Life by You: come The Sims ma open world da Paradox

Nella cornice della GamesCom 2023 abbiamo assistito a una sessione hands-off di Life by You, un ambizioso life sim che vuole conferire ai suoi utenti un'ampia libertà nella realizzazione delle città e dei personaggi che le abitano. In compagnia di Amanda Heaton, COO di Tectonic Studio, abbiamo accompagnato l'intraprendente Ronnie Maisonet - una protagonista caratterizzata di tutto punto - in ogni fase di una delle sue giornate tipo, dal lavoro, alla gestione della sua abitazione. Ecco che cosa abbiamo scoperto in merito alla produzione pubblicata da Paradox Interactive.

Early Access, ambizioni e rapporti interpersonali

Prima di cominciare, una doverosa premessa. La demo che ci è stata mostrata era tratta da una build pre-Early Access (il titolo è in sviluppo da 4 anni). A tal proposito, questa importante fase - che permetterà al pubblico di entrare in contatto col gioco per saggiarne le caratteristiche - avrà inizio dal 5 marzo 2024 su Steam ed Epic Games Store.



Nel lasso di tempo che ci separa dall'Early Access, gli addetti ai lavori continueranno a rifinire quella che ci è stata presentata come un'esperienza life sim fieramente open world, aperta alla dimensione delle mod e priva di caricamenti. A riprova di questa ampia libertà che verrà concessa agli utenti, Life by You vi permetterà di usare i medesimi tool degli sviluppatori all'interno della Build Mode, per spiegare realmente le ali della creatività.



Chiaramente non abbiamo testato in prima persona le potenzialità di questi strumenti, ma da quel che abbiamo visto le premesse per confezionare un life sim di livello sembrano esserci. Passiamo infatti alla vita di Ronnie e al suo lavoro in palestra, al fianco dell'amico e collega Elijah. Nel corso dell'hands-off a cui abbiamo preso parte, l'uomo non aveva tempo da dedicare alla nostra protagonista, per via dei suoi impegni e del fatto che fosse stressato (Ronnie ha appreso la cosa tramite un sistema di dialoghi).

Difatti ha scelto di lasciarla sola mentre faceva yoga ma - in linea col genere di riferimento - le cose sarebbero potute andare in modo molto diverso. Come svelatoci da Amanda Heaton, neanche gli addetti ai lavori riescono a indovinare sempre il comportamento dei personaggi in determinate situazioni. In un'altra sessione - ad esempio - Elijah ha scelto di passare del tempo con Ronnie al netto dei suoi impegni, anche in prospettiva della nascita di una relazione romantica. Tornando ai doveri della protagonista, pur abitando in una casa molto vicina al posto di lavoro (letteralmente dall'altra parte della strada) è arrivata in ritardo in palestra e il suo capo lo ha notato. In generale, quando un personaggio vedrà il nostro alter ego svolgere un'azione che reputa positiva o negativa, il suo modo di comportarsi con lui potrebbe mutare di conseguenza. Sempre in questo ambito, Ronnie ha incontrato Ginevra Meredith, un momento che è stato sfruttato dagli sviluppatori per tornare a focalizzarsi sui dialoghi. La protagonista ha parlato all'amica in modo sgradevole, facendo una battuta tagliente sul suo discutibile modo di vestire.



In quello che è stato uno scambio credibile, la donna le ha risposto per le rime, in maniera piccata, lasciandoci con la curiosità di assistere ad altre chiacchierate con i volti del mondo di Ronnie. Ovviamente il rapporto tra le due ha risentito di questo "incidente diplomatico" (il loro valore di Chimica si è abbassato).

Dividersi tra lavoro e casa

Una volta indossata la tuta, come dicevamo Ronnie si è dedicata allo yoga, finché non ha avuto la necessità di andare in bagno. Tramite una serie di opzioni attivabili o disattivabili a piacimento potremo regolare i bisogni fisici e l'umore dei personaggi, così da renderci la vita più o meno agevole. Sarà inoltre possibile saltare giorni o mesi, così come velocizzare il ritmo dell'azione.



Lavorare duramente e dedicarsi alle task legate alla propria carriera - si pensi allo stilare programmi quotidiani di workout nel caso di Ronnie - potrebbe portare il nostro capo a offrirci una promozione, con un conseguente incremento dei guadagni. Ci è parso di capire che potremo creare vari tipi di carriere lavorative ma non avendo dettagli più precisi ci riserviamo di tornare su questo aspetto in un secondo momento. Nella strada verso casa abbiamo dato una fugace occhiata al mondo di gioco, notando tante altre persone di ritorno dal lavoro, tra strade trafficate, locali e bar gremiti, e tanti passanti.



Se c'è una cosa che sembra non mancare in alcun modo a Life by You, è la cura per i dettagli. Come confermatoci dalla Senior Designer Hannah Culver, gli addetti ai lavori si sono impegnati non poco per caratterizzare attività come il giardinaggio, differenziare i fiori con cui decorare casa e giardino e molto altro. Per dirne una, continuando a buttare i vestiti per terra in camera sua, Ronnie vedrebbe crescerne una pila maleodorante.

Questa situazione, al pari di una cucina con piatti, pentole e posate da lavare, potrebbe generare in lei uno stato di ansia. Intanto si è fatta sera, i lampioni in città si sono accesi e la Maisonet si è dedicata al restyling della propria abitazione. A tal proposito, sarà possibile rivendere gli oggetti al suo interno, con la donna che si è liberata di un vecchio televisore per sostituirlo con un modello più grande e performante (cosa che potrebbe far felici dei possibili ospiti in visita). Menzioniamo poi anche l'arte culinaria, con la protagonista che tramite una serie di animazioni ad hoc ha preparato in modo credibile uno dei tanti piatti realizzabili. Una singola giornata passata in compagnia di Ronnie non ci permette di parlare di Life by You con toni di certezza, perché restano tanti gli elementi da scoprire sul gioco (inclusa l'analisi dei molti menu a disposizione). È chiaro però che gli appassionati di life sim dovrebbero seguire con attenzione il progetto di questo team appassionato, perché potrebbero restarne affascinati.