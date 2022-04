Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, discesa nell'abisso

Scritto e disegnato da Akihito Tsukushi a partire dal 2012, Made in Abyss è un fumetto appartenente al genere seinen che negli ultimi anni ha raccolto abbastanza consensi da ricevere in pochissimo tempo un adattamento animato (siete a un click di distanza dalla recensione dell'anime di Made in Abyss) e ispirare ben tre lungometraggi. Mentre il manga appare sempre più vicino a raggiungere la già annunciata conclusione, lo sviluppatore nipponico Chime Corporation ed il publisher Spike Chunsoft hanno recentemente confermato che il tie-in intitolato Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness esordirà durante il prossimo autunno su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. In attesa di poterlo provare, abbiamo raccolto tutte le informazioni finora disponibili sul progetto e ve ne proponiamo le nostre impressioni preliminari.

Discesa nell'Abisso

Annunciato nel mese maggio 2021, Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness ripercorrerà fedelmente le vicende raccontate dall'opera di Tsukushi, in questo modo anche coloro che ancora non si sono mai avvicinati alla fortunata licenza potranno apprezzare e comprendere appieno la storyline che ha già catturato milioni di fan in tutto il globo.

Nella modalità chiamata "Hello Abyss", i giocatori controlleranno appunto la protagonista Riko, una ragazzina di dodici anni che vive all'orfanotrofio Belchero ed è contraddistinta da una curiosità insaziabile. Come sua madre Lyza, la fanciulla desidera infatti diventare un'esploratrice e avventurarsi nel cosiddetto Abisso, un'immensa quanto misteriosa voragine nel terreno in cui si celano innumerevoli cimeli magici dal grande valore. Sebbene questa attiri esploratori da ogni angolo del pianeta, i terribili pericoli che si annidano nelle sue profondità e i gravi sintomi che si manifestano durante la risalita fanno sì che soltanto pochi cercatori di tesori riescano effettivamente a tornare a casa col bottino. Pur conoscendo i rischi, un bel giorno la piccola Riko decide comunque di scendere nel primo strato dell'Abisso per cercare cimeli da rivendere, ma quando questa viene aggredita da un mostro, un curioso bambino robotico di nome Reg accorre in suo soccorso e mette in fuga la bestia famelica.



Il loro casuale incontro e il successivo ritrovamento di un messaggio proveniente dalle profondità dell'Abisso che la stessa Riko attribuirà alla madre scomparsa spingeranno i due ragazzini a mettersi in viaggio. Aiutati dagli altri bambini dell'orfanotrofio e consapevoli che con tutta probabilità non torneranno mai più in superficie, Riko e Reg si addentreranno di nuovo nella voragine nel terreno per ritrovare la madre della prima e scoprire le vere origini del secondo. Quello che ancora non sanno è che l'Abisso è un luogo speciale, nonché popolato da leggendarie entità anche note come "Creature Primordiali".

Se da parte siamo impazienti di prendere parte all'entusiasmante viaggio vissuto da Reg e Riko, il sodalizio giapponese ha precisato che Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness includerà una seconda modalità chiamata "Deep in Abyss" e che stando a quanto rivelato finora ci farà vestire i panni di un personaggio originale. Totalmente personalizzabile, il nostro avatar sarà al centro di una storia inedita e supervisionata dal mangaka Akihito Tsukushi, autore di Made in Abyss. Sfortunatamente non sappiamo molto sull'intreccio della modalità secondaria, ma abbiamo appreso che completando le missioni proposte e riportando in superficie le reliquie trovate nell'Abisso potremo incrementare a dismisura il rango esploratore del nostro alter-ego, sbloccando di volta in volta nuovi strati sempre più profondi e pericolosi.

A dispetto dei pronostici, però, "Deep in Abyss" sarà una modalità per giocatore singolo, di conseguenza le fasi esplorative richiederanno molta attenzione e un certo livello di preparazione.

Crafting, mostri e maledizioni

Indipendentemente dalla modalità selezionata, l'action RPG di Chime Corporation e Spike Chunsoft ci spronerà quindi a raggiungere i vari strati di profondità dell'Abisso, dove puntualmente ci imbatteremo in personaggi storici della serie come Nanachi, una bambina sopravvissuta alla maledizione del sesto livello e tramutata in una sorta di coniglio umanoide con tanto di coda, orecchie lunghe e pelliccia.

Poiché il publisher si ostina a centellinare le informazioni su Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, allo stato attuale sappiamo ancora poco sulla componente ludica; tuttavia, osservando attentamente l'interfaccia utente abbiamo innanzitutto appreso che al centro dello schermo sarà sempre presente un contatore posto a indicare a profondità raggiunta durante la discesa nell'Abisso. Sappiamo inoltre che la sopravvivenza in questo luogo all'apparenza splendido, ma del tutto inospitale, richiederà costantemente il possesso di strumenti di ogni tipo e di adeguate scorte di cibo. Se una parte dei suddetti potranno essere acquistati in città spendendo il denaro ricavato dalla vendita delle reliquie rinvenute, medicine e cibarie saranno recuperabili anche nello stesso Abisso, utilizzando al momento opportuno preziosi strumenti quali la piccozza, la canna da pesca e così via. A causa delle restrizioni legate al peso trasportato, i nostri avatar faranno quindi meglio a partire leggeri dalla città e procurarsi localmente gli oggetti necessari al loro sostentamento. A tal proposito, i protagonisti di ambedue le modalità di Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness avranno accesso a un elementare sistema di crafting che, previo il possesso delle dovute ricette, consentirà di combinare i materiali raccolti per generare gli item desiderati.



Non avendo potuto ammirare in azione il sistema di combattimento, non è ancora chiaro che ruolo avranno gli scontri nell'economia del tie-in, ma il nostro sospetto è che Riko e gli altri dovranno cercare di aggirare quante più minacce possibili e ricorrere alla lotta solo se inevitabile. A tal proposito, se il trailer del gioco ci ha mostrato la fine orrenda che i ragazzini faranno dopo essersi imbattuti nei mostri più grandi e pericolosi, un singolo screenshot diffuso da Spike Chunsoft suggerisce che almeno Reg potrà contrattaccare e danneggiare le creature incontrate durante il viaggio.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul sistema di combattimento, abbiamo realizzato che le bestie raccapriccianti che lo popoleranno non saranno gli unici elementi da temere durante la permanenza nell'Abisso. Lo sviluppatore è infatti riuscito a tradurre in termini ludici anche la cosiddetta "Maledizione dell'Abisso", un fenomeno presentato nella storia originale di Akihito Tsukushi e che in base allo strato di profondità raggiunto infligge gravi disturbi fisici e mentali agli esploratori intenti a tornare in superficie. Durante la visione del trailer abbiamo notato che, in quelle particolari circostanze, lo schermo sarà avvolto da una minacciosa aura oscura, mentre il personaggio controllato vedrà calare drasticamente la barra legata alla fame, con esiti ancora da verificare.