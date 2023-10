Magic incontra Jurassic Park: carte assurde tra vampiri, dinosauri e pirati

Le Caverne Perdute di Ixalan, il nuovo set di Magic: The Gathering, è stato annunciato durante la MagicCon di Barcellona, a fine luglio. L'espansione arriverà in tutto il mondo il 17 novembre, permettendo finalmente a tutti gli appassionati di tornare su uno dei Piani più amati di sempre. Non solo: Lost Caverns continua l'arco narrativo post-Phyrexiano iniziato con Terre Selvagge di Eldraine (a proposito: perché non date un'occhiata alla nostra recensione di Terre Selvagge di Eldraine?), mostrandoci come l'invasione del Multiverso da parte di Elesh Norn ha influito sul mondo preistorico di Ixalan e sulla rivalità tra le fazioni che si contendono il suo controllo.



A questo giro, però, i conflitti tra pirati, vampiri, Impero del Sole e merfolk si spostano dalla superficie fin sotto la crosta terrestre del Piano, trasformandosi in una vera e propria corsa verso il suo cuore: una sorta di omaggio al Voyage au centre de la Terre di Jules Verne, ovviamente in salsa Magic. Abbiamo avuto l'opportunità di assistere ad una presentazione della trama, delle meccaniche e di tutte le novità delle Caverne Perdute di Ixalan con Ovidio Cartagena e Miguel Lopez, rispettivamente Senior Art Director e Worldbuilding Designer dell'espansione.

Viaggio al centro di Ixalan

Prima di addentrarci nelle profondità di Ixalan, una premessa è d'obbligo. Il Piano è già stato protagonista del Blocco di Ixalan, composto da due espansioni ("Ixalan" e "Rivali di Ixalan", uscite rispettivamente a metà 2017 e a inizio 2018), che ne hanno impostato la trama, la lore e le basi del worldbuilding.

Per esempio, proprio ai due set originali risale l'idea di fare del mondo giurassico un Piano conteso tra quattro fazioni in continua lotta tra loro. Queste ultime sono rispettivamente l'Alleanza del Bronzo, un gruppo di pirati che solcano il Mar dei Naufragi e che sfuggono ad ogni autorità superiore; l'Impero del Sole, che un tempo governava su tutta Ixalan ma di cui oggi restano solo poche vestigia sotto forma di rovine monolitiche; la Legione del Vespro, una congrega di Vampiri originari del continente transoceanico di Torrezon; e infine gli Araldi del Fiume, sirene e tritoni che occupano i corsi d'acqua del Piano e che da sempre hanno cercato di tenere a freno le mire egemoniche dell'Impero del Sole. E poi, ovviamente, ci sono gli Antichi Dinosauri, bestie colossali "addomesticate" dall'Impero del Sole, che le usa come delle vere e proprie armi in guerra. Tra di esse, per esempio, vi è il grande Etali, schierato dai difensori di Ixalan durante lo scontro finale con Phyrexia avvenuto nell'espansione "L'Avanzata delle Macchine" (se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di L'Avanzata delle Macchine).



Ed è proprio l'invasione Phyrexiana di Ixalan a porre le basi narrative per le Caverne Perdute. Durante gli eventi di March of the Machine, l'Impero del Sole, i pirati e la Legione del Vespro mettono da parte la propria inimicizia per una difesa del Piano dai conquistatori biomeccanici: si tratta di una svolta inaspettata, anche perché poco prima della guerra multiversale l'Impero del Sole stava per invadere Torrezon, portando la guerra nel cuore del continente dei vampiri. La tregua innescata dall'invasione Phyrexiana, però, non dura a lungo: meno di un anno dopo la sconfitta di Elesh Norn, le quattro fazioni tornano a darsele di santa ragione, ma nessuna ha le forze per prevalere sulle altre.

