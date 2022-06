Layers of Fears: abbracciare la paura in Unreal Engine 5

Tra i giochi più interessanti rivelati durante il Summer Game Fest (qui lo speciale sul riassunto del Summer Game Fest), c'è stato anche Layers of Fears, terzo episodio della saga horror ideata dallo studio polacco Bloober Team e iniziata nel 2016. Il trailer, dalla durata di due minuti circa, ha subito catturato la nostra attenzione, merito sia delle atmosfere cupe e terrificanti, da sempre tratto distintivo della serie, che del comparto grafico realizzato in Unreal Engine 5. In attesa di mettere le mani sul gioco nel 2023, analizziamo insieme il nuovo filmato di presentazione.

Le tue paure ritorneranno

Il primo Layers of Fear (qui la nostra recensione di Layers of Fear) ci trasportava in una misteriosa dimora vittoriana dove impersonavamo un pittore con disturbi mentali occupato nella realizzazione di un dipinto. Il team polacco riuscì a realizzare un gioco psicologico, incentrato sulla narrazione e sulla risoluzione di alcuni puzzle, con saltuari jump scare che arricchivano ulteriormente la formula ludica.

Il tutto, rigorosamente in prima persona, per esaltare ancora di più le instabilità del protagonista. A questo esordio di Bloober Team, fecero seguito un DLC, Inheritance, e Layers of Fear 2, rilasciato sul mercato nel 2018.



Il nuovo capitolo mostrato durante la conferenza potrebbe far pensare a un sequel diretto del predecessore: non è del tutto chiaro se sarà effettivamente così oppure se si tratterà di un reboot che si basa sui primi due episodi e sul DLC.

Ciò di cui siamo certi invece, è l'obiettivo che gli sviluppatori si sono posti, incentrato sull'espansione dell'universo narrativo e il perfezionamento del gameplay. Riguardo quest'ultimo, abbiamo visto molto poco e non siamo ancora in grado di capire quali possano essere le effettive innovazioni che gli sviluppatori hanno intenzione di apportare."Someone once said, Insanity runs in our family. Let it run". Con le parole pronunciate dalla figlia del pittore nel finale di Inheritance, si apre il nuovo video di presentazione. C'è dunque la possibilità che la protagonista di Layers of Fears, sia proprio una versione cresciuta di lei, che dovrà fronteggiare nel bene e nel male i fantasmi del passato. Tuttavia, le ipotesi più papabili sembrerebbero essere altre due: la storia raccontata dal punto di vista della madre della bambina e moglie del pittore oppure un racconto corale di diversi artisti che affrontano le loro ossessioni e squilibri. Solo il tempo ci darà modo di verificare le nostre supposizioni.





L'orrore in Unreal Engine 5

A rendere Layers of Fears ancora più spaventoso, ci pensa il prodigioso Unreal Engine 5, che qui si mostra in tutto il suo incredibile potenziale. Dal punto di vista grafico, il titolo è meraviglioso e i dettagli sono da pelle d'oca: basta solo concentrarsi sulla scena in cui la mano femminile accarezza il quadro per comprendere quanto sia labile il confine tra realtà e finzione.

Bloober Team è sempre stata maestra nel comparto tecnico e grazie a questo filmato, abbiamo potuto ammirare il talento della software house che raggiunge il suo massimo splendore. Gli sviluppatori hanno anche affermato che grazie alle capacità dell'UE5, riusciranno a implementare effetti Ray Tracing avanzati e texture di altissima qualità. Inoltre, si avvarranno di Lumen, il sistema di illuminazione dinamico designato per le console di nuova generazione. In una produzione che fa leva sull'osmosi tra narrazione e atmosfera, l'estetica gioca un ruolo fondamentale per immergere l'utente e farlo sentire un tutt'uno con la malata psiche del protagonista e le basi affinché ciò avvenga sembrano esserci tutte. Tutto questo è anche accompagnato da un'ottima colonna sonora, che culla i giocatori per farli sprofondare in un incubo da cui sarà difficile risvegliarsi.