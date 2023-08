Lost Soul Aside, tra Final Fantasy e Devil May Cry: nuova hit dalla Cina?

Correva ancora il 2016 quando lo sviluppatore sudcoreano Bing Yang realizzò una demo in Unreal Engine 4 per mettersi alla prova e mostrare al mondo il suo grande talento, ignorando probabilmente che il progetto sarebbe cresciuto talmente tanto da attirare l'attenzione di Sony. Accolto nel programma PlayStation China Hero Project (qui lo speciale sul PlayStation China Hero Project), Lost Soul Aside continua ad apparire "lontano", in quanto Ultizero Games non ne ha ancora fissato la finestra di lancio. Nel corso del recente ChinaJoy 2023, il team di sviluppo - che oggi annovera una quarantina di persone - ha infatti dichiarato che si sbottonerà sulla data d'uscita solo quando avrà la certezza di poterla rispettare, anche perché, nonostante le numerose migliorie apportate nell'ultimo anno, Bing Yang e i suoi stanno ancora perfezionando diversi aspetti del prodotto.



Dal momento che il titolo si era mostrato l'ultima volta nel corso del 2021 (qui trovate la nostra precedente anteprima di Lost Soul Aside), abbiamo analizzato attentamente i nuovi materiali emersi dal ChinaJoy 2023 e cercato di capire quanto l'action RPG sia effettivamente migliorato in questo lasso di tempo.

Alla scoperta del nuovo HUD

Osservando i nuovi filmati di Lost Soul Aside divulgati in occasione dell'evento, la prima cosa che salta all'occhio è la presenza di un'interfaccia utente completamente ripensata.



Come forse ricorderà chi ha seguito sin dagli albori lo sviluppo del prodotto, un video di gameplay mostrato durante il PlayStation Experience 2017 ci aveva mostrato un HUD con tre barre posizionate nell'angolo in alto a sinistra dello schermo: la prima era chiaramente quella della vita, un secondo indicatore suddiviso in segmenti si consumava ad ogni scatto compiuto dal protagonista Kazer, mentre la terza era legata alla mossa "ultimate".



Dopo quel singolo episodio, però, tutti i video diffusi da Ultizero Games hanno rinunciato all'interfaccia utente, instillando dentro di noi il sincero dubbio che lo studio cinese la stesse modificando radicalmente, magari allo scopo di differenziarla il più possibile da quella di Devil May Cry (una delle palesi fonti di ispirazione del progetto). Collocato prevalentemente nella parte inferiore dello schermo, il nuovo HUD di Lost Soul Aside presenta ora un unico indicatore azzurro, ossia quello della salute.

Va comunque precisato che una seconda barra, di colore giallo, compare quando Kazer esegue proiezioni e altre azioni particolari, per poi scomparire di nuovo: ognuna delle suddette mosse la consuma progressivamente, ma dal momento che questa sparisce nel giro di un attimo, l'unico modo per svuotarla del tutto potrebbe essere quello di compiere in rapida successione una serie di scatti e attacchi speciali. In fondo, l'eroe di Lost Soul Aside è un guerriero veloce e abile nell'uso della spada tanto quanto Vergil del già menzionato Devil May Cry, e all'occorrenza può persino balzare da un nemico all'altro e creare delle proiezioni di sé stesso come Noctis Lucis Caelum di Final Fantasy XV. Una combinazione terrificante, che si traduce in una danza di morte veloce e altamente spettacolare. Proseguendo, accanto alla barra della vita vi sono ora quattro scorciatoie che consentono di utilizzare velocemente i consumabili equipaggiati, come ad esempio le pozioni o gli oggetti lasciati cadere dagli avversari abbattuti. Non è del tutto chiaro il funzionamento delle risorse, ma a giudicare dalle immagini si direbbe che il loro impiego permetta di usare dei distruttivi attacchi elementali.

Le abilità speciali e gli altri assi nella manica

Sul lato opposto dello schermo, invece, sono posizionate le scorciatoie che favoriscono il cambio di arma e l'innesco di tre abilità speciali. Attivabili combinando L2 e i tasti frontali del controller, queste si ricaricano attraverso il concatenamento delle combo e, una volta pronte, permettono tra le altre cose di lanciare un colpo energetico ad area contro il suolo, evocare degli oggetti non meglio specificati attorno al protagonista (che una volta in campo arrecano danno a chiunque gli si avvicini troppo) o manipolare un'ampia area circostante e far spuntare dal terreno dei cristalli acuminati.



Soluzioni interessanti, che il nostro potrà mescolare agli attacchi standard per colpire simultaneamente un folto gruppo di nemici o mettere alle strette i boss più voluminosi, come il demone alato che compare al termine della demo presentata al ChinaJoy 2023. Seguendo l'esempio del già citato principe Noctis di FFXV, l'eroe della vicenda padroneggerà diverse armi e durante le battaglie potrà passare in qualsiasi momento da uno strumento di morte all'altro, diversificando non poco i pattern di attacco.



Votata alla velocità, la spada a una mano è l'ideale per intrappolare l'avversario in lunghe combo acrobatiche e non lasciargli neanche uno spiraglio per sottrarsi alla nostra offensiva, mentre lo spadone favorisce l'esecuzione di attacchi vorticosi e capaci di sconvolgere il terreno di gioco con violente sferzate fiammeggianti. In attesa di scoprire se l'eroe potrà brandire altre armi, come ad esempio lance, asce o mazze chiodate, non abbiamo potuto fare a meno di notare la presenza di un terzo stile di gioco, che a primo acchito pare utilizzabile solo in specifici momenti degli scontri.



Quando le circostanze sono favorevoli, il draconico Arena (lo spirito di cristallo che accompagna Kazer e si tramuta nelle sue armi) si trasformerà in massicci vambrace e stivali demoniaci, offrendo al partner umano la possibilità di esibirsi in movenze brutali e animalesche non molto differenti dal Beowulf di Vergil in DMC.