Per questo, l'Impero del Sole punta al cuore di Ixalan: la guerra del Multiverso, infatti, ha rivelato l'esistenza di un complesso di caverne al di sotto della superficie del Piano, nel quale si dice sia presente una fonte di potere inesauribile, del tutto simile al Sole Immortale, già sotto il controllo imperiale. Da Pachatupa, dunque, vengono inviati i due generali Huatli e Saheeli nelle profondità del pianeta, nel tentativo di mettere le mani su un'arma che permetterà all'Impero di porre fine alle ostilità tra fazioni e di sconfiggere tutte le forze nemiche. Ad accompagnare Huatli e Saheeli sono il neo-Planeswalker Quintorius e un volto già noto: Kellan, già co-protagonista di Terre Selvagge di Eldraine, che ha raggiunto Ixalan attraverso un Omenpath.



Al di sotto della superficie, però, gli esploratori scoprono tante nuove fazioni, alcune pacifiche e altre decisamente più inclini alla violenza. Tra queste ultime abbiamo i Malamet, una razza di giaguari antropomorfi con una cultura antichissima e legata agli spiriti: i Malamet sono degli stregoni formidabili, capaci per esempio di evocare i propri antenati utilizzando incantesimi e rune.

A colonizzare le profondità di Ixalan sono poi i Mycoids, dei funghi senzienti: difficile dire, in questo caso, se i Mycoids siano una società complessa o l'emanazione di una mente alveare unica, che li controlla dal centro del pianeta. "i Mycoids sono guidati da un cervello collettivo, ma rappresentano anche un corpo unico. Essi esistono al di fuori del dualismo tra vita e morte: il loro unico scopo è quello di espandersi senza mai fermarsi. Per questo, essi sono una delle principali minacce per chi si avventura nelle caverne perdute di Ixalan", ci spiega Ovidio Cartagena. Infine, nelle profondità del Piano vivono gli Oltec, antichi predecessori dell'Impero del Sole che sulla superficie vengono ritenuti estinti e venerati come vere e proprie divinità. La società degli Oltec, infatti, ha deciso, ad un certo punto della propria storia e per ragioni ancora ignote di auto-isolarsi dal mondo esterno, costruendo una civiltà avanzatissima nel cuore di Ixalan. Il mistero degli Oltec, dunque, sarà al centro di buona parte del nuovo set di Magic: The Gathering.



Al di là della trama dell'espansione, Wizards of the Coast ci ha permesso di immergerci nelle ispirazioni artistiche delle Caverne Perdute di Ixalan, che uniscono l'arte mesoamericana con le più recenti spinte multiculturali e inclusive dell'azienda. "Ixalan esisteva già quando ci è stato affidato questo set", conferma Cartagena, che aggiunge: "Le Caverne Perdute è stato una grande opportunità per me e per Miguel, perché entrambi siamo di origini centroamericane.

Abbiamo deciso di inserire la nostra vita e le nostre esperienze nel design dell'espansione, ma ci sta anche a cuore confrontarci con la situazione delle popolazioni indigene nell'America centrale e latina. Ci siamo ispirati a tantissime etnie precolombiane dal punto di vista culturale e artistico, cercando di essere il più inclusivi possibile: volevamo che ogni cultura mesoamericana avesse un peso nell'espansione. L'obiettivo era quello di far sentire le popolazioni indigene rappresentate anche nel mondo dei giochi di carte, perché sappiamo quanto la rappresentanza sia importante, oggi come oggi. Al contempo, però, volevamo anche che i nostri fan provenienti dal resto del mondo provassero genuino interesse per queste culture".

Vampiri, dinosauri e pirati

In termini di gameplay, Caverne Perdute di Ixalan introduce tre nuove meccaniche, che si uniscono ad alcune keyword che fanno il loro ritorno dopo diversi anni di assenza dal gioco competitivo di Magic. In generale, anche a questo giro si è deciso di ripescare o di inventare meccaniche e parole chiave tematiche, legate cioè all'evoluzione della trama del set e alle sue caratteristiche principali.

