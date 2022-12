Judas di Ken Levine sarà l'erede spirituale di BioShock?

System Shock 2, BioShock, BioShock: Infinite. Non serve nulla di più dei titoli dei capolavori firmati da Ken Levine per spiegare l'incredibile entusiasmo generato dal ritorno in scena dell'autore videoludico. Dopo una lunga attesa protrattasi per anni, il creativo ha scelto di approfittare della vetrina offerta dai The Game Awards 2022 per presentare al pubblico il suo nuovo gioco: Judas.



Come noto, Ken Levine non è coinvolto nello sviluppo di BioShock 4. Dopo la chiusura di Irrational Games nel 2014, il director ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale, affiancato da diversi collaboratori di lunga data. In questo modo insomma è nata Ghost Story Games, piccola software house con base nell'area di Boston. Dopo aver conservato a lungo il mistero sulla natura del suo primo progetto, il team di sviluppo ha finalmente alzato il sipario su Judas, intrigante shooter single player a traino narrativo. In seguito al reveal, cerchiamo di scoprire quanto più possibile su questo erede spirituale di BioShock.

Judas: un'inquietante eroina

Dopo averci condotto nelle profondità dei mari di Rapture e sulle nuvole di Columbia, Ken Levine è ora determinato ad accompagnarci alla scoperta dello spazio sconfinato. Il reveal trailer di Judas ci ha infatti confermato che la prima avventura firmata Ghost Story Games vedrà i giocatori impegnati in una fuga disperata da un'astronave morente. Questa è una delle poche certezze offerteci dall'annuncio del titolo, insieme all'identità della protagonista, l'omonima Judas.

C'è però qualcosa di profondamente inquietante nell'alter-ego che ci attende in questa epopea single-player. Le grottesche movenze di Judas, il suo sguardo a tratti gelido e disperato: tutto sembra lasciar pensare a un personaggio in grado di lasciare il segno.



Del resto, non vi sono dubbi sulla capacità di Ken Levine di tratteggiare individui memorabili, in grado travalicare i più banali confini tra bene e male. "Le persone dicono che me la sono cercata. E sapete cosa? Hanno ragione": le stesse parole pronunciate dalla donna sembrano confermarne la natura tutt'altro che innocente. Ma cosa sia accaduto a Judas e perché la giovane sia braccata da creature da incubo su di un'astronave smarrita tra le galassie sono dettagli che restano per ora avvolti nell'ombra.



Quel che tuttavia appare piuttosto chiaro è come l'unico modo per sfuggire al delirio sci-fi confezionato da Levine sia quello di cercare un alleato. Judas sembra avere la possibilità di affidarsi a tre peculiari personaggi, ognuno dei quali - immaginiamo - sarà probabilmente legato ad uno specifico sentiero narrativo. La breve sinossi dello shooter ci conferma la necessità di "creare o distruggere alleanze con i tuoi peggiori nemici". I nomi di questi ultimi ci sono al momento sconosciuti ma il trailer pubblicato da Ghost Stories Games ci ha offerto alcuni primi indizi in merito.

Un uomo di mezza età dagli occhi di ghiaccio, abbigliato di cappello da cowboy e stella da sceriffo. Un'androide dalle fattezze femminili, le cui ferite rivelano la natura robotica della sua anima. Una seducente e misteriosa dama dalla pelle d'ebano e sfarzosi abiti d'oro. Tre personalità eccentriche e altrettante vie di fuga dall'astronave "morente" in cui è imprigionata Judas. Responsabile, almeno in parte, del caos che regna tra le stelle, la protagonista potrà cercare di "aggiustare ciò che ha rotto" oppure decidere di "lasciarlo bruciare".



Sembra dunque scontato che il titolo ci chiamerà ad assumerci la responsabilità di scelte morali dal grande impatto, in grado di condurre a epiloghi differenti questa insolita epopea fantascientifica. Un approccio che del resto Levine aveva già anticipato anni fa, quando aveva descritto la sua prossima opera come un "LEGO narrativo".

In Judas, possiamo dunque attenderci una moltitudine di mattoncini - più o meno terrificanti - tramite cui plasmare un viaggio in costante mutamento e dall'elevato tasso di rigiocabilità.

Sulle orme di BioShock

Ma quali forme potrà assumere l'opera prima di Ghost Story Games? Sappiamo che Judas sarà un'esperienza esclusivamente single-player, con visuale in prima persona e un immaginario disturbante che riporta in pochi secondi alla mente l'universo di BioShock.

Al momento, è impossibile immaginare i dettagli, ma è evidente che l'astronave morente che ospiterà l'avventura sia stata il teatro di eventi terrificanti. Creature umanoidi con teste di cavallo e robot maligni che sembrano infischiarsene delle leggi di Asimov sono pronti a tutto pur di sterminare ogni essere vivente sull'astronave. Judas però sembra più che in grado di difendersi da queste grottesche minacce. Da un lato, la donna impugna armi di vario genere, tra martelli, pistole e strane balestre, mentre un dispositivo impiantato nel dorso della mano sinistra costituisce una via d'accesso a potenti poteri speciali. Scariche elettriche dai riflessi azzurri, lingue di fuoco e psicocinesi sono parte dell'arsenale della protagonista. Un combat system che porta su di sé gli echi di BioShock e, in particolare, dei Plasmidi a disposizione degli esploratori di Rapture. Da quanto visto fino ad ora, in effetti, questo aspetto del gameplay del titolo pare ricalcare il modello dei modificatori genetici visti in BioShock, ma sarà necessario attendere ulteriori dettagli prima di poter parlare della cosa con toni di certezza.



Tra questi ultimi, del resto, sembra trovare spazio anche un bizzarro veicolo senziente, dalla forma di cagnolino...con tanto di coda e scodinzolii! Non sappiamo cosa si celi all'interno del macchinario, ma un piccolo indizio pare confermare un forte legame tra questo e la protagonista.

Sul polso sinistro di Judas, possiamo infatti intravedere un tatuaggio raffigurante proprio l'impronta di un quattro zampe. Che si tratti di un mezzo di trasporto, di uno strumento d'offesa o di una base operativa itinerante, non vediamo l'ora di scoprire l'esatta funzione di questo peculiare strumento.



Tolto il simpatico cane robotico, del resto, c'è ben poco da stare allegri nello spazio immaginato da Ken Levine. Tra atmosfere che evocano anni Cinquanta e Sessanta dai tratti distopici e decadenti, minacce letali e personalità sprezzanti, l'opera di Ghost Story Games non pare intenzionata a regalare sonni tranquilli ai suoi esploratori. A tal proposito, vale la pena rievocare un avvertimento lanciato dall'autore pochi anni fa: Judas sarà ben più difficile di BioShock.

A completare il quadro di questa prima presentazione dell'avventura single-player, troviamo un comparto artistico e visivo immediatamente riconducibile al gusto estetico di Levine. Con uno stile che conquista sin dal primo sguardo, il gioco mette in scena un teatro dell'assurdo pronto a dipanarsi entro e oltre i confini della misteriosa "astronave morente". Una sequenza che vede la protagonista scatenare i propri poteri nello spazio aperto pare infatti confermare la possibilità di avventurarsi oltre le fragili mura del velivolo spaziale.