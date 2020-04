Lucen: un action open world ispirato a Cthulhu e alle opere di Lovecraft

Il trailer di annuncio di Lucen ha ufficialmente presentato al pubblico un piccolo, ma interessante progetto indipendente. Frutto dello sforzo creativo di un unico autore, questo open world dal design minimale e dai colori sgargianti punta ad immergere il giocatore in un cammino di crescita e scoperta, che lo porti a lasciarsi alle spalle la routine per affrontare con determinazione un percorso ignoto e misterioso.



Un'esperienza videoludica che nasce in maniera diretta dal vissuto del suo creatore, che ha scelto di abbandonare la propria carriera nel mondo del cinema per inseguire un sogno che aleggiava nella sua mente da circa un decennio. Ma con quali elementi Lucen punta a conquistare il pubblico? A breve distanza dalla sua presentazione, abbiamo cercato di farci una prima impressione su caratteristiche e potenzialità del titolo.

Da Hollywood allo sviluppo videoludico

A firmare il progetto è l'australiano Kristian Kebbe, professionista che vanta una lunga esperienza nel campo degli effetti visivi cinematografici. La sua carriera nel settore VFX lo ha portato a contribuire alla realizzazione di pellicole di rilievo, tra le quali possiamo citare Vi presento Christopher Robin o Spider-man: Far From Home, ma anche i più recenti Aquaman e Capitan Marvel.



Sentendosi oppresso da intensi ritmi di lavoro correlati a progetti che non percepiva come completamente propri, nel 2019 Kebbe ha deciso di prendersi una pausa dall'universo cinematografico e di convertirsi in sviluppatore videoludico. Occupandosi di ogni aspetto creativo, ad esclusione della composizione della colonna sonora, l'autore punta a dare forma ad un sogno le cui radici affondano decisamente lontane nel tempo.

Nel corso di una recente intervista, l'esperto di VFX ha infatti rivelato come i primi concept legati a Lucen risalgano addirittura a circa un decennio fa, periodo nel quale si affermava l'amore dell'autore per titoli caratterizzati da una storia avvincente e da gameplay coinvolgenti. Nel motivare il proprio desiderio di dar loro finalmente forma, Kebbe ha scelto queste parole: "Mentre sono ancora relativamente giovane, voglio fare un tentativo. Se non va, posso sempre fare un passo indietro, ma se funziona allora si prospetta un'esperienza molto divertente. Quindi ho deciso di fare il salto: mi sono dato un anno circa per vedere che cosa riesco a ottenere".



I primi sforzi di Kristian Kebbe hanno progressivamente dato vita a Lucen, produzione che mira a proporre un'avventura leggendaria, attraverso un mondo sconosciuto popolato da antiche divinità, misteri e pericoli. L'intenzione è quella di dipingere a schermo un'epopea attraverso l'ignoto, in cui non si abbia mai la certezza di ciò cui si sta effettivamente andando incontro, in un viaggio che può essere portato a compimento esclusivamente contando sulle proprie forze.

In cerca di Antiche Divinità, sulla scia di Lovecraft

Con queste premesse, ha iniziato a prendere forma il titolo ora noto come Lucen, un Action Adventure open world in cui il giocatore impersona l'omonimo giovane protagonista. Il ragazzo si ritrova all'improvviso a dover fronteggiare un dramma che ha del fiabesco: il suo villaggio è infatti stato avvolto dalle tenebre e un sonno profondo ne ha reclamato gli abitanti. Unico membro della comunità ad essere sfuggito all'infausto destino, Lucen sarà costretto ad abbandonare la terra natia per avviarsi lungo un sentiero sconosciuto. La destinazione finale del protagonista è una lontana montagna: scalandola, spera di poter comunicare con le Antiche Divinità del luogo, per rivolgere loro una preghiera affinché decidano di liberare il suo villaggio dalla morsa di oscurità che lo attanaglia.



Queste entità sono tuttavia profondamente misteriose e Lucen non è certo di quali siano le loro reali intenzioni. Su questi strani Dèi del resto non sa molto, se non ciò che gli è stato trasmesso dalle leggende fondate sui racconti dei suoi antenati. Il giovane, in effetti, non sa nulla nemmeno del mondo che si appresta a fronteggiare, che gli risulta completamente estraneo.