Per questo, la keyword-principe dell'espansione è Descend. Una carta con Descend attiva il suo effetto quando nel Cimitero è presente un numero preciso di Permanenti. Per esempio, la Creatura Leggendaria "Uchebenbak, the Great Mistake" ha un potente effetto che le permette di auto-evocarsi dal Cimitero direttamente sul terreno di gioco una volta che almeno otto carte sono state distrutte. Altre carte, come la Creatura Leggendaria "The Mycotyrant", permettono di evocare Creature Token per ogni volta che è stato fatto Descend nel corso del turno, ovvero per ogni carta finita al Cimitero durante l'ultima mano: grazie a questi effetti e alle loro sinergie, il Cimitero di Magic torna improvvisamente a farsi più interessante per i giocatori, che possono intavolare strategie volte a inviarvi quante più carte allo stesso tempo. Strettamente collegati a Descend sono i Finality Counters, dei segnalini speciali che vengono posizionati su alcune carte dopo che vengono rievocate sul terreno dal Cimitero: la presenza di un Finality Counter su una carta significa che essa verrà esiliata quando verrà sconfitta una seconda volta, perciò non finirà nuovamente nel Cimitero. Lo stesso Uchbenbak si auto-esilia tramite un Finality Counter, per esempio.



Un'altra nuova meccanica è Discover, che si basa di nuovo sul "bruciare" le carte, esiliandole o inviandole al cimitero. Wizards of The Coast ci ha mostrato la carta "Geological Appraiser", che presenta Discover (3): ciò significa che il giocatore che posiziona la Creatura in campo può decidere di esiliare carte finché non ne trova una con un costo in mana pari a 3 o inferiore.

Quando ciò accade, il giocatore può decidere di giocarla direttamente, pagando il suo costo in mana, o di tenerla in mano. Tutte le carte esiliate, infine, vengono posizionate in fondo al deck. Interagisce con il mazzo anche un'altra delle keyword del set, ovvero Explore: non si tratta, in questo caso, di una parola-chiave del tutto nuova, ma di un ritorno tematico per Le Caverne Perdute di Ixalan, dal momento che essa è stata introdotta proprio nel 2017 con il Blocco di Ixalan. Una creatura che Esplora vi permette di pescare una carta dalla cima del vostro mazzo: se si tratta di una Terra, quest'ultima viene messa in mano. Altrimenti, potrete decidere se mandare la carta al Cimitero o tenerla in cima al deck. La Creatura che ha Esplorato, poi, guadagna +1/+1. Infine, la terza nuova meccanica si chiama Craft: secondo Cartagena, "Craft si basa sulle due parti più belle dell'esplorazione: trovare tesori e usare questi tesori per costruire armi potentissime". Le carte con Craft, infatti, possono essere potenziate tramite l'esilio di alcuni "materiali", spesso altri Permanenti, o tramite il pagamento di una quantità predefinita di mana. Fatto ciò, la carta con Craft può essere voltata, rivelando una versione alternativa del medesimo artefatto con un effetto potenziato.

Per ora è stata svelata una sola carta con questa keyword: "The Enigma Jewel", che si trasforma in "Locus of Enlightenment". Queste stesse meccaniche saranno comuni al formato di gioco standard e al formato Commander, che dunque non dovrebbe presentare keyword o token esclusivi (come invece è avvenuto nei mazzi Commander di Terre Selvagge di Eldraine). A questo giro, Wizards lancerà ben quattro mazzi Commander da 100 carte l'uno, ciascuno caratterizzato da una combinazione di mana unica.



Ovviamente, ogni mazzo sarà dedicato ad una delle quattro fazioni di Ixalan: ciascuno è dotato di un Commander unico, di diverse Creature Leggendarie e di una serie di reprint di carte del passato. Partiamo dunque con "Ahoy Mateys", un mazzo blu-nero-rosso incentrato sulla meccanica Descend e che ruota attorno alla Commander "Admiral Brass, Unsinkable". La strategia alla sua base è molto semplice: mandare i propri pirati al cimitero per rievocarli in una versione zombie ancora più potente! Chi ha detto Davy Jones?

Si passa poi ad "Explorers of The Deep", il deck dei Merfolks, che si basa sulla combinazione di colori verde-blu e che ha per Commander "Hakbal of the Surging Soul": l'idea, in questo caso, è quella di sfruttare la meccanica Explore per "buffare" i propri tritoni, creando una presenza sul campo impossibile da contestare per gli avversari.



