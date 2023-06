Alzi la mano chi, durante il recente Xbox Game Showcase, ha creduto anche solo per un attimo che Kunitsu-Gami: Path of the Goddess fosse in realtà un nuovo capitolo di Onimusha. Il neo annunciato titolo di Capcom presenta in effetti parecchie somiglianze con la serie creata da Yoshiki Okamoto e lontana dalla scena ludica già da diversi anni (a proposito, qui trovate la recensione di Onimusha: Warlords Remaster), come appunto l'ambientazione, l'attenzione riposta nell'estetica tradizionale giapponese e non per ultimo un sistema di combattimento di matrice. Incuriositi dal progetto, che come confermato di recente verrà pubblicato non solo su Xbox Series X, ma anche su PC e PlayStation 5, abbiamo raccolto le informazioni finora divulgate sul magnetico Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Il viaggio della Sacerdotessa

Dal momento che il publisher ha preferito centellinare i dettagli forniti a pubblico e stampa, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è un progetto ancora avvolto nel mistero. Raccogliendo l'eredità di Okami e Shinsekai: Into the Depths, il titolo nuovo di zecca e realizzato grazie alla potenza del RE Engine - motore grafico proprietario che abbiamo già ammirato in Devil May Cry 5, Monster Hunter Rise e i più recenti episodi della serie Resident Evil - ci condurrà in un mondo incredibile e al contempo estremamente periglioso, dove il folklore nipponico prenderà vita in tutto il suo inquietante fascino.

Descritto come un racconto epico, il prodotto ci chiederà di guidare la Sacerdotessa della Pietra Spirituale e proteggerla dalle raccapriccianti creature che questa incontrerà lungo il suo cammino. Giacché Capcom non ha diffuso la sinossi ufficiale del gioco, non sappiamo ancora nulla sui personaggi principali, né quale sia il compito della "santa" che dovremo difendere dalle orripilanti esseri demoniaci che proveranno a intralciarla; tuttavia, tenendo presente il titolo del gioco e osservando le legioni di mostruosità che infesteranno il mondo di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, non fatichiamo a ipotizzare che la Spirit Stone Maiden dovrà in realtà esorcizzare i mostri provenienti dal regno degli spiriti. Una prospettiva non troppo originale, ma che comunque potrebbe riservarci dei risvolti interessanti.



Non è chiaro se Kunitsu-Gami: Path of the Goddess controlleremo un avatar personalizzabile o se al contrario ci caleremo nei panni di personaggi preferiti, ma a giudicare dal filmato e dalla key visual del gioco si direbbe che avremo accesso ad almeno quattro combattenti differenti, ognuno dotato di un equipaggiamento esclusivo.

Caratterizzato da un'armatura leggera e di colore viola, uno dei quattro si servirà di una katana nera per spianare la strada alla Sacerdotessa e falciare le orde di demoni riversatesi nel mondo umano: agile e leggero, il guerriero sarà in grado di inanellare delle micidiali combo rotanti per affettare le carni dei nemici circostanti, per poi compiere degli scatti prodigiosi e volti a evitare gli attacchi in entrata. Non a caso, Capcom ha dipinto Kunitsu-Gami: Path of the Goddess come "un'esperienza di gioco unica che unisce azione e strategia", implicando che nel corso delle battaglie non potremo focalizzarci soltanto sull'offesa.



Come accennato poc'anzi, la katana non sarà comunque l'unico strumento di morte utilizzabile contro gli yokai della mitologia giapponese, in quanto tre combattenti contraddistinti da protezioni azzurre, dorate e rosse brandiranno rispettivamente l'arco, l'ascia e l'immancabile lancia, offrendo all'occorrenza al giocatore la possibilità di scegliere l'arma più vicina al proprio stile di gioco e diversificare l'approccio agli scontri, magari a seconda dell'avversario fronteggiato.

Durante la visione del trailer siamo stati colpiti dalle clip di gameplay in cui il personaggio controllato dall'utente si serve della propria arma non tanto per ridurre a brandelli gli ostacoli, bensì per purificare gli esseri umani corrotti dagli spiriti maligni e tramutati in grotteschi bozzoli rossastri. È dunque plausibile che, tra una battaglia e l'altra, l'entourage della santa possa doversi fermare ad aiutare gli NPC e ripristinare la loro forma originale.



Non meno interessante ci è parsa la sequenza di lotta in cui il nostro alter-ego si è servito della katana per eseguire quello che a primo acchito sembrerebbe essere un vero e proprio rituale: tracciando un cerchio magico sul terreno, questo ha infatti potenziato i compagni circostanti, per poi aggredire insieme un minaccioso demone di grandi dimensioni. Poiché Capcom non ha fornito alcun dettaglio sulla natura del suo nuovo titolo, la suddetta scena potrebbe implicare la presenza di una componente multiplayer online o addirittura suggerire che Kunitsu-Gami: Path of the Goddess non sia affatto un'esperienza per giocatore singolo.

In attesa che il publisher nipponico faccia chiarezza sulla vera natura della produzione, dobbiamo riconoscere di essere stati davvero ammaliati dalla direzione artistica di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Mescolando ambientazioni dalle atmosfere tetre e angoscianti a colori sgargianti come il rosso, l'arancione o il verde, che contraddistinguono invece gli spiriti, i Torii (i caratteristici portali d'accesso che simboleggiano il confine tra il regno degli esseri umani ed il regno divino) e gli effetti visivi scaturiti dalle tecniche del nostro alter-ego, si direbbe che i ragazzi di Capcom stiano dando forma a un hack'n'slash stilisticamente ispirato e variopinto.



A ragion veduta, il nostro augurio è che l'intreccio e l'impianto ludico possano rivelarsi altrettanto validi e che il prodotto torni a mostrarsi quanto prima.