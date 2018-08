Left Alive: Square-Enix entra in guerra con lo spin-off di Front Mission

Left Alive è un prodotto che costringe a fare i conti con le proprie aspettative, a trovare un punto di giunzione concreto tra il gioco delineato dal racconto di un team appassionatissimo e la sua manifestazione poligonale. Il concept alla base del titolo, raccontatoci dal game director Toshifumi Nabeshima durante una presentazione a porte chiuse in quel di Colonia, è di quelli che titillano l'interesse con la promessa di una ricetta ludica profonda e originale, resa ancor più gustosa da un ingrediente particolarmente appetitoso: il nome di un certo Yoji Shinkawa, storico art director della serie Metal Gear Solid. Peccato che il vigore stilistico della produzione non sembri neanche paragonabile a quello dell'epopea kojimiana, molto lontana da Left Alive anche per i difetti di una realizzazione tecnica che rischia di mettere a repentaglio la qualità del gameplay. Come avrete capito, insomma, la presentazione del titolo Square Enix alla Gamescom 2018 ci ha lasciato con più dubbi che certezze.

L'arte della guerriglia

L'anno è il 2127, e la città di Novo Slava si allunga placidamente sul confine tra due grandi nazioni, cuore industrializzato di quell'Europa orientale da sempre teatro della serie Front Mission. Basta un solo istante, un tuono di metallo che squarcia il cielo e rompe gli argini di un mare di fiamme, e la pace di Novo Slava muore sotto i colpi d'artiglieria di un conflitto all'apparenza immotivato, le cui ragioni sono intessute tra le maglie di una trama ancora avvolta dal mistero.

Nei panni di tre personaggi diversi, sopravvissuti tra le rovine di una città diventata in poche ore un impietoso campo di battaglia, il compito del giocatore sarà quindi quello di sfuggire ai contingenti in guerra superando i confini della metropoli. Un'impresa tutt'altro che semplice, specialmente considerando l'entità delle forze in campo, coerenti con le sfumature "mecha" della saga. Percorrendo una serie di livelli composti da macroaree piuttosto ampie, i giocatori dovranno quindi sfruttare al meglio la propria dotazione di fortuna, nel quadro di un titolo che, sullo scheletro di un tps dal taglio tattico, innesta elementi survival pensati per aumentare considerevolmente la profondità del gameplay. Limitati da una quantità sempre molto ridotta di munizioni, i tre personaggi dovranno affrontare le schiere nemiche cercando di ottimizzare al meglio le proprie risorse, e contrapponendo alla forza dei numeri un'attenta pianificazione strategica. Come necessario supporto all'ingegno, i giocatori potranno contare su un sistema di crafting all'apparenza piuttosto articolato, che permetterà di disporre in giro per le mappe un discreto numero di ordigni e trabbochetti. Dopo esserci infiltrati furtivamente in un palazzone in rovina, ad esempio, potremo decidere di far piazza pulita dei nemici costruendo un paio di trappole esplosive da piazzare sul percorso seguito dalle pattuglie. Questo non prima di aver lanciato a qualche metro di distanza un sensore in grado di evidenziare i soldati nascosti da fumo e coperture, per non correre il rischio di sprecare neanche un proiettile. Una serie di azioni che ci permette di dare un'occhiata a un'interfaccia utente che, almeno stilisticamente parlando, pare strappata a un capitolo della serie di Metal Gear Solid. Una somiglianza più che comprensibile vista la collaborazione di Shinkawa al progetto, sebbene le soluzioni estetiche, in questo caso, appaiano decisamente meno ispirate rispetto a quelle della saga di Kojima.



