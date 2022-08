Killer Klowns from Outer Space: un folle gioco multiplayer a tinte horror

Disponibile per Pc PS4 Xbox One PS5 Xbox Series X

Nel 1988 il grande schermo accoglieva quello che sarebbe diventato un vero e proprio cult delle Comedy horror. Parliamo di Killer Klowns From Outer Space dei Chiodo Brothers, un film ingiustamente dimenticato, sopra le righe, ispirato a due filoni che in quel decennio dominavano l'Olimpo della cultura pop: la science fiction, e in particolare le invasioni aliene sulla Terra, e per l'appunto il cinema dell'orrore, che proprio nella figura del pagliaccio demoniaco iniziava a trovare esponenti decisamente sontuosi.



A gran sorpresa, tra i protagonisti della Opening Night Live della Gamescom 2022 condotta da Geoff Keighley, è spuntato Killer Klowns From Outer Space: The Game, videogioco ispirato alla pellicola dei Chiodo e supervisionato dal direttore esecutivo di Friday the 13th. Poche ore dopo l'annuncio del folle multiplayer asimmetrico PvP a tema pagliacci siamo stati ospiti del team di sviluppo, Teravision Games, per approfondire alcune dinamiche sul gioco, dalle Classi alle abilità.

Dal film al videogioco

Tanto per cominciare, il team di sviluppo ci ha spiegato come Killer Klowns From Outer Space The Game rappresenti per loro il nuovo tassello di un percorso iniziato già con Friday 13th (qui la nostra recensione di Friday The 13th The Game). Se quest'ultimo, d'altronde, rappresentava la "miccia" di una certa deriva creativa e ludica, Killer Klowns è invece la scintilla definitiva.

Sulla scia del precedente progetto, infatti, il gioco pesca a piene mani da un immaginario già esistente, quello della pellicola cinematografica, ma nasce con l'intento di realizzare un mondo unico, composto da icone indimenticabili. La filosofia alla base della produzione è che ciò che rese speciale il film doveva trasporsi per forza di cose in un videogioco dal sapore speciale, un'opera che espande e manipola la "Lore" del franchise originario - cosa di cui gli sviluppatori si sono detti entusiasti ed orgogliosi in quanto fan di Killer Klowns. Gli autori hanno infatti potuto espanderne l'universo narrativo grazie al ricchissimo materiale mai pubblicato dagli autori del lungometraggio, un insieme di idee che rappresentavano soltanto la punta dell'iceberg di ciò che abbiamo visto al cinema. Killer Klowns From Outer Space: The Game punta a ridefinire il panorama dei multiplayer basandosi su tre pilastri fondamentali che sorreggeranno l'intera impalcatura ludica: un'esperienza multigiocatore unica e originale, uno stile autentico e - soprattutto - un processo di dialogo costante con la community ed un supporto a lungo termine.



Durante la presentazione, inoltre, il team ci ha illustrato le regole di base del gioco, incluso il funzionamento dei match multiplayer: ciascuna partita, la cui durata può estendersi fino a 20 minuti, vedrà un gruppo di 7 umani braccati da tre agguerriti e ferocissimi Clown. Questi ultimi saranno divisi in 5 classi: The Energic Tracker (Spikey), The Vicious Fighter (Shorty), The Clumsy Tank (Chubby), The Intimidating Trapster (Rudy) e infine The Stealthy Scout (Jumbo).

Per contro, anche la fazione umana sarà divisa a sua volta in classi: Teens (subdoli ma anche debolucci), Punk (agili ma inetti), Cops (abili con le armi ma... sfortunati), Bikers (forti fisicamente ma rumorosi) e infine Rednecks, che sono personaggi abili ma insidiosi da utilizzare.

Zucchero filato e Popcorn Bazooka

Passando invece alle abilità e alle principali meccaniche di gioco, è il momento di approfondire i cosiddetti "poteri universali" in dotazione ai famelici Klown. C'è anzitutto la tecnica intrappola-umani, che trasforma le prede in veri e propri bozzoli che possono essere trasportati sulla propria navicella. Per fare gioco di squadra i mostri saranno dotati della "Cura Klown", che consiste in una sonora risata che guarisce la salute dei pagliacci alieni e li difende temporaneamente dai danni.

A tal proposito, quei mattacchioni degli sviluppatori ci hanno spiegato che tale scelta ha una sola risposta possibile: che ridere, in fondo, è la cura di ogni male... Infine c'è il "Salto Klown", che permette ai personaggi di teletrasportarsi da un punto della mappa ad un altro che è stato già esplorato in precedenza dall'invasione aliena.



Passando alle armi, tra gli oggetti da tenere sott'occhio il team ci ha segnalato alcuni dei gadget già iconici che i fan della pellicola dell'88 non faticheranno a riconoscere. Iniziamo con il... Drone di Zucchero Filato. Quest'ultimo può essere controllato da remoto e può sparare proiettili che intrappolano gli umani nei già citati bozzoli. C'è poi il Popcorn Bazooka, che tempesta le vittime di deliziosi proiettili salati.

Tra i principali trucchi a disposizione dei nostri amabili personaggi, peraltro, c'è il Balloon Dog: si tratta di un palloncino "obbediente" che annusa, abbaia e prende di mira gli umani più vicini alla sua posizione. Dobbiamo poi segnalare l'Auto Invisibile, che permette ai Klown di muoversi più velocemente lungo la mappa e di abbattere le vittime, investendole in pieno stile goliardico. Inoltre, Quando un giocatore umano muore, può effettuare un respawn prendendo il controllo di uno degli NPC rimanenti nella mappa, ma è opportuno ricordare che anche i klown possono ucciderli.



Per finire, il team ci ha mostrato alcune illustrazioni relative alle armi di Killer Klown From Outer Space: The Game. Gran parte di esse sono tratte direttamente dal film degli anni Ottanta, ma ci saranno molte creazioni originali, del tutto inedite rispetto alla pellicola cult.