento, ricco com'è di aggeggi extraterrestri non proprio convenzionali, pienamente in linea con i toni scanzonati e spensierati della produzione.