Kingdom Hearts 3: analisi del nuovo trailer mostrato al Disney D23

è undi professione, nonché accumulatore seriale di videogiochi di produzione rigorosamente giapponese. Pare si sia autoesiliato in una dimensione alternativa in cui le personificazioni disono sue compagne d’arme nella sanguinosa lotta contro l'odiato dio degli FPS e gli infedeli al suo seguito. Per qualche strana ragione, ha un’evidente ossessione per le spade e sogna di governare. Purché non sia completamente infognato con qualche JRPG, potete contattarlo viao scrivergli una

I fan di Square Enix saranno anche abituati alle attese lunghe, soprattutto dopo il decennio richiesto dal travagliato sviluppo di Final Fantasy XV, ma nessun titolo incarna il concetto di "sogno proibito" meglio di Kingdom Hearts III. A tredici lunghissimi anni di distanza dal rilascio nipponico del secondo capitolo, l'avventura finale di Sora e Riku, quella che secondo lo stesso Tetsuya Nomura dovrebbe sancire la giusta conclusione del cosiddetto "Capitolo di Xehanort" non ha ancora raggiunto le nostre videoteche, ma questo lancinante status quo è infine destinato a cambiare già nel corso dei prossimi mesi. Dopo aver esplorato in lungo e in largo il magico universo di Kingdom Hearts, fra prequel, midquel e persino un sequel che fungeva da antipasto in attesa del capitolo finale, il terzo episodio principale della saga approderà su PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2018.

Mentre solo pochi mesi ci separano dall'E3, che secondo l'esperto parere di AllGamesDelta dovrebbe (e, realisticamente parlando, potrebbe) rappresentare il giusto palcoscenico per annunciare la data di uscita del gioco, Square Enix, dopo essersi ritirata in un allarmante silenzio per tutta la seconda metà del 2017, ci ha proposto negli ultimi giorni due sfavillanti trailer inediti, che non solo hanno fatto chiarezza sul promettente stato di salute del titolo, ma a cui è stato addirittura affidato l'onore di svelare ufficialmente la presenza di un nuovo mondo ed il ritorno di due storici antagonisti dall'indubbio carisma.

Un magico arsenale di armi e alleati

Mentre era certo il ritorno di Master Xehanort e di tutte le sue varianti affrontate dagli Eroi della Keyblade nel corso della saga di Kingdom Hearts, la ricomparsa di Marluxia, ‘Il Leggiadro Sicario' che si fece artefice della ribellione contro Xemnas, è la prima delle tante sorprese che Square Enix ha tirato fuori dal suo cilindro magico. Affascinante ed enigmatico come lo ricordavamo, ma forte stavolta dei miracoli compiuti dall'alta definizione, il Nessuno si è infatti ripresentato dinanzi a Sora in tutta la sua prestanza già nei primi istanti del nuovo trailer, dimostrando di ricordare estremamente bene il volto di colui che avrebbe voluto assoggettare e sfruttare per prendere il controllo dell'originale Organizzazione XIII; una sconcertante rivelazione che, a giudicare dalla reazione avuta nel trailer da Sora, Pippo e Paperino, che al contrario non ricordano affatto gli eventi narrati in Chain of Memories, siamo certi avrà un'importante peso sulla trama del prodotto finale, che con un po' di fortuna potrebbe persino raccontarci qualche gustoso retroscena sul passato del Nessuno e svelarci una buona volta anche il suo nome reale.

I minuti successivi, invece, ci introducono nuovamente i protagonisti del mondo di Toy Story (che abbiamo già potuto ammirare lo scorso luglio, in occasione del D23) e soprattutto ci catapultano nel meraviglioso mondo tratto da Monsters & Co., la fortuna pellicola d'animazione di casa Pixar che nel 2001 venne accolta assai favorevolmente da pubblico e critica. Assunte delle sembianze a dir poco mostruose, il trio di eroi al centro della saga si è infatti ritrovato nel mondo in prossimità di Sulley e Mike Wazowski, che a primo acchito parevano intenzionati a far del male alla piccola Boo. Chiarito l'equivoco, è proprio Sora, con la sua solita naturalezza, e con l'esperienza maturata durante i suoi molti viaggi attraverso i mondi più bizzarri e fantasiosi, a familiarizzare con le tutt'altro che spaventose creature ideate da Pixar.

Formando un party di cinque "uomini", i suddetti devono infatti fare i conti con una sfilza di Heartless mai visti primi, che in tutta onestà rispecchiano a pennello le "mostruose" tematiche del mondo visitato dagli eroi. Questo combattimento è, per Sora, l'occasione perfetta in cui mostrarci nuovamente una delle sue più recenti capacità: trasformare la Keyblade e adattarla alle circostanze.

Nel filmato, la leggendaria arma si tramuta prima in un paio di braccia meccaniche, consentendo al suo branditore di farsi strada fra i nemici, per poi assumere invece le sembianze di uno scettro e persino quelle di un gigantesco martello (qui chiamato "Hyper Hammer") con cui sottomettere le creature che dimorano nell'oscurità. Apparentemente innocui, Sora disporrà anche di due yo-yo che, all'occorrenza, diverranno enormi e finiranno per gettare scompiglio sull'intero campo di battaglia, quando non utilizzati per schiacciare un singolo nemico.

Come se la possibilità di cambiare arma non fosse già abbastanza, lo strumento permetterà a Sora di richiedere in ogni momento l'intervento dei suoi storici alleati, come ad esempio la sirenetta Ariel, che inghiottirà gli avversari in un vorticoso mulinello d'acqua, o addirittura di evocare nel mezzo della battaglia la vertiginosa torre in cui era segregata Rapunzel, dalla cui cima, il nostro eroe, farà partire dei potentissimi dardi di luce che si abbatteranno dall'alto sugli Heartless circostanti. Kingdom Hearts III segnerà inoltre il ritorno dei Divorasogni introdotti in Dream Drop Distance, che saranno sempre pronti ad invadere lo schermo con chiassosi effetti speciali.

Che si tratti del mondo di Monster & Co., di Rapunzel o di Toy Story, gli scenari appaiono sempre molto vivaci, ricchi di dettagli e splendidamente ombreggiati, al punto tale da sembrare quasi vivi. Nella spettacolare boss battle combattuta nel mondo di Toy Story (che, quantomeno per le dinamiche, ci ricorda molto un boss affrontato nel mondo del Re Leone in Kingdom Hearts II), ad esempio, Sora, Woody e Buzz Lightyear potranno persino sedersi a cavalcioni su un razzo esplosivo e guidarlo contro il gigantesco Heartless di turno, o comunque arrampicarsi sui moltissimi elementi dello scenario per eluderne la difesa.

L'ultima scena del trailer, infine, conferma un altro importante ritorno che tutto sommato, viste le finalità del prodotto, ci aspettavamo da tempo, e che di conseguenza finirà per chiudere una storyline ancora in sospeso: anch'esso armato di Keyblade, il perfido Vanitas apparirà per la prima volta al cospetto di Sora, asserendo di aver bisogno della sua metà che risiede nel cuore del ragazzo. Proprio questo incontro, a giudicare dalle immagini, "risveglierà" in qualche modo i ricordi sopiti di Ventus, confermando il suo coinvolgimento nella promettente trama del gioco.