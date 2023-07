Jujutsu Kaisen Cursed Clash: come l'anime! Tra maledizioni e poteri

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Assieme a Demon Slayer e Attack on Titan, che però si avvia ormai verso la propria conclusione (a proposito, qui trovate la recensione della terza stagione di Demon Slayer), Jujutsu Kaisen è uno degli anime più gettonati del momento. Come prevedibile, il colosso nipponico Bandai Namco ne ha già messo in cantiere un primo adattamento videoludico, che esordirà "prossimamente" su PS4, PlayStation 5, PC, Nintendo Switch e console della famiglia Xbox. In attesa che il publisher torni a mostrare il titolo, magari in occasione dell'imminente Gamescom 2023 o della prossima edizione del Tokyo Game Show, abbiamo raccolto le informazioni finora divulgate su Jujutsu Kaisen: Cursed Clash e cercato di capire cosa dovremmo aspettarci da questo interessante progetto.

Tra maledizioni e poteri soprannaturali

Procediamo con ordine, specificando anzitutto che Jujutsu Kaisen: Cursed Clash è un picchiaduro tridimensionale in cui i giocatori possono creare squadre composte da due lottatori e scatenare la furia delle iconiche "tecniche maledette" dei vari protagonisti in entusiasmanti scontri in chiave 2-vs-2. Diffuso in occasione del recente Anime Expo 2023, il primo e finora unico trailer del titolo ci ha rivelato davvero poco sul prodotto, che come confermato sul sito ufficiale e dal producer Misaki Kai includerà la consueta modalità storia.

Tratta dall'omonimo manga di Gege Akutami, pseudonimo utilizzato dal mangaka di cui tuttora ignoriamo sia il vero nome che il genere, la suddetta coprirà quasi certamente la porzione di trama finora trasposta in anime e permetterà quindi ai fan di rivivere quantomeno i primi quattro archi narrativi della vicenda (Fearsome Womb Arc, Vs. Mahito Arc, Kyoto Goodwill Event Arc e Death Painting Arc), cui speriamo sinceramente si unisca anche la saga del bambino maledetto raccontata dal suo prequel diretto (qui trovate la recensione del lungometraggio tratto da Jujutsu Kaisen 0). Protagonista assoluto della vicenda sarà insomma Yuji Itadori, uno studente che vive a Sendai con suo nonno e che assieme agli amici fa parte di un club dell'occulto. Quando i compagni rompono il sigillo posto su un antico e potente talismano, attirando sulla scuola una miriade di maledizioni, uno Yuji intenzionato a salvarli ma ancora privo del benché minimo potere magico si vede costretto a ingoiare "il dito di Sukuna" (la vera forma del talismano profanato) e appunto diventare l'ospite di Ryomen Sukuna, uno stregone vissuto mille anni prima e oggi considerato l'indiscusso "Re delle Maledizioni".



Benché di norma gli individui maledetti vengano subito giustiziati, il provvidenziale intervento di Satoru Gojo - abile stregone e responsabile degli alunni appartenenti al primo anno presso il rinomato Istituto di Arti Occulte di Tokyo - permette al nostro improbabile eroe di rimanere in vita, affinché possa assorbire tutte le altre dita di Sukuna ed esorcizzarlo in via definitiva. Coadiuvato da personaggi estremamente interessanti, tra cui spicca lo stesso Satoru Gojo, Yuji dovrà pertanto lottare per difendere l'umanità dai terribili mostri anche noti nel Giappone moderno come "maledizioni".

Riutilizzando la formula che contraddistingue la maggior parte dei tie-in degli anime, e che negli ultimi anni in particolare abbiamo apprezzato nei vari Naruto Shippuden e Demon Slayer di CyberConnect 2 (la recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles è a portata di click), il titolo confezionato da Byking farà non solo la gioia degli aficionados, che come promesso dal producer potranno invadere il fantastico immaginario nato dalle matite di Gege Akutami e rivivere la sua storia, ma a conti fatti potrebbe diventare il perfetto starting point per chi ancora non si è lasciato conquistare dalle fenomenali battaglie e dall'altrettanto piacevole humor che solo valsi a Jujutsu Kaisen la popolarità globale di cui gode attualmente.

Un assaggio del gameplay

Già autore dei dimenticabili My Hero One's Justice e My Hero One's Justice 2, lo sviluppatore giapponese Byking ha preferito non mostrare il roster completo, specificando tuttavia che questo includerà più di quindici personaggi fan favorite. Osservando il trailer e gli asset ufficiali abbiamo comunque appreso che, oltre all'immancabile Yuji Itadori, potremo assumere il controllo di Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojo, Maki Zenin, Inumaki Toge e Panda, che potendo contare sui loro poteri individuali trascineranno su PC e console le intense battaglie che contraddistinguono l'opera originale.

Dal momento che ciascuno di questi disporrà di una vasta gamma di attacchi eseguibili tanto in solitaria quanto in coppia, la formula 2-vs-2 adottata dallo studio consentirà di creare squadre caratterizzate da sinergie uniche e ben differenziate, che siamo convinti spingeranno gli amanti del genere a sperimentare e individuare le combinazioni di lottatori più efficaci e vicine al loro personalissimo stile di lotta. Una soluzione che, al netto di un roster tutto sommato contenuto, specie se paragonato ai titoli di CyberConnect2, dovrebbe dunque garantire un discreto meta. Pare inoltre che, vincendo le battaglie, il livello di potere dei combattenti salirà sempre più, permettendo loro di sbloccare tecniche di offesa di volta in volta più letali e devastanti.



Se per farci un'idea precisa di come funzionerà il sistema di combattimento di Jujutsu Kaisen: Cursed Clash dovremo purtroppo attendere i prossimi appuntamenti comunicativi di Bandai Namco, nella speranza che eventuali asset presentino pure l'HUD, va segnalato che il primo trailer ha posto sotto i riflettori una caratteristica assai interessante del prodotto.

Analizzando il filmato è infatti emerso che gli stregoni si daranno battaglia in aree alquanto spaziose, che sembrerebbero presentare degli elementi frantumabili come alberi e pareti. Del resto, le tecniche maledette scatenate dai personaggi tenderanno a spedire in lontananza gli avversari, facendoli schiantare violentemente contro i vari oggetti dello scenario.



Mettendo da parte le funzionalità online, che consentiranno di sfidare gli amici per stabilire chi sia lo stregone migliore, il frenetico brawler targato Byking è sorretto da una qualità grafica parecchio simile a quella dell'anime realizzato da MAPPA; tant'è che in alcune sequenze del trailer è quasi impossibile discernere la differenza tra il videogioco e la serie d'animazione disponibile su Crunchyroll.

Nonostante qualche spigolo, i modelli poligonali sono davvero molto belli e dettagliati, e in generale le animazioni ci sono parse più che convincenti, anche grazie all'impiego di effetti di speciali che ricreano perfettamente le dinamiche già apprezzate nell'omonimo anime. Sfortunatamente il publisher non ha precisato se il titolo verrà lanciato durante l'anno corrente e se invece raggiungerà i negozi nel 2024, in ogni caso non vediamo già l'ora di impugnare il controller e sbizzarrirci nell'uso delle arti occulte.