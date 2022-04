Kingdom Hearts Missing Link e Dark Road: l'universo di KH si espande

In occasione del ventesimo anniversario del franchise, Disney e Square Enix non hanno annunciato soltanto il quarto episodio numerato della saga (per tutti i dettagli correte a leggere il nostro speciale su Kingdom Hearts 4), ma anche un aggiornamento gratuito per l'app recentemente ribattezzata in Kingdom Hearts Union X Dark Road e addirittura un nuovo spin-off destinato al mercato mobile. In attesa di poter partecipare alla closed beta prevista per l'autunno 2022, abbiamo quindi raccolto le poche informazioni finora disponibili sull'action game intitolato Kingdom Hearts Missing-Link e in via di sviluppo su iOS e Android.

Il passato di Xehanort

Nonostante la Saga del Cercatore Oscuro si sia conclusa con Kingdom Hearts III e il suo DLC, lo sconfitto Maestro Xehanort ha continuato a ricoprire un ruolo fondamentale per la serie di cui è stato per tanti anni l'indiscusso antagonista principale. Annunciato inizialmente col nome provvisorio di Project Xehanort, Kingdom Hearts Dark Road per dispositivi mobile ha ad esempio esplorato il passato del personaggio e dell'amico Eraqus, che durante l'adolescenza si addestravano a Scala ad Caelum per diventare dei veri Maestri del Keyblade.

Ambientato alcuni secoli dopo la conclusione di Kingdom Hearts Union X, Dark Road è però giunto al capolinea e Tetsuya Nomura ha recentemente dichiarato che l'aggiornamento previsto per il mese di agosto sarà l'ultimo: dal momento che il team dietro lo sviluppo di Kingdom Hearts Union X Dark Road si è già sciolto, il nuovo update inscenerà sui nostri schermi il gran finale del prequel incentrato su Xehanort, mostrandoci tra le altre cose il combattimento con lo stesso Eraqus e soprattutto l'incontro con l'enigmatico Maestro dei Maestri. Due eventi estremamente importanti che, come già sappiamo, spingeranno il portatore dell'Occhio che Scruta a viaggiare tra i mondi e ad abbracciare in via definitiva il proprio destino (qualora desideriate approfondire l'argomento, vi suggeriamo di consultare il nostro speciale sulla storia di Xehanort). Per questo motivo, sempre Nomura ha spiegato che l'ultimo atto di Dark Road risolverà vari misteri, inclusa la natura del legame tra l'avatar del giocatore in Kingdom Hearts Union X e il subdolo Xehanort, che appunto dovrebbe esserne la reincarnazione.

An Unwritten Era

E mentre Dark Road si appresta a raggiungere la sua inevitabile conclusione, un nuovo viaggio si profila già all'orizzonte. Cronologicamente collocato tra il finale di Union X e l'inizio del prequel focalizzato su Xehanort, il neo annunciato Kingdom Hearts Missing-Link ci condurrà ancora una volta nelle strade di Scala ad Caelum per far luce su quella che il trailer ufficiale ha cripticamente dipinto come "un'epoca non scritta" o comunque un periodo vuoto che nessun gioco della serie aveva mai menzionato prima.

Purtroppo Square Enix non ha voluto svelare alcuna informazione riguardante l'impianto narrativo del capitolo mobile, ma le keyword indicate da Nomura durante una recente sessione di Q&A suggeriscono che la città fondata da Ephemer sulle rovine dell'antica Auropoli sarà la base operativa di una non meglio specificata "società segreta di custodi del Keyblade". È dunque plausibile che anche l'intreccio di questo nuovo gioco possa alla lunga sfociare in accesi scontri tra Signori del Keyblade. Il team di sviluppo ha specificato che Kingdom Hearts Missing-Link presenterà due diverse modalità: la prima terrà gli utenti impegnati con una serie di missioni che permetteranno loro di avanzare con la campagna, mentre la seconda chiederà ai giocatori di camminare nella realtà, al pari di Pokémon GO e diversi altri titoli mobile basati sulla realtà aumentata. Proprio questa seconda opzione sarà indispensabile per trovare e collezionare degli strumenti con cui potenziare il proprio Keyblade e tenere testa agli Heartless. Tuttavia, Nomura - che a quanto pare non ama particolarmente camminare - ha sottolineato che la seconda modalità di Kingdom Hearts Missing-Link sarà giocabile anche senza la necessita di andare effettivamente in giro nella vita reale.



Prima di analizzare il gameplay occorre specificare che, diversamente da quanto accade in parecchi titoli mobile, Kingdom Hearts Missing-Link potrà essere fruito sia con lo schermo in verticale che in orizzontale, a seconda delle preferenze personali degli utenti. Abbandonando i turni che caratterizzavano Union X e Dark Road, lo spin-off adotterà un sistema di combattimento in chiave action (come gli esponenti principali della serie) che si tradurrà in battaglie frenetiche contro vasti gruppi di Heartless.

Non avendo potuto osservare l'interfaccia utente le meccaniche di gioco non ci sono ancora del tutto chiave, ma basandoci unicamente sul gameplay trailer abbiamo comunque appreso che, laddove gli attacchi standard e le combo comuni non dovrebbero avere alcun requisito, l'innesco delle tecniche speciali potrebbe essere invece legato a delle statuette di Topolino, Aqua, Terra e tutti gli altri protagonisti dell'universo di Kingdom Hearts. Ricollegandoci alle dichiarazioni di Nomura, il nostro sospetto è che l'utilizzo degli attacchi speciali richiederà appunto il possesso di apposite statuine, che con tutta probabilità potranno essere rinvenute soltanto attraverso la modalità in realtà aumentata.



Una soluzione che siamo convinti lascerà spazio al detestabile fenomeno delle microtransazioni che purtroppo grava sulla maggior parte dei free-to-play per smartphone. Sebbene Square Enix abbia confermato che maggiori informazioni sul prodotto verranno svelate soltanto nei mesi a venire, il team ha anticipato che Missing-Link includerà persino una componente multiplayer che consentirà ad un massimo di sei giocatori di prendere parte alle dispute con le creature dell'Oscurità.