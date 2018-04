Jurassic World Evolution: crea e gestisci il tuo parco con i dinosauri

Negli anni ‘90, uno Steven Spielberg in grandissimo spolvero diede vita ad uno degli universi più amati di sempre. Jurassic Park, basato sul libro omonimo scritto da Michael Crichton, fu un film così poderoso da dare il via ad una vera e propria pandemia d'amore per i dinosauri. Chi in quegli anni era ancora un giovane fanciullo se lo ricorderà bene: giornate passate con gli amici a scambiarsi figurine che ritraevano enormi rettili, nomi quasi impronunciabili da imparare a memoria per fare bella figura; e c'era persino qualcuno che sognava di diventare un paleontologo per scoprire antichi fossili e poi clonare qualche curiosa bestia del giurassico. Solo nel 2003 alcune fantasie trovarono la loro realizzazione (virtuale) con Jurassic Park: Operation Genesis, un videogioco manageriale sviluppato da Blue Tongue (Starship Troopers) che dava la possibilità di costruire un parco a tema popolato da dinosauri, proprio come nelle pellicole di Spielberg. Prima e dopo Operation Genesis ci furono molti altri titoli che sfruttarono il brand Jurassic Park o che presero semplicemente ispirazione - impossibile non citare il celebre Dino Crisis di Capcom -, ma tutti con un'impostazione ben differente dalla creazione di Blue Tongue.

Dopo quindici anni, tuttavia, sembra arrivato il momento di tornare ad improvvisarci eccentrici gestori di un luna park in cui le attrazioni sono scorbutici rettili giganti. Per di più, a firmare Jurassic World Evolution - questo il titolo del nuovo manageriale a tema Jurassic Park - saranno i talentuosi ragazzi di Frontier Developments, che hanno all'attivo non solo la serie di Elite, ma anche quella di RollerCoaster Tycoon e il più recente Planet Coaster. Siamo in buone mani, insomma.

Sogna. Costruisci. Sopravvivi

Alle redini della Hammond Foundation, in Jurassic World Evolution ci troveremo a dover gestire un meraviglioso zoo a base di dinosauri. Dovremo progettarne la struttura, renderlo adatto per il pubblico ed assicurarci che non si verifichino incidenti. Tutti gli aspetti principali del mantenimento del parco saranno raccolti in tre divisioni: scienza, intrattenimento e sicurezza. È facile intuire quale sia il compito di ciascun reparto, ed ognuno di essi sarà fondamentale per mantenere la struttura stabile, funzionante e profittevole. Le ambizioni degli scienziati, interessati a recuperare DNA dai fossili e a modificarlo per incubare dinosauri, dovranno scontrarsi col pragmatismo degli uomini della sicurezza, coloro che si occuperanno dell'ordine e che, qualora la situazione lo richiedesse, renderanno più mansueti i rettili col vizietto di sbranare i visitatori. Il benessere del pubblico, d'altro canto, non andrà sottovalutato, poiché i soldi dei visitatori permetteranno lo sviluppo di tecnologie avanzate e la costruzione di edifici sempre nuovi. Sembra insomma che, escludendo alcune peculiarità tematiche, Jurassic World Evolution si appoggerà alla consueta struttura dei gestionali, chiedendoci quindi di dosare gli sforzi e le spese in favore del bilanciamento.

Ma i veri protagonisti rimangono i dinosauri: ce ne saranno molti - ancora non si conosce il numero preciso, alcuni stimano tra le quaranta e le cinquanta specie - tutti curati fin nei minimi particolari, così da restituire un'impressionante sensazione di realismo visivo. Ogni bestione avrà poi un suo temperamento: paciosi erbivori come i brachiosauri non causeranno troppi problemi, mentre i carnivori più aggressivi andranno tenuti d'occhio. Sarà importante, quindi, evitare di mettere nello stesso recinto un triceratopo ed un feroce ceratosauro, a meno che non si voglia assistere ad un combattimento di proporzioni colossali. Considerando che il gioco di Frontier darà molte libertà ai giocatori, nulla vieterà di imbastire un piccolo colosseo in cui grossi rettili si danno battaglia, né di lasciare "involontariamente" uno spazio aperto nella gabbia del T-Rex per vedere come si comporta alle prese con una folla di gustosi bocconcini, ma questo non sarà di certo funzionale alla stabilità del parco.

Per risolvere le situazioni spinose si potrà fare affidamento su un elicottero della sicurezza armato con dardi tranquillanti. Gli sviluppatori hanno inserito una funzionalità che consente di controllare manualmente il mezzo e persino di sparare i proiettili, ma tutta l'operazione potrà anche essere lasciata in gestione all'intelligenza artificiale.

Mentre lo sguardo sarà puntato sul parco e sullo stato dei dinosauri, l'equipe di scienziati continuerà a sviluppare tecnologie per perfezionare gli esemplari. Ad intervalli regolari ci sarà chiesto di finanziare nuove spedizioni per ritrovare antichi fossili (e sbloccare nuove specie), oppure di miscelare il DNA di un dinosauro con quello di altri animali, così da modificarne diversi parametri e l'aspetto estetico. L'albero tecnologico, intanto, ci permetterà di creare vaccini per impedire che i nostri bestioni preferiti si ammalino fatalmente. Con Jurassic World Evolution giocheremo insomma col codice genetico dei grandi rettili del passato, e sarà quasi impossibile non affezionarsi a quel triceratopo con un po' di DNA di rospo o a quel carnosaurus di color giallo canarino.

Potremo ribattezzare le nostre creature, dargli da mangiare - senza aspettarci che ci facciano le feste, sono dinosauri dopotutto - ed osservarle mentre si muovono nel loro ristretto spazio vitale. Quando la telecamera si avvicina ed indugia sulle movenze sonnacchiose di un brachiosaurus e poi si sposta, inquadrando il fare nervoso di un ceratosauro con un certo languorino, si capisce che la cura riposta nelle animazioni è fuori parametro. Ma anche se si puntano gli occhi sugli altri elementi dell'ambientazione o sulla folla di visitatori è impossibile non spalancare la bocca per la sorpresa: Jurassic World Evolution sembra mettere in scena un mondo di gioco vivo e vibrante, minuziosamente cesellato in ogni sua sfumatura. Pure gli eventi atmosferici, quali pioggia, tempeste o tornado, riempiono la scena con un tripudio d'effetti bellissimi. In questo caso, però, la loro importanza va oltre lo splendore visivo: i fulmini potrebbero difatti disattivare una centrale elettrica e causare malfunzionamenti di sorta, un tornado potrebbe spazzare via i recinti dei dinosauri e provocare la fuga di alcuni esemplari. Questi fattori saranno imprevedibili e sempre più frequenti man mano che si visiteranno le mappe più avanzate (nel gioco saranno presenti cinque isole, con biomi diversi e un livello di difficoltà crescente).

Non avendo avuto la possibilità di toccare con mano la nuova creatura di Frontier non possiamo spingerci troppo oltre nel riportarvi le nostre impressioni. Eppure ciò che è stato mostrato in questi giorni nei numerosi video di gameplay spuntati in rete è un perfetto biglietto da visita per un gioco che appare curatissimo, potenzialmente molto divertente e ricco d'opportunità. L'uscita, su PC, PlayStation 4 e Xbox One, non è neanche troppo lontana: il 12 giugno ci toccherà rispolverare i nostri ricordi d'infanzia.