Attraversando aree ormai abbandonate dagli esseri umani da diverse generazioni, il coraggioso protagonista si imbatterà in molteplici tipologie di avversari, che fremono dal desiderio di proteggere il proprio territorio. All'orizzonte, si stagliano invece lontani gli Antichi Dèi, le cui sembianze rievocano l'indimenticabile mitologia lovecraftiana. Il mondo di Lucen rievoca del resto apertamente lo stesso Chtulhu, al quale è dedicata una statua posizionata al centro di un misterioso sito rituale, ormai in disuso.

Illuminare un open world

Per dare forma alla sua creatura digitale, Kristian Kebbe ha scelto di utilizzare il versatile Unreal Engine 4, col quale ha dipinto avvolgenti scenari, caratterizzati da linee morbide e minimali, attorniate da tonalità luminose e vibranti. Il tutto definisce un open world dalle interessanti atmosfere, che spaziano da erbose lande assolate a cupe paludi nebbiose, passando per suggestive caverne sotterranee.

Nonostante un primo sguardo riesca ad incuriosire, il materiale diffuso sino ad ora dall'autore non consente evidentemente di farsi un'idea precisa di quelle che saranno le dimensioni dell'universo di Lucen o della varietà di ambientazioni che troveremo al suo interno. Un buon bilanciamento tra questi due elementi sarà tuttavia un perno centrale attorno al quale valutare l'efficacia del lavoro svolto in fase di sviluppo.



Nelle intenzioni di Kebbe, infatti, l'esplorazione dovrebbe giocare un ruolo decisamente importante all'interno dell'Action Adventure, andando a rappresentare sia un modo per apprendere maggiori dettagli di lore sia un utile espediente tramite il quale conseguire alcuni potenziamenti.

Il protagonista partirà infatti all'avventura portando con sé come fidati compagni solamente un arco e una spada. Recuperando misteriosi globi dorati sparsi per il mondo di gioco sarà invece possibile apprendere alcune tecniche elementali. Queste ultime potranno a loro volta risultare efficaci in combattimento, oppure, in un circolo virtuoso, semplificare l'esplorazione.



Tra gli esempi citati dallo sviluppatore australiano possiamo segnalare vortici in grado di intrappolare i nemici, la possibilità di scatenare scariche elettriche sugli avversari o la capacità di controllare il terreno in maniera tale da abbattere la vegetazione che ostacola il nostro percorso.

Un ruolo di particolare rilievo nell'economia dell'avventura sembra inoltre essere giocato dall'alternarsi di buio e oscurità. La spada del protagonista ha infatti la capacità di assorbire la luce circostante per scatenare sui nemici degli attacchi potenziati, ma non solo: l'arma può anche accumulare la luce e illuminare percorsi che si dipanano attraverso luoghi oscuri, come grotte sotterranee.



Sul fronte del combat system, Lucen propone un approccio vincolato alle due armi a disposizione del giocatore. Utilizzare l'arco consentirà di affrontare gli avversari dalla lunga distanza, mentre il ricorso alla spada attiverà un sistema di concatenazione di combo in stile hack 'n' slash. Entrambe le strade possono essere percorse in maniera più o meno marcata: il sistema di progressione del personaggio consente infatti di specializzarsi nell'uno o nell'altro ambito, ma anche di distribuire equamente le risorse a propria disposizione per plasmare un combattente equilibrato. Il giovane Lucen avrà inoltre la possibilità di realizzare attacchi in salto, balzi da fermo e in movimento, oltre che schivate in roll in grado di offrire alcuni frame di invincibilità. Con questi strumenti, il giocatore dovrà fronteggiare sia animali selvatici sia pericolosi boss.

Riservandoci per un secondo momento la possibilità di offrire un giudizio più approfondito sul fronte della ricchezza ed efficacia del combat system proposto, è bene sottolineare che l'esperienza di gioco punta ad offrire una coinvolgente componente narrativa che si dipani in maniera fortemente lineare. Al momento, non è prevista la presenza di quest secondarie, ma l'autore australiano non ha ancora preso una decisione definitiva in merito. Certamente, l'immaginario concepito da H.P. Lovecraft possiede un fascino intramontabile e vederlo calato in un universo apparentemente luminoso e fiabesco potrebbe generare un amalgama intrigante. Al momento, tuttavia, anche su questo fronte non possiamo fare altro che sospendere il giudizio in attesa di maggiori informazioni.