Kingdom Come Deliverance 2: l'ambizioso GDR medievale torna per stupire

Lo studio ceco che nel 2018 ci aveva catapultato nello sporca e pericolosissima Europa del 1403 punta a lanciare il sequel di Kingdom Come Deliverance entro la fine di questo 2024. I pareri contrastanti di una critica che ha accolto con ardore il primo capitolo (qui la nostra recensione di Kingdom Come Deliverance) sono stati accompagnati da vendite inaspettatamente alte rispetto alle previsioni iniziali, ed è per questo che vedere l'alba di un secondo episodio era più di una possibilità. Nonostante le numerosi voci di corridoio susseguitesi nel tempo, eravamo in attesa dell'ufficialità, che infine è arrivata.



Invitati da Plaion presso i loro uffici milanesi, abbiamo potuto assistere in anteprima alla presentazione che ha accompagnato l'annuncio ufficiale di Kingdom Come Deliverance 2: mentre sullo schermo si muovevano i primi spezzoni del gioco, gli sviluppatori hanno raccontato appassionatamente il processo di evoluzione che li ha aiutati a creare il sequel.

Dal fango al trono

Oltre all'incredibile notorietà guadagnata da Kingdom Come Deliverance, che negli anni si è amplificata grazie ad un porting su Switch sorprendentemente valido, a suggerire la volontà del team di rigettarsi tra le maglie del conflitto medievale ci pensava l'epilogo "aperto" del primo capitolo:

dopo aver fatto voto di vendetta per i propri genitori e giurato di recuperare la spada che il padre aveva forgiato per Sir Radzig, Henry arriva ai titoli di coda senza aver ottenuto nessuna delle due cose. Certo, nel corso dell'avventura ha imparato a combattere, ha amato fanciulle in squallide taverne, si è fatto un nome tra i potenti e magari ha anche ampliato i suoi orizzonti culturali, ma la sua storia era ben lungi dall'essere finita ed era palese che i ragazzi di Warhorse ci avrebbero raccontato il prosieguo. Data la struttura del predecessore, un GDR immersivo che lasciava al giocatore una grande libertà d'azione, è proprio nella natura di sequel che si annida uno dei dubbi fondamentali riguardo questo progetto: come gestire l'enorme bagaglio di esperienza accumulata dal protagonista nella cornice di un nuovo episodio? Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, Kingdom Come Deliverance 2 sarà perfettamente godibile anche per chi non ha giocato il loro titolo d'esordio, eppure nell'opera precedente Henry si imbracava in un viaggio denso di avvenimenti, da vivere in maniera del tutto personale a seconda delle scelte intraprese e soprattutto delle priorità fissate dall'utente.

Riteniamo improbabile che il personaggio principale nel sequel debba imparare nuovamente a maneggiare una spada, ad esempio, o dimentichi come sedurre i propri interlocutori per entrare nelle loro grazie, ed è possibile che nella nuova iterazione questi talenti siano dati per scontati (nonostante le numerose volte in cui le saghe videoludiche hanno inventato fantasiosi stratagemmi per "resettare" i propri protagonisti). Al netto delle sue asperità, Kingdom Come Deliverance era unico nel suo genere proprio perché permetteva di impersonare un uomo qualunque, chiamato a compiere una missione ben più grande di lui partendo dai primissimi passi, come un grosso neonato gettato nella mischia di uno spietato Medioevo.

Nel sequel Henry, figlio di fabbro scopertosi nobile bastardo, dovrà gettarsi in un mondo a lui del tutto sconosciuto: Kingdom Come Deliverance 2 dovrebbe infatti dischiudere di fronte alla platea le "stanze del potere" della Boemia, quelle dove aristocratici e regnanti prendono le decisioni più spinose riguardo il destino dei propri territori.



Se nel titolo datato 2018 i problemi erano di più bassa lega - villaggi minacciati dai predoni, banditi che assalgono i passanti ignari lungo le strade - nel suo prosieguo le situazioni saranno più complesse e coinvolgeranno con ogni probabilità gli equilibri di un'intera nazione: Henry dovrà interagire con l'infida nobiltà del tempo, ed è per questo che sarà costretto ad ottenere un ventaglio di abilità che prima gli erano sconosciute. Il percorso di crescita iniziato sei anni di fa non è dunque concluso, ma è passato ad un livello successivo che richiede ulteriori tecniche da padroneggiare, nel solco di un gioco di ruolo che vuole permettere agli utenti di scolpire la propria storia come meglio credono.

Combattere con la paura di morire

Al livello successivo non è passato soltanto Kingdom Come Deliverance di per sé, ma anche - e soprattutto - il collettivo ceco, mosso dalla volontà di raggiungere un'accuratezza storica senza precedenti e da un amore immenso per la scherma medievale: dal piccolo manipolo di una decina di persone che ha lavorato al primo capitolo, Warhorse si è trasformato in un collettivo che ora vanta circa 250 dipendenti.

