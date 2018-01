Kirby Star Allies: la pallina rosa si prepara al debutto su Nintendo Switch

Dopo l'incredibile anno appena trascorso di Nintendo Switch, coronato dall'uscita di tre giochi destinati a diventare pietre miliari del settore quali The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Xenoblade Chronicles 2, la casa di Kyoto ha inaugurato il 2018 con un Mini Direct di appena quindici minuti, carico di interessantissime notizie, nonostante la breve durata. Nintendo ha subito rassicurato i propri fan, annunciando nuovi titoli come Mario Tennis Aces, rivelando interessantissime riedizioni pronte ad esordire su Switch (qualcuno ha detto Dark Souls?) e divulgando inoltre ulteriori informazioni riguardo lo stato di salute dei prodotti annunciati nei mesi passati. Rientra dunque in quest'ultima categoria Kirby Star Allies, la prima avventura sull'ibrida della Grande N che vede protagonista il roseo eroe nato dalla fantasia di Masahiro Sakurai, rivelata ormai da parecchio tempo e finalmente ritratta in nuove, coloratissime immagini.

Noi siamo un trio, allerta e pieni di brio

Dopo le variazioni a tema robot di Planet Robobot e il ritorno alle due dimensioni sperimentato ne Il Pennello Arcobaleno, il personaggio più sferico delle scuderie Nintendo sembra essere tornato ad occuparsi di ciò che gli riesce meglio, vale a dire ingoiare i nemici passeggiando placidamente in ambienti fiabeschi dalle tinte pastello.

Kirby Star Allies, stando quindi alle poche informazioni distribuite - non senza parsimonia - da Nintendo, segnerà un ritorno alle origini della serie. Ciò non significa, però, che il gioco in arrivo il prossimo 16 marzo non offra abbastanza novità da spingere i giocatori a mettere mano al portafogli. La saga di Kirby ha puntato infatti molto spesso sulla collaborazione tra gli utenti, inserendo in diversi capitoli della serie una qualche forma di modalità cooperativa. Star Allies non farà eccezione ed anzi rivolge interamente le sue attenzioni verso la modalità co-op.

Nell'episodio in arrivo su Switch, la pallina rosa con seri problemi di gestione dell'appetito avrà una nuova abilità da poter sfruttare a proprio piacimento: lanciando oggetti a forma di cuore ai nemici, questi inizieranno a seguire il buon Kirby, diventando così suoi alleati. Gestibili sia in multigiocatore locale (al momento non ci è dato sapere se si tratta di una feature disponibile anche per la cooperativa online) sia tramite l'aiuto della CPU, questi compagni saranno utili per diversi motivi, dalla semplice risoluzione dei puzzle ambientali, marchio caratteristico della saga, fino alla combinazione dei diversi poteri. Da sempre, del resto, Kirby possiede un'unica grande capacità: assimilare gli avversari fino ad estrarne l'abilità caratteristica. In tal senso, ingurgitare un nemico di fuoco concede a Kirby la possibilità di sputare fiamme, ingoiare un mostro armato di spada trasporta automaticamente la lama nelle mani del nostro eroe e così via. In Star Allies, i ragazzi di HAL Laboratory hanno voluto sperimentare la possibilità di combinare tra di loro i diversi attacchi di Kirby e dei suoi soci. Com'è stato illustrato nel piccolo trailer inserito all'interno del Direct Mini, Kirby e i suoi aiutanti stellari possono unire le forze al fine di inanellare combo d'attacco devastanti: mescolando il giaccio e l'acqua, ad esempio, lo schermo si riempirà di stalattiti affilate come coltelli pronti a travolgere qualsiasi cosa; allo stesso modo, unificare lo yo-yo e le scariche elettriche permetterà di completare un attacco ambientale in grado di liberare Kirby da parecchie noie. Non vediamo l'ora di sperimentare, quindi, i due nuovi poteri introdotti con l'ultimo trailer, ovvero "Artista" (con il quale Kirby può spennellare una tela da cui fuoriesce un alleato) e "Ragno", grazie al quale il paffuto eroe si dimostrerà capace di intrappolare i nemici all'interno di alcune ragnatele.

In attesa di ulteriori informazioni (e magari di una graditissima demo sull'eShop), non possiamo fare altro che segnare il 16 marzo sul nostro calendario e attendere i pochi mesi che ci separano dal ritorno nel regno di Dream Land, confidando nelle capacità di HAL Laboratory e sperando che l'esordio su Switch di una delle più importanti serie della galassia Nintendo si riveli l'ennesimo, grandissimo gioco per l'ibrida made in Kyoto.