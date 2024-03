Magic incontra Assassin's Creed: finalmente le carte Ezio e Altair

Ormai il mondo di Magic è strapieno di crossover: nell'ultimo anno abbiamo visto l'incontro tra i Planeswalker e gli universi de Il Signore degli Anelli, Doctor Who e Jurassic Park, mentre in futuro arriveranno interi set della linea "Mondi Altrove" a tema Marvel e Final Fantasy. Non solo: il set Magic: The Gathering di Fallout è stato appena lanciato nei negozi specializzati, riscuotendo un successo tale da mandare sold-out diversi prodotti per collezionisti nel giro di qualche giorno.



Accanto all'espansione dedicata a Fallout, però, il 2024 sarà anche l'anno di un altro set "Mondi Altrove" del TCG di Wizards of the Coast: in estate, infatti, sarà la volta del crossover tra Magic e Assassin's Creed, un'altra IP che i videogiocatori più accaniti conosceranno sicuramente molto bene. Nei giorni scorsi i designer del cardgame si sono finalmente sbottonati sull'espansione: ecco cosa sappiamo su Magic: The Gathering - Assassin's Creed!

Le carte di Ezio, Altair e Eivor!

Partiamo dalla domanda che tutti i giocatori del franchise Ubisoft si staranno ponendo: quali Assassini sono stati trasposti in carte da gioco? La risposta, con ogni probabilità, è "tutti i principali": da Ezio Auditore a Basim e da Altair a Eivor, nessuno dovrebbe mancare all'appello.

Ma per ora si tratta solo di speculazioni. Le carte mostrate da Wizards of the Coast confermano ufficialmente la presenza di almeno due versioni diverse di Ezio Auditore, chiamate rispettivamente "Ezio Auditore da Firenze" e "Ezio, Blade of Vengeance", nonché altri due membri della Confraternita molto amati dai fan, ossia "Altaïr Ibn-La'Ahad" ed "Eivor, Battle Ready". Inoltre, sulla copertina dei box da collezione troviamo una versione con elmo da oplita di Kassandra, la protagonista di Assassin's Creed: Odyssey. Per concludere, su altre carte già svelate da Wizards, come "Temporal Trespass" e "Sword of Feast and Famine", scorgiamo figure come Bayek di Siwa, direttamente da Assassin's Creed: Origins. Anche se mancano carte ufficiali di questi volti noti della saga, insomma, possiamo aspettarci che anche loro saranno presenti nella cardlist del set in uscita in estate.



Proprio dal 18 giugno in poi avranno inizio le anticipazioni delle carte dell'espansione, che si concluderanno nell'arco di soli tre giorni: il 21 giugno, infatti, avremo la cardlist completa del set, che arriverà giusto in tempo per l'uscita nei negozi, già fissata per il 5 luglio 2024.

D'altro canto, Magic: The Gathering - Assassin's Creed non sarà un'espansione "tentpole": ciò significa che la sua lista carte sarà probabilmente limitata tra le 50 e le 100 carte, escludendo le variant e le versioni con trattamento surge foil (di cui parleremo a breve). Non si tratterà dunque di una release principale di Magic come lo è stato lo scorso anno il set Racconti della Terra di Mezzo, ispirato alle opere di J.R.R. Tolkien e che contava ben più di 200 carte, senza considerare le illustrazioni alternative. Si tratta di un'ottima notizia soprattutto per chi si avvicinerà a Magic solo per questo set, ovvero per i fan di Assassin's Creed che finora si sono tenuti lontani dal mondo dei cardgame.



Proprio per questa fascia di pubblico, poi, c'è un'altra grande notizia: Wizards rilascerà un kit iniziale di Magic: The Gathering a tema Assassin's Creed. Il prodotto sarà composto da due mazzi, uno basato sulla carta "Eivor, Battle Ready" e l'altro sull'Assassinio "Ezio, Blade of Vengeance" (il che spiega perché esistano due versioni di Ezio Auditore nello stesso set).

Per ora non sono state rilasciate ulteriori informazioni sullo Starter Set, se non che esso conterrà delle carte del tutto esclusive, che cioè non potranno essere reperite nei pacchetti dell'espansione. Per analogia con il kit iniziale del 2023 di Magic: The Gathering, comunque, possiamo aspettarci che anche quello del 2024 - al netto del tema legato al franchise Ubisoft - conterrà 120 carte in totale, divise in due mazzi da 60 carte ciascuno. In totale, possiamo aspettarci tra le 10 e le 20 foil nell'intero kit, divise equamente tra i due mazzi. Di queste, due saranno i già citati Ezio e Eivor. Benché la qualità dei due mazzi sia tutta da testare e le informazioni a disposizione sul kit siano pochissime, siamo certe che il prodotto sarà in grado di avvicinare molti nuovi giocatori a Magic, grazie soprattutto ad un prezzo davvero basso: soli 19,90 Euro sul mercato italiano, sia per la versione tradotta che per quella in inglese.

