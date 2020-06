Little Devil Inside per PS5: un promettente survival game

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Neostream ci regala un altro assaggio dell'ambiziosissimo Little Devil Inside, progetto nato ormai un lustro fa come il racconto di un professore che investiga su eventi paranormali e che con l'atteso evento reveal di Playstation 5 si è aggiudicato un posto di riguardo all'interno del palinsesto delle opere next gen. Le più recenti notizie di questa carismatica avventura in salsa survival risalgono a novembre scorso, quando ci è stata mostrata una breve demo fatta di paesaggi innevati e una piccola boss fight in chiusura. Anche il video svelato durante lo show di Sony ci ha regalato sequenze concitate e una direzione artistica deliziosa, dimostrando la coerenza e l'irriducibile volontà dei suoi sviluppatori, che non sembrano indietreggiare su nessuno degli elementi chiave del concept.

Piccoli diavoli ritornano

Questo showcase trailer presenta materiale inedito montato con un taglio smaccatamente narrativo rispetto alle apparizioni precedenti. Nuovi indizi delineano con più chiarezza i ruoli dei personaggi già dai primi secondi di video: l'avventuriero che andremo a impersonare dà l'idea di esser stato assoldato dal professore per agire in sua vece, come dimostrano i divertenti stacchi che mettono in contrapposizione la quiete dell'anziano al chiasso delle spedizioni del giovane esploratore.

La vena ironica sembra essere un elemento importante per l'opera, che pare voler giocare di contrasti tra comicità e pericoli. Contrapposizioni che possiamo osservare anche nell'eccezionale resa visiva che mescola elementi super-deformed e stilizzati con luci e scorci realistici, come possiamo vedere dall'incredibile tempesta di sabbia che fa da cornice alla fuga dai predoni del deserto.

Le atmosfere di Little Devil Inside ricordano i racconti di Jules Verne, con quel sapore vittoriano mescolato ai colori del fantasy. Non a caso il nuovo trailer pone l'accento sull'esplorazione mostrando il nostro protagonista avventurarsi in quei luoghi inaccessibili che hanno alimentato l'immaginazione dei pionieri delle scienze naturali per decenni: grotte buie, abissi oceanici, giungle nere, deserti e cime innevate. Ognuno di questi ambienti nasconde un bestiario di creature leggendarie di ogni dimensione: yeti, basilischi, kraken, draghi, lupi mannari e altre bestie della notte popolano questa colorata avventura open-world. A giudicare dall'intro, questi mostri verranno portati sul tavolo anatomico del professore, forse un indizio sul modo in cui verrà scandita la progressione narrativa, composta da missioni d'esplorazione per ricercare e documentare l'ignoto.

Survival e azione

Anche in questo trailer trionfa la cura per le piccole cose, una filosofia creativa vincente che promette di rendere Little Devil Inside un titolo sorprendentemente profondo. Ad esempio, possiamo notare come la componente survival sia presente anche in questo showcase trailer, con il nostro protagonista che si fascia un braccio dopo aver seminato un gruppo di pestiferi indigeni.



Unitamente alle sue precedenti apparizioni in pubblico, il nuovo video traccia l'identikit di un'avventura deliziosa e stratificata: gli elementi survival ci obbligano ad avere cura delle statistiche legate alla nostra salute, portandoci a ricercare cibi e bevande come sostentamento. Occorrerà dormire, utilizzare medicamenti per le nostre ferite e ripararci dal freddo.

Qualche accenno ruolistico si nota invece nella gestione dell'inventario, nella necessità di selezionare accuratamente il nostro abbigliamento e nello sfruttamento corretto del nostro armamentario, che prevede bocche di fuoco a breve e lungo raggio, lame e scudi per il corpo a corpo. Se mescoliamo anche qualche elemento platform con una spruzzata di action nelle battaglie, ecco che abbiamo un primo, parziale ritratto di Little Devil Inside.



Un ulteriore aspetto che ci ha colpito riguarda le animazioni, complesse e curate, che restituiscono un realismo davvero inaspettato, specialmente nelle boss fight nelle quali Neostream sembra investire particolare attenzione. Tutto il resto di questo indie rimane ancora avvolto nel mistero: non c'è ancora una data ufficiale per Little Devil Inside, ma dopo un lustro di attesa possiamo dirci più che disposti a pazientare ancora un po'. In chiusura, vale la pena segnalare che l'opera sarà esclusiva temporale per le console Sony e in seguito approderà anche su PC.