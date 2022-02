Kirby e la Terra Perduta: un mondo tutto da esplorare su Nintendo Switch

Kirby è affamato di novità. Ve lo avevamo già anticipato nella nostra precedente anteprima di Kirby e la Terra Perduta, ma l'ultimo appuntamento con Nintendo Direct ce lo ha confermato oltre ogni sospetto. Particolarmente in forma - tonda -, il paffuto eroe della Grande N è pronto ad avventurarsi nel suo primo platform completamente 3D. Un evento più che appropriato per festeggiare il trentennale del personaggio e che ci sta ripetutamente riportando alla mente i fasti di Super Mario Odyssey.



Per poter testare con mano il nuovo Kirby e la Terra Perduta, non ci resta che attendere il prossimo 25 marzo 2022. Nel frattempo, però, possiamo mettere al sicuro tutto ciò che potrebbe ingolosire il personaggio e partire alla scoperta di ognuna delle informazioni diffuse dal colosso di Kyoto in merito alla sua prossima esclusiva per Nintendo Switch.

Civiltà perdute ed Esercito delle Bestie

Con un incipit insolitamente misterioso per un capitolo della serie Kirby, la prossima avventura della sferetta rosa è pronta a condurre i giocatori sulle orme di un mondo sconosciuto, costellato da vestigia di una civiltà ormai scomparsa.

Quest'ultima pare ad ogni modo avere fin troppo in comune con il genere umano, al punto che tra un balzo e uno scontro, Kirby si ritroverà ad interagire con conetti del traffico, automobili, distributori di bibite e molti altri segni del passaggio di uomini e donne nel suo universo.



Una circostanza abbastanza straniante, che sembra proporre un'eco di quanto vissuto nell'odissea mariesca che ha condotto l'idraulico italiano tra i grattacieli di New Donk City. A soppiantare questa inedita ventata di realismo, ci pensa però immediatamente l'ingresso in scena dell'Esercito delle Bestie. Per ragioni che potremo scoprire solamente nel corso dell'avventura, le perfide creature hanno infatti deciso di rapire i poveri Waddle Dee, che inermi e indifesi sono stati trascinati lontano dalle proprie case.

A svelare il mistero e a portare in salvo i teneri personaggi, ci penserà ovviamente Kirby, per la prima volta determinato ad affrontare un platform 3D. Un evento importantissimo per il roseo eroe, che per l'occasione potrà fare affidamento su di un arsenale di abilità mai così vasto.

Tra Boccomorfosi e Boss Fight!

A confermare l'impegno di Hal Laboratory in tal senso, è stato in particolare il

ricco trailer di Kirby e la Terra Perduta trasmesso in occasione del Nintendo Direct di febbraio. Il filmato ha infatti alzato il sipario sulla Boccomorfosi, un'inedita capacità che consentirà al nostro protagonista di assumere le sembianze di oggetti umani di uso comune. Fagocitando un'automobile, abiliteremo la Morfoauto, ritrovandoci così alla guida di una compatta quattro ruote di color rosa sgargiante! Non è abbastanza? Allora possiamo divorare anche un distributore di bibite o un conetto del traffico, sfruttando rispettivamente le abilità Morfodistributore e Morfocono.



Ovviamente, non stiamo parlando di semplici trasformazioni estetiche: ogni declinazione della Boccomorfosi avrà infatti dirette implicazioni in termini di gameplay. La versione motorizzata di Kirby, ad esempio, ci permetterà di attraversare il mondo di gioco ad alta velocità. Un dettaglio che pare indirettamente confermare la scelta per il titolo di una struttura suddivisa in ampie macro-aree.

Dal canto suo, la trasformazione in distributore ci consentirà di sfruttare potenti lattine come armi di offesa. Il cono del traffico, invece, pare avere applicazioni più ingegnose, come la possibilità di utilizzarne la punta per forare un tubo dell'acqua e utilizzarne il getto derivante come una scorciatoia verticale nella mappa.



Ma non è finita: divorando un montacarichi potremo spiccare balzi verso aree sopraelevate, mentre una lampadina ci permetterà di illuminare le aree più buie del mondo di Kirby e la Terra Perduta. Archi, anelli e palloncini arricchiscono ulteriormente il quadro, per un Kirby mai così intraprendente, pronto a planare ad alta quota e ad attraversare specchi d'acqua a bordo di un motoscafo.