Sulle stesse note, il design dei personaggi risulta molto meno piacevole di quello sfoggiato nei bozzetti firmati dall'illustratore, privo di sfumature identitarie chiaramente riconoscibili. Si ha quasi l'impressione che Shinkawa abbia trattato Left Alive come un progetto secondario, limitandosi a pescare qualche spunto dal suo portfolio per riempire il mondo di gioco con personaggi rigidi e inespressivi: i tre protagonisti sembrano quasi versioni rimodellate di Meryl, The Boss e Volgin, però prive del fascino originario. Pur volendo liquidare queste critiche come semplici impressioni preliminari, il fatto che il team abbia confermato come il gioco sia già in fase di polishing rende ancora più pesanti i dubbi legati a un comparto tecnico datato, afflitto da una qualità delle animazioni che fatichiamo a non considerare come una fonte di pericolo per la godibilità del gameplay. Una considerazione che non ci sentiamo di estendere al combattimento a bordo dei possenti mech da sempre al centro della serie Front Mission, caratterizzati da movenze la cui pesantezza risulta perfettamente giustificabile.

Sfortunatamente per noi, per ammissione dello stesso game director, gli scontri tra esoscheletri corazzati avranno un peso limitato nel bilancio ludico della produzione, proprio in virtù delle sfumature survival di Left Alive. Nella gran parte dei casi, infatti, tentare si sottrarre agli avversari un mech ci porrà al centro di una gran quantità di attenzioni indesiderate, e di scontri decisamente ardui, evitabili optando per un aggiramento furtivo. In questo senso, Left Alive promette di offrire ai giocatori una discreta quantità di approcci, sostenuta da un level design che, sempre rifacendoci alle parole di Nabeshima, punta a garantire agli utenti un'ampia gamma di alternative all'assalto selvaggio.



La filosofia alla base del concept del gioco, d'altronde, è proprio quella di supportare in tutti i modi la libertà decisionale del giocatore, anche per quel che riguarda la progressione narrativa. Oltre all'obiettivo principale di ciascuna missione, infatti, potremo decidere di affrontare incarichi secondari che, non di rado, ci chiederanno di decidere le sorti di altri sopravvissuti, sia sottraendoli in punta di proiettile al fuoco delle milizie a zonzo per la città, sia tentando di convincerli a seguire il nostro alter ego attraverso dialoghi a scelta multipla. L'efficacia dei nostri sforzi diplomatici dipenderà, in questo caso, dal carattere dei nostri interlocutori, e potrebbe perfino capitare che una chiacchierata tra superstiti degeneri in una rissa, o di riuscire a convincere solo uno dei membri di un drappello di rifugiati. In caso di successo, però, il nostro compito sarà sempre quello di condurre i sopravvissuti verso una delle zone sicure distribuite in giro per i livelli.

In assenza di un sistema di progressione vero e proprio, omesso per non inficiare il peso del fattore abilità, il completamento di queste imprese ci offrirà ricompense squisitamente tangibili (armi, munizioni, ecc.), ma non sempre, dato che alcuni personaggi potrebbero rivelarsi ingrati profittatori, magari animati da propositi decisamente loschi. L'aspetto più stimolante di questo disegno ludico riguarda gli effetti della nostra condotta sul finale dell'avventura, modellato sia a partire dalle azioni dei protagonisti sul campo di battaglia che dagli esiti di questi incarichi collaterali. Come premio aggiuntivo, durante le battute finali del gioco potremo conoscere il destino di tutti i personaggi salvati, che ci offriranno interessanti retroscena sulla trama portante, andando a completare un quadro narrativo che, a seconda delle nostre scelte, potremmo non vedere mai completo. Di nuovo, si tratta di un dipinto ludico ricco di sfumature intriganti, anche in virtù delle diverse prospettive offerte da comprimari che si avvicenderanno sullo schermo con una certa soluzione di continuità, giustificata dalla natura "multifase" di ciascun livello. Non è del tutto chiaro se e come questi personaggi si ritroveranno a collaborare, ma l'impostazione generale è tutt'altro che spiacevole. Anche in questo caso, però, la qualità della fibra narrativa rischia di venir indebolita da un'estetica che sembra rappresentare un vero e proprio ostacolo per l'immersività dell'esperienza, tra personaggi anonimi, dalle movenze robotiche e l'espressività di un platano.