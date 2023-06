Last Train Home: in viaggio verso la salvezza, un futuro di speranza

Mentre la seconda guerra mondiale è stata utilizzata in tutte le salse, dagli strategici agli sparatutto, la grande guerra è invece protagonista di un minor numero di produzioni. Ed è proprio per tale motivo che fa sempre piacere quando un team di sviluppo decide di realizzare un progetto in un contesto di questo tipo, soprattutto se si tira in ballo un evento storico poco conosciuto e che si adatta perfettamente ad un videogioco.



Qualche giorno fa abbiamo assistito ad una presentazione di Last Train Home, il nuovo titolo firmato Ashborne Games che ci farà vivere un'esperienza realmente accaduta. Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo alla scoperta di questo interessante progetto.

In viaggio verso la salvezza

Per comprendere al meglio i temi trattati nel gioco occorre tornare indietro nel tempo fino ai momenti successivi alla conclusione della prima guerra mondiale.

La fine del conflitto fu particolarmente dura per una legione cecoslovacca situata in territorio russo, il cui ritorno in patria divenne lungo e complesso per via dello scoppio della guerra civile e delle rigidissime temperature siberiane. Complice anche la nazionalità degli sviluppatori, è stata presa la decisione di realizzare un videogioco proprio sul viaggio di questo gruppo a bordo di una locomotiva a vapore, che è quella a cui fa riferimento il titolo del progetto.





Un simile intreccio narrativo non solo è perfetto per fare in modo che il pubblico venga a conoscenza di un avvenimento storico ai più sconosciuto, ma si presta molto bene al tipo di esperienza ludica pensata dai ragazzi di Ashborne Games.

Last Train Home è infatti caratterizzato da due diversi volti: da un lato abbiamo l'anima gestionale, che entra in gioco nelle fasi in cui il veicolo è in movimento e prevede che il giocatore si occupi della tanto della manutenzione del treno quanto della salute dei suoi ospiti, e dall'altra quella strategica, che domina i momenti in cui piccoli plotoni mettono i piedi a terra per liberare il passaggio da eventuali oggetti che ostruiscono i binari, per eliminare una minaccia o per cercare scorte utili alla sopravvivenza. A tal proposito, la componente survival è predominante, poiché nel corso della partita la permadeath dei personaggi pende sui loro capi come una spada di Damocle. Su questo elemento gli sviluppatori sono stati categorici: una volta morti, i membri dell'equipaggio non possono tornare in partita in nessun modo e le occasioni per ampliare l'equipaggio della locomotiva si potranno contare sulle dita di una mano.



Proprio per enfatizzare l'importanza dei singoli individui che stanno a bordo del treno corazzato, gli sviluppatori di Brno hanno scelto un approccio diverso rispetto a quello dei soliti strategici in cui le unità non sono altro che carne da macello. In Last Train Home, ogni singolo personaggio ha un nome, un cognome, un lavoro e caratteristiche speciali, tutti elementi che portano ad affezionarsi a quel membro dell'equipaggio e a cercare di farlo sopravvivere e potenziarlo per tutto l'arco dell'avventura.

Anche con le migliori intenzioni però, l'andamento della storia non sarà sempre sotto il pieno controllo del giocatore e il team di sviluppo promette svariati momenti di tensione in cui bisognerà prendere delle decisioni difficili che avranno ripercussioni per tutto il resto della narrazione. Non sappiamo quale sia l'effettivo impatto di questa meccanica sull'esperienza complessiva, ma si tratta sicuramente di una premessa interessante che potrebbe anche spronare gli utenti a compiere più run per tentare strategie diverse.

Strategia in tempo reale

Per quel che concerne il gameplay, abbiamo potuto assistere a qualche sequenza di gioco relativa prevalentemente alle fasi d'azione. Della componente gestionale, ovvero quella alla quale ci dedicheremo durante gli spostamenti, abbiamo visto ben poco e tutte le informazioni che conosciamo ci sono state raccontate dagli sviluppatori o le abbiamo carpite dalla manciata di screenshot pubblicati.

In questi frangenti, il giocatore ha il pieno controllo del gruppo e deve gestirne ogni singolo aspetto: oltre a dover centellinare le risorse, bisogna anche assegnare compiti da svolgere dentro e fuori il mezzo di trasporto, basandosi su quelle che sono le peculiarità di ogni individuo. Vi è anche un sistema di progressione che consente di migliorare le statistiche degli abitanti del treno, così che possano affrontare meglio le difficoltà del viaggio.



Come vi dicevamo poco più sopra, Last Train Home cambia volto quando la locomotiva arresta la sua avanzata e i suoi migliori soldati scendono per affrontare eventuali minacce. Qui il gioco diventa uno strategico in tempo reale con supporto alla pausa tattica in cui il numero di unità da gestire è ridotto all'osso ed è quindi di fondamentale importanza ponderare ogni singola mossa.

Non si tratta quindi di limitarsi ad indicare il punto da raggiungere o il bersaglio da attaccare, poiché una simile strategia porterebbe l'intero gruppo al massacro nel giro di qualche istante. Per far sì che tutti riportino la pelle a casa si devono sfruttare le molteplici opzioni implementate dallo studio: tra formazioni di diverso tipo, la possibilità di lanciare granate/gadget, nascondersi nei cespugli o appostarsi per colpire dalle lunghe distanze, il ventaglio di tattiche è ampio e garantisce una certa libertà d'approccio nelle missioni, i cui scenari ci sono sembrati piuttosto lineari.



È ancora prematuro dare un giudizio sul comparto tecnico di Last Train Home, che gira in Unreal Engine 4 e non sembra voler fare della sua grafica il principale punto di forza. In ogni caso è innegabile che si tratti di un prodotto lodevole quantomeno nelle intenzioni - basti pensare che tra i menu c'è un'enciclopedia con tantissimi dettagli sul contesto storico e altri elementi che fanno parte del gioco - e nella scelta del setting, più originale della stragrande maggioranza dei titoli ambientati in uno dei due conflitti su scala globale.



A questo punto non ci resta altro da fare che attendere il prossimo annuncio degli sviluppatori, dal momento che Last Train Home dovrebbe approdare solo su Steam entro la fine dell'anno e senza il supporto ai sottotitoli in italiano.