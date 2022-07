Kingdom The Blood: apocalisse zombie nell'antica Corea

Il catalogo proposto dalla piattaforma streaming di Netflix è così vasto e variegato da avvolgere l'utente da una nebbia sensoriale fittissima, capace di dirottare le scelte e ammantare spettacoli meno famosi per dare maggiore spicco agli show del momento. Tra le serie tv che saranno sicuramente sfuggite al pubblico generalista c'è Kingdom, una delle primissime produzioni coreane Netflix - prima della deflagrazione mondiale chiamata Squid Game - che porta l'invasione zombie nell'antichità del paese asiatico.



L'horror sceneggiato da Kim Eun-hee è una delle perle più luminose del panorama seriale (la nostra recensione di Kingdom Stagione 2 non può che sottolinearne l'eccellenza) e ha ottenuto una versione videoludica grazie agli sforzi di Action Square, che punta a farci ripiombare nell'apocalisse vestendo i panni del principe ereditario Lee Chang.

La pianta della resurrezione

Il periodo Joseon vede la Corea frammentata in una scala sociale impossibile da scalare, con l'elitarismo dei ceti aristocratici che spadroneggia e affossa il popolo costretto a vivere di stenti anche a causa delle costanti invasioni degli giapponesi, respinti con difficoltà sulle coste della penisola.

Il sovrano si trova in isolamento nella sua tenuta a causa di una misteriosa malattia, mentre il principe ereditario Lee Chang deve impedire che la regina Cho ascenda al trono facendo valere la linea di sangue con un figlio legittimo che avrebbe maggiori pretese alla corona rispetto a quello generato dal re con una concubina. Al giovane aristocratico viene impedito di visitare le stanze del padre, per questo parte alla ricerca del medico che lo ha avuto in cura nell'ultimo periodo, venendo a conoscenza dell'epidemia di non morti che sconvolge il paese non appena tramonta il sole, viaggiando nelle terrificanti notti coreane per salvare la sua gente e impedire il rovesciamento ordito dalla regina Cho.

Danze sul filo della spada

Action Square ha presentato Kingdom: The Blood come un videogioco d'azione che trae forte ispirazione non solo dalla storia raccontata nelle puntate della serie tv, ma anche dall'estetica di un periodo e di una nazione poco rappresentati nel panorama videoludico attuale.

Il palazzo che accoglie il principe ereditario richiama le macchinazioni politiche degli aristocratici pronti a sacrificare i loro sudditi per difendersi dal Giappone, con il nostro spadaccino che affronta a viso aperto un guerriero nemico armato di ascia: la telecamera si avvicina per restituire la fisicità di uno scontro basato su schivate e parate, con i movenze precise ricreate grazie al motion capture di spadaccini ed attori professionisti, i quali cercheranno di riproporre le fantastiche coreografie che puntellavano lo show Netflix. I movimenti fluidi e l'impostazione cinematografica del titolo riportano alla memoria quel fulmine a ciel sereno di Sifu, anche per il gusto estetico proveniente dall'est che caratterizza tanto l'opera di Sloclap quanto quella di Action Square, ma è improbabile che gli sviluppatori coreani abbiano piazzato l'asticella della difficoltà alla stessa vertiginosa altezza (non a caso nella nostra recensione di Sifu lo abbiamo definito "un diamante"), con i colpi dei nemici che sembrano facilmente leggibili e poco pericolosi.



Un calcio ben assestato costringe in ginocchio l'avversario permettendo l'esecuzione di una violenta mossa finale, mentre l'inquadratura gira intorno all'eroe lasciando ammirare lo scenario ricco di sangue e distruzione che certifica il contenuto adulto della produzione. Le fiamme che divampano intorno al principe diventano le uniche luci di una notte tetra, e con l'assenza del sole arrivano i velocissimi non morti che affliggono la Corea con i loro movimenti duri e scattanti.

Rivivere un classico moderno

La rapidità degli zombie proposti dallo show Netflix è uno dei punti fondamentali per ricreare un continuo stato d'ansia e pericolo, e durante il trailer di presentazione vediamo come i mostri tendano ad accerchiare il protagonista che si difende tra i fendenti di una spada che libera abbondanti fiotti di sangue dal corpo dei nemici.

Le combo messe in scena non spiccano per spettacolarità né sembrano restituire un impatto convinto nell'affondare la carne, ma è l'ambientazione proposta dagli sviluppatori di Action Square a colpire per dettaglio ed ispirazione: stanze dei palazzi e locali della servitù riversano nel caos e sono macchiati di sangue allo stesso modo, con l'apocalisse zombie che si manifesta come una livella sociale mentre scorrono le immagini di un giardino in fiore e di un avamposto militare, buio e abbandonato alla terribile notte coreana. Il videogioco avrà anche una modalità multiplayer, sia cooperativa che PvP, mentre l'attrazione principale sarà la storia che ripercorre gli eventi narrati dalla serie tv, alimentando l'amore sconfinato di una nicchia di appassionati mai sazi dello show asiatico. Non è ancora disponibile una data di pubblicazione per il titolo, ma sappiamo che arriverà su PC e sistemi mobile puntando a illuminare con la dovuta importanza uno dei titoli meno conosciuti, ma anche più spettacolari e originali, dell'immenso catalogo Netflix.