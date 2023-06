Lords of the Fallen tra mondi interconnessi e mostri aberranti

Lo scorso 10 giugno, in occasione del Future Game Show, i ragazzi di Hexworks e CI Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Lords of the Fallen, consentendoci di dare un'occhiata più attenta all'esplorazione e al sistema di combattimento. Giacché ne avevamo già esplorato la componente narrativa nel nostro recente speciale su Lords of the Fallen in questa sede ci focalizzeremo unicamente sul gameplay dell'attesissimo soulslike in uscita il prossimo 13 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Siete pronti a compiere un viaggio tra due mondi traboccanti di segreti, pericoli e orrori di ogni genere e forma?

A cavallo tra due mondi interconnessi

Di tutti gli elementi inediti del nuovo Lords of the Fallen, quello che ci ha colpiti maggiormente è proprio la presenza di due mondi paralleli simili e al tempo stesso diversi, che proprio come in The Medium (qui trovate la recensione di The Medium) saranno sovrapposti e caratterizzati da punti d'interazione differenti.

Come ripetuto più volte sulle nostre pagine, riportare una sconfitta nel mondo di Axiom consentirà al giocatore di scegliere se rinascere nella realtà principale - per la precisione, nei pressi del più vicino punto di salvataggio, come appunto accade in qualsiasi esponente del genere soulslike - o se invece precipitare nel cosiddetto Umbral World, la terrificante terra dei morti. Decisamente più tetra della prima, questa misteriosa dimensione alternativa proporrà sfide assai più impegnative di quelle affrontabili su Axiom, motivo per cui il team di sviluppo ha spiegato che anche le ricompense saranno maggiori. Nel mondo dei morti, però, i consumabili risulteranno meno efficaci del normale e solo i più temerari riusciranno a sopravvivere alle creature infernali che popolano l'Umbral World abbastanza a lungo da poter risorgere e tornare su Axiom. Se in precedenza credevamo di poter visitare il regno demoniaco soltanto dopo aver tirato le cuoia, durante il Future Game Show è stato invece spiegato che l'utente potrà intenzionalmente ricorrere all'Umbral Rift per sacrificare intenzionalmente una delle sue due vite e attraversare il velo che separa le due dimensioni parallele.

Axiom, il mondo dei vivi Umbral World, la terra dei morti

Osservando attentamente il nuovo trailer di Lords of the Fallen abbiamo inoltre appreso che non sarà necessario spostarsi da una realtà all'altra per notare le grandi differenze tra le suddette: equipaggiato con una lanterna carica di potere empio e creata con le arti oscure, a quanto pare il nostro alter-ego potrà sovrapporre i due mondi per creare scorciatoie, sfruttare i ponti e i sentieri unici dell'Umbral World per superare gli ostacoli e i crepacci di Axiom, riportare alla luce tesori leggendari, che altrimenti risulterebbero invisibili, e persino manipolare l'anima stessa degli avversari. Con una mappa cinque volte più ampia di quella posta sul piatto dall'originale Lords of the Fallen, la componente esplorativa e la continua l'alternanza tra la realtà dei vivi e quella dei morti giocheranno insomma un ruolo fondamentale nell'economia del prodotto.

Mostri aberranti

Come accennato poc'anzi, la lanterna potrà essere impiegata anche in altri modi: se in determinate circostanze ce ne serviremo per manipolare l'ambiente, attirando ad esempio delle piattaforme lontane e sospese a mezz'aria per creare dei percorsi, in presenza di un nemico saremo in grado di separarlo momentaneamente dalla sua anima, per poi ferire la materializzazione della sua essenza e infliggere ingenti danni allo sfortunato bersaglio di turno. Poiché il nuovo trailer è ancora una volta sprovvisto dell'interfaccia utente, al momento non sappiamo con quale frequenza potremo servirci di questa simpatica trovata, ma è probabile che qualche limite o comunque dei tempi di ricarica ne impediscano l'abuso.

Per la gioia di coloro che amano sottoposti a sfide sempre più ardue, tanto Axiom quanto l'Umbral World traboccheranno di boss di proporzioni talvolta colossali che daranno vita a scontri estremamente brutali. Sempre pronte a divorare i coraggiosi avventurieri che oseranno introdursi nei loro domini, le mostruosità incluse nel nuovo Lords of the Fallen disporranno di pattern di attacco variegati e un tantino raccapriccianti.



Senza nulla togliere alla ripugnante creatura comparsa all'inizio del trailer, che con le sue innumerevoli zanne non esiterà a tritare le carni dei nostri alter-ego, o al cavaliere che tanto ricorda Malenia di Elden Ring (qui trovate la recensione di Elden Ring), la nostra attenzione è stata catturata da un bestione deforme e senza occhi che potrà sputare meteore incandescenti con cui sconvolgere il terreno di gioco o addirittura farsi spuntare direttamente dalla bocca degli arti aggiuntivi. Caratterizzato da una stazza notevole, il mostro torreggiante sarà senza dubbio uno degli avversari più ostici del pacchetto, anche perché i suoi attacchi avranno una portata notevole, che a ragion veduta metteranno a dura prova i nostri riflessi.

Non meno feroci si riveleranno poi i boss corazzati e non-morti, che all'interno di arene spaventose, ma adeguatamente ampie, ci spingeranno a elaborare delle strategie di attacco di volta in volta diverse e magari a dar fondo alle centinaia di armi straordinariamente brutali che potremo recuperare nel corso della campagna. Gli sviluppatori ci hanno del resto fatto sapere di aver preparato parecchie tipologie di strumenti di morte, sia utilizzabili in mischia che basati sull'uso della magia, affinché i giocatori possano sbizzarrirsi nella creazione di build fantasiose e in grado di rispecchiare alla perfezione i rispettivi stili di gioco.



Benché siano ancora parecchi gli aspetti di Lords of the Fallen che vorremmo conoscere meglio, come ad esempio l'importanza della magia, che nei trailer e video di gameplay trova puntualmente pochissimo spazio, il sequel continua a sembrarci ispirato e nettamente superiore al tremendo esperimento effettuato nel 2014. Per scoprire se stavolta CI Games abbia davvero fatto centro dovremo purtroppo attendere il prossimo ottobre, quando i cancelli dell'Axiom e l'Umbral World si spalancheranno per spedirci contro orde di creature abominevoli e assetate di sangue.