Accanto a queste inedite soluzioni, il nostro paffuto eroe potrà però contare anche su di un'ampia serie di tradizionali Abilità di Copia. Anche per queste ultime, però, sono in programma intriganti novità, legate a doppio filo con la minuziosa ricerca degli sfortunati Waddle Dee in pericolo.



Man mano che salveremo i nostri amici, infatti, questi ultimi provvederanno a radunarsi in un variopinto centro abitato. Popolandosi, Waddle Dee Town si tramuterà in una ridente cittadina, pronta a diventare la base operativa di Kirby, che qui potrà persino disporre di un'abitazione personalizzabile tramite collezionabili.

Tra negozi di vario genere, centri cinematografici, colossei e strutture nelle quali cimentarsi in mini-giochi, a spiccare è soprattutto l'Armeria. Qui, infatti, la coraggiosa sferetta Nintendo potrà potenziare le già citate Abilità di Copia. Vi ricordate l'abilità Lama, ad esempio? Una volta potenziata, quest'ultima ci

consentirà di padroneggiare dei letali chakram. Laddove Kirby era invece solito generare roventi palle di fuoco, qui potremo scatenare la potenza di un vulcano! Tra spade di proporzioni gargantuesche, martelli giocattolo e persino bizzarri pupazzi di neve, non sembrano esservi limiti a ciò che Kirby potrà scatenare nel suo primo platform 3D. Ma non ci troveremmo di fronte ad un nuovo capitolo della serie se il nostro tondo eroe non potesse contare su delle abilità nuove: per l'occasione, Nintendo ha dunque deciso di schierare le abilità Trivella ed Esploratore.Ma a quale scopo sbloccare e potenziare nuove abilità se non si dispone di avversari alla propria altezza? Ebbene, Kirby e la Terra Perduta sembra aver pensato anche a questo, con le sequenze di gameplay mostrate sino ad ora che hanno già confermato l'inclusione di numerose Boss Fight. Tra giganteschi gorilla e dissennati armadilli, Kirby sembra essere destinato a mettere in scena acrobatiche coreografie tra le arene degli scontri.

Kirby e Waddle Dee: avventura in compagnia

In piena continuità con la visione che ha portato alla nascita di Nintendo Switch, Kirby e la Terra Perduta proporrà anche la possibilità di partire all'avventura in compagnia. Il titolo della Grande N include infatti una modalità cooperativa pensata per due giocatori attivi in locale.

Passando un Joy-Con ad un amico, sarà possibile esplorare gli insoliti scenari del titolo l'uno accanto all'altro. In questo caso, un utente manterrà il controllo di Kirby, mentre l'altro giocatore vestirà i panni di un intraprendente Waddle Dee Aiutante. Questo colorato personaggio sarà armato di lancia - oltre che di bandana d'ordinanza -, pronto a fronteggiare senza paura alcuna la minaccia dell'Esercito delle Bestie.



In chiusura, segnaliamo un ulteriore dettaglio interessante che ha fatto capolino in occasione dell'ultima presentazione dedicata al titolo. All'interno di Kirby e la Terra Perduta, sarà infatti possibile selezionare due differenti livelli di difficoltà, una dedicata ad un'avventura leggera e divertente, e una seconda volta ad offrire una "esperienza più impegnativa". Nel corso della sua storia trentennale, la serie di Kirby ha sempre scelto un approccio particolarmente soft sul fronte della difficoltà, qualificandosi come una delle esperienze platform a marchio Nintendo meno impegnative.

Da sempre molto lontano dai livelli di difficoltà proposti sui lidi di Super Mario o, ancor di più, Donkey Kong, Kirby questa volta potrebbe sorprendere i giocatori più navigati, con un livello di sfida tarato su di un target più ampio. Per saperne di più sul bilanciamento proposto da Kirby e la Terra Perduta, sarà però necessario impugnare i Joy-Con. Sino ad allora, tenetevi uno spazio libero nello stomaco: l'esclusiva Nintendo Switch sarà disponibile dal prossimo 25 marzo 2022!