Il deck dedicato alla Legione del Vespro, invece, è intitolato "Blood Rites" e ha per Comandante "Clavileno, First of The Blessed": i Conquistadores di Ixalan presentano una strategia che si basa sull'evocazione di frotte di minion di tipo Vampiro, che poi possono essere sacrificati per mettere rapidamente in gioco delle Creature via via sempre più potenti. Infine, abbiamo il mazzo "ramp" Veloci-Ramp-Tor: con i suoi colori rosso-verde-bianco e il suo Commander "Pantlaza, Sun Favored", il deck vi permette di mettere in gioco i colossali dinosauri da guardia dell'Impero del Sole.

Dall'America Centrale a Jurassic Park

Benché sia troppo presto per saggiare le potenzialità competitive delle Caverne Perdute di Ixalan, possiamo già confermarvi che la nuova espansione di Magic appare estremamente curata e ispirata dal punto di vista artistico.

Di nuovo, il riferimento è all'arte del Centroamerica, che possiamo apprezzare nel trattamento showcase "Legends of Ixalan". Quest'ultimo, che dovrebbe essere disponibile sia nei Set Booster che nelle bustine Collector, presenta un design delle creature con uno sfondo ispirato al calendario azteco e piuttosto simile al (bellissimo) trattamento anulare delle carte showcase del set Magic dedicato alla Terra di Mezzo. Per i Planeswalker dell'espansione (per ora non sappiamo quanti saranno, l'unico rivelato finora è Quintorius) abbiamo poi un trattamento borderless che tra ispirazione dagli animali totemici delle culture mesoamericane, gli Alebrije: la variant di Quintorius che abbiamo potuto ammirare ci è parsa particolarmente calzante con il tema del set e ben realizzata, al punto da lasciarci pensare che si tratterà di una delle carte più richieste (e costose) dell'anno.



"Si tratta di una versione alternativa bellissima, non solo dal punto di vista artistico", ha spiegato Miguel Lopez: "i riferimenti a certe parti della cultura indigena americana sono uno strumento per integrare le versioni moderne e vive dell'arte autoctona nel nostro gioco, ma anche per dare vitalità e profondità a Ixalan".

Infine, una serie di carte riceveranno delle variant con trattamento Cosmium Neon Ink, già visto ai tempi delle espansioni dedicate al Piano di Kamigawa. È però inutile girarci intorno: le vere star delle Caverne Perdute di Ixalan saranno i dinosauri del crossover con Jurassic Park. Ebbene sì: la longeva IP cinematografica di Steven Spielberg e Universal è finalmente arrivata su Magic. In totale, le carte dedicate a Jurassic Park saranno 26 e potranno essere collezionate tramite i Set Booster e i Collector's Booster in arrivo a novembre.



Come sempre si tratta di un'aggiunta molto gradita alla cardlist dell'espansione, anche se a questo giro sembra che il grosso delle carte tratte da Jurassic Park abbia davvero poco a che fare con Ixalan e il suo mondo sotterraneo: l'idea di Wizards of The Coast è stata quella di replicare in formato cartaceo alcune delle scene più iconiche del franchise cinematografico, con illustrazioni certamente di impatto ma che poco si sposano con il tono fantasy e mesoamericano del set.

In parallelo, comunque, verranno lanciati anche due Drop di Secret Lair, uno chiamato "Secret Lair X Jurassic World: Life Breaks Free" e l'altro intitolato "Secret Lair X Jurassic World: Dr. Ian Malcom". Il primo sarà dedicato ai momenti più iconici della saga cinematografica, pur senza replicare le carte già presenti in "Caverne Perdute di Ixalan". Il secondo, invece, sarà un mini-set completamente dedicato a Ian Malcolm, l'iconico personaggio di Jurassic Park interpretato da Jeff Goldblum, ormai tra i più amati dai fan. Per il momento, però, le informazioni sui due drop scarseggiano: Wizards of The Coast, tuttavia, ha confermato che ne sapremo di più entro la fine del 2023.