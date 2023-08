Little Nightmares 3: piccoli incubi per grandi ambizioni

Sin dall'annuncio del primo capitolo nel 2016, l'universo di Little Nightmares ha saputo incuriosire i giocatori con la sua atmosfera peculiare e il suo stile visivo non lontano dai film d'animazione targati Tim Burton. Quando il capostipite del franchise ha fatto il suo debutto, sviluppatori e publisher sapevano di avere un prodotto speciale per le mani, destinato a essere il tassello di un mosaico più grande.



Da qui l'uscita del prequel Very Little Nightmares (qui la recensione di Very Little Nightmares) su piattaforme mobile e del secondo episodio principale, firmato dai creatori del titolo originale: i ragazzi di Tarsier Studios. Col collettivo che adesso è impegnato su un altro progetto, Bandai Namco ha deciso di continuare a espandere la sua serie di "piccoli incubi" e in vari modi. In primis, con la produzione di Little Nightmares 3 - che abbiamo avuto modo di vedere in azione in una ricca demo hands-off - e in secondo luogo con dei prodotti transmediali originali.

Nuovo incubo, nuovo team

Grazie all'Executive Producer di Bandai Namco Europe sappiamo che Little Nightmares 3 uscirà nel 2024 su entrambe le generazioni di PlayStation e Xbox, ma anche su PC e Nintendo Switch. La gestazione del gioco è stata affidata a un team che ha un curriculum notevole in fatto di esperienze del brivido: stiamo parlando di Supermassive Games, a cui dobbiamo Until Dawn, il filone di The Dark Pictures Anthology e il recente The Quarry (per rinfrescarvi la memoria, ecco la recensione di The Quarry).

Simon Harris e Wayne Garland, rispettivamente Executive Producer e Game Director di Supermassive Games hanno preso la parola, spiegando come il terzo capitolo della serie sia stato pensato per accontentare i fan di lunga data e i nuovi appassionati. Partendo sempre dalla fedeltà all'universo di partenza, lo studio ha confezionato una storia originale e introdotto nuove feature per rinfrescare la ricetta ludica. Come raccontatoci da Coralie Feniello, Producer di Little Nightmares 3, il gioco narra le vicende di Low e Alone, due piccoli intrappolati nella Spirale, definita "un ammasso di luoghi disturbanti". Dovranno quindi collaborare per sopravvivere e sfuggire a una misteriosa minaccia celata nell'oscurità. A proposito di lavoro di squadra, sappiate che l'esperienza sarà giocabile sia al fianco di un protagonista controllato dall'IA, sia in compagnia di un amico online. In questo lungo viaggio i giovani saranno costretti ad avventurarsi in lugubri ambientazioni, inclusa la Necropoli, il setting al centro della demo di gameplay che ci è stata mostrata, tratta da una build pre-Alpha del progetto.

L'ingresso nella città morta

La porzione dell'avventura si è aperta con l'arrivo di Low e Alone in un'area desertica. Complice una violenta tempesta di sabbia, i due vedevano a malapena, e dopo una veloce occhiata a una misteriosa mappa si sono messi in cammino. Per l'occasione, Low indossava una maschera e un cappellino blu, mentre Alone sfoggiava il suo elmetto da pilota.

Dalle parole della Producer, possiamo quantomeno ipotizzare che nel gioco potremo raccogliere vari elementi estetici sparsi per i livelli, con cui personalizzare i due piccoli eroi. Ad ogni modo, nel procedere verso la destinazione i protagonisti sono stati accolti da un suono sinistro, che li ha guidati finché i loro occhi non si sono posati sulle imponenti mura di quella che è stata descritta come una città di energia eterna e morte certa.



Desolata ma anche insolitamente assolata per essere il setting di un Little Nightmares, la Necropoli è uno scenario lontano dall'oscurità perenne che abbiamo sperimentato ne Le Fauci, il setting sottomarino del primo capitolo. Eppure, dobbiamo dirlo, ha saputo destare in noi della sana tensione, come vedremo a breve.



Entrati nella Necropoli, i piccoli non hanno perso tempo e hanno sfoderato i propri strumenti unici. Alone ha una chiave inglese, che può usare sia per distruggere muri e ostacoli fragili, sia per ruotare dei bulloni, così da attivare dei ponti.

Low invece dispone di un arco utile per risolvere puzzle o proseguire nell'esplorazione: ad esempio ha colpito una corda che teneva bloccata una cassa, al fine di poterla sfruttare per raggiungere una superficie sopraelevata. Gli oggetti insomma dovrebbero avere un ruolo piuttosto importante nell'economia del gameplay, al pari dell'attento studio degli scenari. Piattaforme da premere per far passare il compagno, che a sua volta è chiamato a trovare un modo per far proseguire l'amico, magari tirando una leva: gli enigmi ambientali della demo ci sono parsi piuttosto banali, forse perché la sezione si trova in una parte iniziale dell'avventura. Basandosi fortemente sulla cooperazione, Little Nightmares 3 potrebbe porci di fronte a rompicapo più complessi, ancor meglio se con un abominio che sta dando la caccia ai due fuggitivi.



Quando si sono spinti verso il centro città, Low e Alone hanno ammirato dei palazzoni di colore bianco, con una serie di sacchi appesi che dalla forma sembravano contenere degli esseri umani. Non molto tempo dopo sono riusciti a sottrarre una chiave a un corvo appollaiato sulla testa di un individuo pietrificato, rivelatosi in seguito il primo di una lunga serie.

