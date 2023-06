Like A Dragon Gaiden: il Drago di Dojima sa ancora menare le mani!

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Ambientato tra gli eventi del sesto e del settimo capitolo della serie, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name potrebbe rivelarsi un appuntamento da non perdere per gli appassionati del franchise, il prezioso tassello mancante nel mosaico che nel 2024 ospiterà anche Like a Dragon 8. Nella prossima avventura di Ichiban Kasuga, tra l'altro, vestiremo anche i panni del protagonista storico della saga, una volta conosciuto come il Drago di Dojima. Proprio lui è al centro degli eventi narrati in Like a Dragon Gaiden e, stando al nuovo video di gameplay, la volontà di Kiryu Kazuma di mantenere nascosta la propria identità potrebbe aver dato agli sviluppatori la scusa perfetta per sperimentare un po' col suo combat system.

Sfuggire al passato

Sopravvissuto ai tumultuosi eventi di Yakuza 6: The Song of Life, Kiryu ha stretto un accordo con uomini di potere, per assicurare un futuro ai suoi protetti dell'orfanotrofio, ad Haruka e al suo bimbo Haruto. In cambio però ha accettato di sparire, di fingersi morto, così da tenere al sicuro dei segreti inconfessabili e - più d'ogni altra cosa - per non mettere mai più in pericolo i suoi cari.

Di nascosto, dopo aver visto il suo nipotino muovere i primi passi, ha abbandonato l'assolata spiaggia di Okinawa e la sua famiglia, senza poterle dire addio. Con questa premessa, l'aria malinconica dell'uomo nel trailer di Gaiden è assolutamente comprensibile. Seduto al Tempio Daidoji, probabilmente poco dopo aver abbandonato la sua vecchia vita, abbiamo ritrovato un Kiryu rassegnato al proprio destino, desideroso di trovare una pace interiore apparentemente irraggiungibile.



Un individuo infatti lo raggiunge e gli assegna una nuova missione: l'ex Drago di Dojima deve fare ciò che sa fare meglio. Proteggere qualcuno. Ritroviamo quindi nome in codice Joryu (qui la recensione di Like a Dragon Ishin, che pure si fonda sulle identità fasulle) vestito in modo adeguato, e pronto a scortare una giovane di cui non conosciamo l'identità.

I due vengono accerchiati da alcuni loschi figuri, i quali però non sanno a cosa stanno andando incontro. Oltre alle sequenze di combattimento, su cui ci soffermeremo a breve, verso la fine del filmato vediamo Joryu che varca i cancelli di un'area misteriosa, con fiumi di luci al neon, casinò in ogni dove e un grande Castello. È proprio sulla sommità della struttura che si trova quello che forse sarà uno dei principali antagonisti dell'avventura, una figura su cui attendiamo di scoprire più informazioni.

Menare le mani, in gran segreto

Da rispettabile "uomo senza nome", il leggendario ex-yakuza potrebbe tentare di celare la propria identità anche in battaglia: è proprio il trailer con le sequenze del gioco a suggerirlo. Le informazioni ufficiali parlano della possibilità di alternare due stili di combattimento durante gli scontri: Yakuza e Agente. Nel primo caso, Joryu darà sfogo a tutta la sua forza per sgominare con furia inaudita tutti i folli che tenteranno di fermarlo. Non sappiamo di quante e quali mosse del suo "vecchio repertorio" si avvarrà, ma è possibile che anche in modalità Yakuza lo vedremo performare attacchi inediti, scollegati dal suo passato.

L'assetto offensivo da Agente invece gli permetterà di sfruttare colpi rapidi e precisi, tra raffiche di pugni, combinazioni di calci e le immancabili Heat Action (forse anche qui tradotte con Azioni Fervore), per sfoltire velocemente le fila nemiche. Il tratto più interessante di questa seconda opzione è certamente legato all'utilizzo di gadget high tech, a partire dal filo elettrificato che userà sia per eseguire temibili attacchi ad area, sia per tirare a sé elementi degli scenari, per farne delle armi improvvisate. L'unico nostro dubbio sullo stile Agent riguarda la sua natura potenzialmente bizzarra, che a nostro avviso è sin troppo lontana dalla ferocia e dal carattere di Kiryu Kazuma. Si tratterebbe, eventualmente, di un piccolo corto-circuito sul fronte scenico e nient'altro, ma ci auguriamo ad ogni modo che gli addetti ai lavori non abbiano esagerato con le trovate folli in quest'ambito. Sempre stando alle conferme di SEGA, in questo viaggio torneremo a esplorare Yokohama e Sotenbori e anche la zona del Castello. Non viene fatta menzione invece di Kamurocho, che a questo punto potrebbe tornare nell'ottavo capitolo numerato della saga, come il relativo trailer sembra suggerire.



Accertata la presenza delle sessioni al karaoke, del live action cabaret club (non è ancora chiaro il perché della dicitura "live action") e delle competizioni nel pocket circuit. Restiamo in attesa di conoscere le altre attività di contorno che andranno ad arricchire il pacchetto, come pure la natura delle missioni secondarie legate ad Akame, un misterioso informatore. Dal sistema di illuminazione alla resa dei volti, la presentazione visiva di Like a Dragon Gaiden beneficia delle "attenzioni" tipiche di Yakuza ma facendo capo a una produzione cross gen non sembra raggiungere delle nuove vette per la serie.

C'è ancora molto da scoprire sul nuovo titolo del Ryu Ga Gotoku Studio e, in particolare, sul ruolo del Castello situato nella baia di Osaka. Sappiamo infatti che ospiterà un'arena di combattimento in cui Joryu dovrà sfoggiare le proprie abilità combattive, anche contro alcuni dei suoi più iconici compagni e rivali. L'uscita di Like a Dragon Gaiden è prevista per il 9 novembre 2023: crediamo quindi che delle informazioni più approfondite sulla produzione non tarderanno ad arrivare.