Un tripudio di carte da collezionare

Per i collezionistri accaniti invece Wizards of the Coast ha previsto due alternative. La prima sono le "Buste dei Mondi" di Magic: The Gathering - Assassin's Creed: si tratta di un tipo di bustine del tutto nuovo, che verrà impiegato solo nei set Mondi Altrove a partire da quello dedicato ad Assassini e Templari.

All'interno di ciascuna troverete sette carte, di cui una Terra Base, tre Non Comuni, una Rara o Rara Mitica, una foil di qualsiasi rarità e una foil o non-foil di qualsiasi rarità con trattamento Vetrina, anche noto come "Booster Fun" in inglese. La prima conseguenza di questa nuova ripartizione in pacchetti è che i set Mondi Altrove non avranno carte Comuni, ma solo Non Comuni, Rare e Rare Mitiche: la mossa potrebbe ridurre il numero di "doppioni" e bilanciare l'esperienza di spacchettamento, rendendola più godibile anche per chi non ha in programma di spendere grandi cifre. Con ogni probabilità, le Buste dei Mondi saranno vendute anche in box da 30 pacchetti ciascuno.



Chi non è abituato al mondo di Magic, però, potrebbe avere poca dimestichezza con locuzioni come "Booster Fun" e "trattamento Vetrina". Lasciateci spiegare meglio. Molte carte di Magic hanno delle variant con illustrazione alternativa: le più comuni sono le borderless (o "senza bordo"), in cui l'illustrazione fuoriesce dal bordo dell'artwork per "abbracciare" tutta la carta, con l'eccezione dei box di testo dedicati al nome, alle statistiche e all'effetto.

Potete dare un'occhiata a questo tipo di carta nelle immagini a corredo di questo articolo: "Leonardo da Vinci" e "Cleopatra, Regina in Esilio" sono degli ottimi esempi per capire facilmente la differenza tra carte standard e borderless. Queste ultime possono presentare la medesima illustrazione della controparte "base", oppure possono utilizzarne una completamente diversa: nel set dedicato ad Assassin's Creed sono presenti entrambe le alternative. Una tipologia particolare di carte senza bordo, che per ora abbiamo visto solo nei set Mondi Altrove (a partire da Racconti della Terra di Mezzo), sono le carte sceniche senza bordo. Queste ultime sono delle borderless le cui illustrazioni possono essere unite tra loro a gruppi di 9, 12 o 16 per formare degli artwork più grandi. Per esempio, già sappiamo che Ezio Auditore in versione alternate art sarà una delle carte che comporranno una "scena": a giudicare dalla posa in cui viene ritratto l'Assassino, possiamo ipotizzare che lo vedremo sulla cima di qualche edificio di Firenze intento a scrutare la città prima di eseguire un Salto della Fede.



A questi trattamenti se ne aggiunge infine un'altro, chiamato "Corridoio Mnemonico" ed esclusivo di Magic: Assassin's Creed. Al momento, le uniche due variant pubblicate con questa illustrazione sono quella di Ezio Auditore e di Altaïr: i due eroi sono ritratti su uno sfondo grigio, mentre l'intero design delle textbox presenta dei bordi frastagliati, ben diversi da quelli di una carta tradizionale di Magic.

I fan più accaniti della saga Ubisoft avranno sicuramente capito che l'ispirazione di questo trattamento sono le sequenze nell'Animus dei giochi di Assassin's Creed. A proposito: anche "The Animus" è una carta, in questo caso un Artefatto Leggendario. La lama celata ("Hidden Blade"), poi, è stata a sua volta trasposta nell'espansione sotto forma di Artefatto. Tutto questo parlare di foil, illustrazioni alternative, carte borderless e trattamenti booster fun, però, vi avrà fatto venire la voglia di mettere le mani sulle carte del nuovo set. Se volete massimizzare la possibilità di trovare carte rare, dovrete optare per i Collector's Booster, la seconda opzione di acquisto che Wizards of the Coast mette a vostra disposizione, accanto alle Buste dei Mondi di cui abbiamo parlato poco fa. Per ora, non ci sono conferme sui contenuti delle Buste per Collezionisti, anche se sappiamo che in ogni pacchetto ci saranno dieci carte e che sarà possibile acquistare dei box da 12 bustine ciascuno. Resta invece ignoto il prezzo, anche se potete stare certi che non sarà affatto dei più abbordabili.