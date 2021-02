Little Devil Inside: il sapore dell'avventura e della scoperta

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Per raccontare la storia di Little Devil Inside, videogioco indie che durante lo showcase PS5 dello scorso giugno ha catturato l'attenzione di moltissimi, bisogna andare decisamente indietro nel tempo. Per la precisione, all'aprile 2015. Risale infatti a quel periodo l'annuncio ufficiale del progetto, con una campagna Kickstarter organizzata dal misconosciuto studio Neostream per raccogliere i fondi necessari allo sviluppo di una produzione decisamente ambiziosa.



Grazie a un'eccellente presentazione e una serie di video e immagini accattivanti, il crowdfunding ha premiato il team sud-coreano: 5126 utenti hanno raccolto circa 190.000€, a fronte dei circa 160.000 richiesti da un'agenzia multimediale fondata in Australia nel 1998, ma da qualche anno trasferitasi a Seoul. Un collettivo che ruota attorno ad appena tre persone, grandi appassionati di videogiochi con tante idee e ancora più gusto, eppure con zero esperienza all'attivo. Insomma, una sfida nella sfida.

Viaggio verso l'ignoto

È pure per questo che Little Devil Inside è sembrato sin da subito uno dei quei progetti quasi troppo belli per essere veri: ispiratissimo a livello estetico, brillante nel concept e nient'affatto banale nell'esecuzione. Praticamente, uno spettacolo per gli occhi e non solo. Previsto in origine per l'autunno 2016 (con tanto di stretch goal che per aggiungere una versione Wii U del gioco sbloccato durante la campagna), questo promettente action-RPG si è in realtà lentamente perso di vista, al punto da suscitare più di qualche sospetto in chi lo aveva attivamente supportato.

Certo, non sono mancati comunque diversi update nel tempo, ma sempre piuttosto specifici e mai davvero forieri di chissà quali drammatici passi avanti, tra video in pre-alpha e spezzoni di varie ambientazioni. Il tutto fino all'incredibile ricomparsa durante l'evento Sony dello scorso giugno, con Little Devil Inside diventato nel frattempo un'esclusiva temporale per le piattaforme PlayStation. Una manovra che, peraltro, non ha mancato di suscitare numerose polemiche da parte dei backer, che nel 2015 non avevano certo investito i loro soldi immaginandosi uno scenario simile.



Al di là della delicata questione, comunque da non sottovalutare, Neostream ha ammesso di avere avuto difficoltà e ritardi imprevisti nello sviluppo, trovando però

in Sony un partner importante e decisivo. Senza entrare troppo nel dettaglio, ma anzi confermando l'intenzione di uscire comunque al lancio anche su PC, per poi arrivare dopo un tempo imprecisato anche su altre console. Piattaforme che, specifichiamolo subito, includono oggi Nintendo Switch al posto dello sfortunato Wii U, oltre ovviamente ai formati Xbox. Da notare che, fra le date di lancio comunicate da Sony in occasione del CES lo scorso gennaio, c'era proprio quella di Little Devil Inside: luglio dovrebbe essere il mese prescelto per il debutto di questa rocambolesca avventura, anche se si aspettano indicazioni più precise nei mesi a venire.

Destinazione avventura

A prescindere dalla spettacolare direzione artistica, con un'estetica low-poly davvero originale e insolita per il genere che - anche grazie alle rifinitissime animazioni - cattura già a una prima occhiata, son diversi gli spunti di interesse di un titolo che promette di essere più di un indie al debutto assoluto. Ispirandosi a mostri sacri quali Monster Hunter, The Legend of Zelda e Dark Souls, Little Devil Inside vuol essere un'epopea a 360° ben più ambiziosa del canonico "vai da un punto A ad un punto B e uccidi il mostro". Al contrario, oltre ad incorporare importanti elementi survival che spaziano dalla necessità di sostentamento alla preparazione dell'equipaggiamento in città, sarà il viaggio a fare la differenza.

Questo perché, nel mondo di Little Devil Inside, ci si potrà muovere tanto con mezzi propri, controllabili direttamente, quanto con un sistema di trasporti pubblici che non escluderà comunque imprevisti, side quest e sorprese. L'intento di Neostream è infatti quello di raccontare un'avventura in divenire, sempre pronta a regalare colpi di scena. Nel gioco vestiremo i panni di un avventuriero assoldato da un professore che si occupa di studiare stranezze in giro per il mondo: toccherà dunque a noi sporcarci le mani e raccogliere prove tangibili di esseri incredibili, non prima di averli ovviamente studiati e di esserci preparati a scontri che si preannunciano intensi.



Prima di concentrarci sul sistema di combattimento, una nota sulla componente ruolistica della produzione: Neostream ha spiegato che il protagonista si svilupperà e progredirà nel corso della storia, senza tuttavia oltrepassare i limiti di un comune umano. Anzi, al contrario, con la possibilità di contrarre malattie, di infreddolirsi e di avvelenarsi a seconda delle situazioni. Momenti che includeranno, come accennato, moltissime interazioni all'insegna dell'azione più pura: in Little Devil Inside potrete servirvi sia di armi da fuoco che di armi bianche, battagliando contro creature di diverse dimensioni in maniera dinamica e altamente spettacolare.

Se si aggiungono all'equazione un sistema di condizioni atmosferiche pensate per dare carattere alle ambientazioni e mettervi in difficoltà, un'interfaccia utente ridotta al minimo per raccontare una storia senza mai interferire più di tanto e un sistema di scelte morali, capirete perché la carne sul fuoco sembra davvero non mancare. A maggior ragione considerando che Little Devil Inside prevederà anche un supporto a una modalità cooperativa, per attraversare ghiacci, deserti e paludi in compagnia.