Grazie alla nuova forza lavoro, il director Daniel Vàvra ha margine per plasmare al meglio l'epica creatura che sogna da tempo immemore, e le ambizioni del progetto sono rese chiaramente da un trailer di presentazione caratterizzato da una promettente resa grafica in Cry Engine, con espressioni facciali più realistiche e animazioni che ci sono parse qualitativamente migliori rispetto a quelle del 2018 e di certo meno legnose. A scandire la progressione della trama ci saranno cinque ore di cutscene, nella cornice di un mondo di gioco due volte più grande di quello esplorato nell'opera precedente, che includerà grandi città ma anche ampie distese naturali, tra stradine in cui trovare l'ennesima storia secondaria dai risvolti inaspettati e foreste in cui si annidano mille pericoli. Il percorso di Henry lo porterà a destreggiarsi tra le battaglie della guerra civile attizzata dagli ungheresi, esplorando quei magnifici territori che oggi sono denominati Paradiso Boemo: l'ambientazione di questo sequel dovrebbe vantare una spiccata varietà di scenari, fra paesaggi boschivi, dedali rocciosi, fino ad arrivare al Castello di Trosky e a Kuttenberg, una fiorente città mineraria oggi Patrimonio dell'Unesco. Ad animare quello che promette di essere un nuovo romanzo cavalleresco puntellato da colpi di scena troveremo un ricco assortimento di duelli all'ultimo sangue, modellati per veicolare in maniera realistica tutta la brutalità delle tenzoni medievali.

Dimenticate le acrobazie di eroi imbattibili e le danze di morte di protagonisti sovrumani: incrociare le spade in Kingdom Come Deliverance 2 dovrebbe rivelarsi intenso e snervante, perché su un vero campo di battaglia ogni singolo passo falso potrebbe rivelarsi fatale per le parti in causa. Il team di sviluppo si è posto l'obbiettivo di ricreare le sensazioni vissute da un vero armigero medievale, sfiancato da armature che proteggono dai tagli ma che allo stesso tempo vessano muscoli e articolazioni, quasi quanto le armi con cui i combattenti cercano di regalarsi la morte a vicenda. Ogni scontro promette un carico di tensione non indifferente, con il giocatore chiamato a battersi con la testa ancor prima che con i pulsanti, ad esempio bersagliando le giunture del nemico, le parti lasciate scoperte dalla corazza, con l'obiettivo di logorare nervi e resistenza.Nonostante la promessa di un combat system più accessibile rispetto a quello visto nel primo capitolo, ci aspettiamo la solita grande accuratezza storica dallo studio ceco, che per questo sequel ha aggiunto all'armamentario le balestre e le prime rudimentali armi da fuoco, ampliando la varietà dell'equipaggiamento e di conseguenza la gamma delle possibilità in dote ai giocatori.

Non il solito Medioevo

Attorno ad un sistema di combattimento imperniato sul realismo, si svilupperà un GDR nel quale sarà possibile seguire il percorso che più ci alletta: il giocatore avrà l'occasione di creare un Henry che rappresenti il perfetto cavaliere senza macchia e senza paura, sempre pronto ad aiutare il prossimo in difficoltà, oppure un becero ubriacone che rivolge parole al miele soltanto alle donzelle che catturano il suo sguardo, definendo di missione in missione l'indole del protagonista e aprendo le porte ad una rigiocabilità che - in linea teorica - potrebbe offrire più di una sorpresa.

Grande attenzione è stata riservata alla reattività del mondo di gioco, perché nulla di ciò che faremo passerà inosservato e l'opinione del popolo nei nostri confronti sarà molto importante quando ci troveremo a discutere di questioni complesse con i nobili. Tra i piccoli e grandi problemi di un Medioevo ricostruito minuziosamente, attraverso Henry potremo vivere la quotidianità di un'epoca tumultuosa e carica di meraviglie, accompagnati da una colonna sonora che già sembra promettente. La componente musicale era il grande fiore all'occhiello del primo Kingdom Come, e questa volta dovrebbe accompagnarsi ad una resa grafica più al passo con i tempi, sebbene il focus del team non sia quello del fotorealismo. Durante la presentazione abbiamo potuto notare il buon uso delle ombre all'interno degli scenari naturali, e un maggior grado di dettaglio tra le strade delle numerose città che ci troveremo ad esplorare. Abbiamo quindi avuto l'impressione che Warhorse sia cresciuta non poco rispetto alla piccola squadra del 2018. La promessa di assedi, duelli all'ultimo sangue e intrighi politici marcherà il tempo che ci separa dall'uscita del titolo su PC, PS5 e Xbox Series X/S, entro la fine di quest'anno. Nel frattempo i giocatori avranno tutto il tempo per recuperare un primo capitolo che, nonostante i suoi evidenti spigoli, rimane un'esperienza per certi versi unica nel mondo videoludico.