Kirby e La Terra Perduta: a metà tra innovazione e tradizione

Forse è stato l'impatto di un gigantesco asteroide. Forse i clicker di The Last of Us alla fine hanno avuto la meglio. O forse l'umanità è ormai migrata oltre i Bastioni di Orione. Fatto sta che l'approdo di Kirby sul pianeta Terra non sembra essere destinato a condurre ad un incontro tra il personaggio Nintendo ed esemplari di essere umani. Con l'annuncio di Kirby e la Terra Perduta, Hal Laboratory trasporta la sferica icona videoludica in un desolante scenario abbandonato, tra imponenti centri commerciali riconsegnati alla vegetazione, grattacieli convertiti in foreste verticali e arterie stradali completamente silenziose.



Dal Nintendo Direct di settembre, arriva a sorpresa un'importante svolta per la storica serie platform, pronta ad inaugurare il 2022 con un'avventura completamente in tre dimensioni. Dopo aver messo alla prova il suo insaziabile appetito in scenari di stoffa, tra pennelli variopinti e plastilina, Kirby varca i confini degli scenari 2D e si lascia condurre dai suoi plastici balzelli verso un universo che ha inevitabilmente il sapore dell'amatissimo Super Mario Odyssey. Un modello di riferimento che il primo trailer di Kirby e la Terra Perduta sembra rendere evidente, ma il cui livello qualitativo si presenta come ben arduo da raggiungere. La nuova esclusiva della console ibrida potrà avere le potenzialità per eguagliare l'ultimo platform 3D dell'idraulico Nintendo?

Uno sferico Kirby in 3D

Il confronto è ovviamente audace e prematuro, ma quella di osservare la sferetta rosa in azione in tre dimensioni per la prima volta è una prospettiva senza dubbio intrigante. Una maggiore libertà di movimento, unita alle molteplici abilità camaleontiche di Kirby, potrebbe infatti rappresentare il giusto trampolino per l'edificazione di un platform dal level design stimolante e articolato.

Sul fronte della struttura, Nintendo promette del resto alla palletta rosa la possibilità di "esplorare liberamente aree tridimensionali". Un'espressione generica, ma che ci ha riportato di netto alla mente i mondi del già citato Super Mario Odyssey: che il nuovo Kirby e la Terra Perduta possa celare un'odissea dall'impianto similare?



Nonostante quanto visto nel trailer ci spinga per ora a ipotizzare con convinzione un'ambientazione costituita da macroaree tematiche open world, sarà necessario attendere maggiori dettagli per averne la conferma assoluta. Piuttosto evidente è ad ogni modo la volontà di Hal Laboratory di portare il proprio eroe sferico ad avventurarsi in scenari ampiamente differenziati. Nel solo trailer di annuncio, abbiamo infatti già potuto ammirare contesti urbani desolati e luna park abbandonati, alternati a paesaggi maggiormente ariosi, tra isolette tropicali, deserti e aree innevate.

Nonostante la varietà di condizioni climatiche, ogni sequenza di gameplay di Kirby e la Terra Perduta conserva il medesimo mood da "variopinto scenario post-apocalittico". Piccoli dettagli a schermo ci rammentano infatti costantemente un passato glorioso dominato da una misteriosa civiltà perduta. Tra parchi divertimento, macerie di abitazioni, ponti e grattacieli, è fin troppo facile concludere che la Sferetta Rosa sia finita per capitare proprio su di un pianeta Terra ormai liberatosi degli esseri umani.

Tradizione e innovazione

Se l'adozione di un approccio 3D ci spinge a ipotizzare l'edificazione di un level design maggiormente elaborato da parte di Hal Laboratory, il reveal trailer del gioco ci ha confermato che le abilità a disposizione di Kirby non sono mutate su questo nuovo pianeta.

Lo sferico avventuriero è infatti costantemente pronto a lasciarsi andare al consueto trasformismo, per un protagonista dalle potenzialità mutevoli e variegate. Anche in Kirby e la Terra Perduta, sarà possibile aspirare i nemici per assorbirne le abilità: ed è così che la rimbalzante pallina rosa si ritrova a brandire una spada in panni che ricordano Link, a rotolare per lo scenario come una sfera tempestata di aculei, oppure a incastonare gli avversari in blocchi di ghiaccio mentre pattina leggera per lo scenario. Anche lontani da Dream Land, l'appetito di Kirby resta dunque insaziabile, con la creatura pronta a far delle creature ostili un sol boccone. Tornano in scena anche le boss fight, che - immaginiamo - terranno impegnati i giocatori principalmente alla fine di ogni macrosezione del platform. Il primo trailer di Kirby e la Terra Perduta ci ha ad esempio concesso di fare conoscenza con un indispettito gorilla, forse lontano ricordo di quando la locale giungla urbana ospitava una qualche forma di parco zoologico.



A dispetto della scarsa aggressività dimostrata dai nemici comuni presenti nel filmato, il grosso primate ci è parso ben più determinato nel volersi liberare del piccolo eroe. Tra una trasformazione e l'altra e deliziose animazioni, la rosea creatura Nintendo potrebbe dunque dover faticare un po' prima di avere la meglio sui boss disseminati nel mondo di gioco.

A livello generale, è invece difficile ipotizzare un livello di malizia nel level design paragonabile a quanto vissuto in Super Mario Odyssey. Al contrario delle avventure dell'idraulico italiano, che da tradizione spingono i giocatori a compiere articolati virtuosismi platformici, i titoli della serie Kirby non hanno infatti mai fatto della difficoltà una propria caratteristica essenziale.



Al contrario, Hal Laboratory ha proposto nel tempo produzioni ampiamente accessibili: una tradizione che difficilmente vedrà modifiche radicali in Kirby e la Terra Perduta. Una considerazione che ad ogni modo non spegne in alcun modo la nostra curiosità nei confronti della produzione, che potrebbe rivelarsi una piacevolissima sorpresa primaverile.