Ci stiamo riferendo ai resti dei Dweller, che un tempo erano gli abitanti della Necropoli. Come sono stati trasformati in pietra? Lo abbiamo scoperto poco dopo, quando i due protagonisti si sono avvicinati a un cumulo di macerie, che celava a malapena un'immensa mano. L'arto a un certo punto ha preso vita, assieme al suo gigantesco possessore che, alzatosi in piedi, ha iniziato a pattugliare l'area.

Il nascondino e il contrattacco

La producer ha infine dato un'identità all'abominio: è la Monster Baby, una dei cosiddetti "Residenti" di Little Nightmares 3. Il tonfo sordo dei suoi passi riecheggiava in tutta la Necropoli e i due piccini hanno cominciato a muoversi silenziosamente per allontanarsi. Così è iniziata una macabra partita di nascondino, con Low e Alone che hanno superato diverse persone pietrificate dallo sguardo della Monster Baby, che intanto è arrivata a distruggere i tetti dei palazzi in rovina pur di acciuffare i due piccoli.

A tal proposito, siamo rimasti piacevolmente colpiti dal modo in cui Supermassive Games ha realizzato gli scenari, che sono stati evidentemente pensati per suggerire a più riprese l'arrivo del mostro. Tra fessure, pareti fragili e zone più aperte, non abbiamo potuto fare a meno di chiederci quando sarebbe apparsa nuovamente la gigantesca nemica, e il modo in cui avrebbe tentato di catturare le sue prede. Le situazioni proposte, in altre parole, si sono rivelate capaci di generare della tensione, un elemento questo assolutamente primario per un Little Nightmares che si rispetti. A un certo punto, ecco che da un buco nel muro abbiamo visto apparire l'occhio della Monster Baby, che emetteva un raggio di luce pietrificante. A seguito dell'ennesima fuga del dinamico duo, l'hands-off si è spostato in una fase avanzata della Necropoli, prima della quale - nel gioco finito - esploreremo altri luoghi da brivido. Detto questo, Monster Baby ha proseguito la sua caccia fin nelle Catacombe della città morta, lamentandosi ogni volta che non riusciva a prendere i bimbi. Oltre alle sabbie mobili, la Necropoli ospitava un altro pericolo, nella forma di grossi insetti volanti che Low e Alone hanno potuto non solo allontanare ma anche eliminare del tutto: questo è l'altro metodo di impiego di arco e chiave inglese.



Quando raggiunte dalle frecce di Low, le creature cadevano al suolo - stordite - ed è a quel punto che Alone le finiva con la sua chiave. La presenza di questi modi per difendersi dalle minacce potrebbe rivelarsi azzeccata, perché sempre fondata sulla cooperativa, a patto che gli strumenti a disposizione non affievoliscano in modo eccessivo la sensazione di pericolo.

Sempre in materia di oggetti utili, una volta risaliti i protagonisti si sono procurati due ombrelli da aprire per sfruttare le correnti ascensionali e raggiungere altezze elevate: chissà quante nuove diavolerie potremo raccogliere nel corso del viaggio. L'hands off si è concluso col termine del nascondino, quando la Monster Baby - di cui abbiamo visto l'orripilante volto - è riuscita nel suo intento. Low e Alone sono stati catturati, per poi risvegliarsi su di un letto logoro: poco dopo l'oscurità li ha inghiottiti.

Gli indizi del trailer d'annuncio

La presentazione però non si è conclusa con la demo. Subito dopo infatti ci è stato mostrato il trailer d'annuncio, che pure conteneva alcuni indizi interessanti. Le scene col Monster Baby infatti ne affiancavano delle altre, stavolta ambientate in livelli che per atmosfere ci hanno ricordato i precedenti capitoli di Little Nightmares.

Ad esempio abbiamo visto degli omoni affamati di carne, dei laboratori pieni di sudiciume e insetti - da allontanare con una speciale lanterna - come pure alcuni specchi in cui sarà possibile entrare. Tra questi ne abbiamo notato uno ripreso più volte dal filmato, con il vetro rotto e circondato da un alone di tenebra. Non sappiamo dove condurrà Low e Alone, ma di certo vogliamo scoprirlo. Il trailer si è chiuso con delle immagini capaci di lasciare il segno. I due piccoli fuggitivi si stringevano la mano mentre si trovavano su un tavolo insanguinato, in una stanza enorme. Parliamo di una sorta di discarica di carne in piena attività, con dei macchinari che continuavano a sversarne in grandi quantità. I ragazzi di Supermassive Games, insomma, potrebbero voler consegnare agli appassionati un'esperienza memore del passato di Little Nightmares, ma anche dotata di alcune caratteristiche distintive, di cui al momento non possiamo valutare l'efficacia. La terza iterazione numerata potrebbe avere le carte in regola per mostrarsi all'altezza delle precedenti, con scenari dal sapore inedito per la serie, una pletora di mostruosità nuove di zecca e il particolare accento sulla dimensione cooperativa.

Chiudiamo questo appuntamento con la sorpresa finale. Prossimamente vedranno la luce i primi due dei sei episodi di Sounds of Nightmares, una serie podcast di finzione stracolma di informazioni sull'universo di Little Nightmares. Questa storia originale ha delle connessioni importanti sia con gli attuali contenuti legati all'IP, sia con quelli che arriveranno in futuro. Al momento non possiamo fare altro che attendere ulteriori dettagli in merito a questo interessante progetto.