Magic Terre Selvagge di Eldraine: l'inizio di un multiverso da fiaba

Wizards of the Coast ha svelato il futuro di Magic: The Gathering alla Gen Con di Indianapolis. Con la conclusione dell'arco Phyrexiano, il longevo cardgame americano è giunto ad un reboot completo del suo multiverso narrativo: l'invasione del mondo di Magic da parte di Elesh Norn e delle sue bio-macchine è stata uno spartiacque nella storia e nella lore di Magic, destinata a lasciare il segno per anni e anni. Le conseguenze degli eventi del ciclo di Phyrexia verranno esplorate in Terre Selvagge di Eldraine, il primo set del numero arco narrativo pluriennale di Magic, che si concluderà solo tra tre anni (a proposito: sempre alla Gen Con, Wizards of The Coast ha già annunciato tutte le uscite del nuovo arco di Magic, comprese le espansioni in arrivo nel 2025 e nel 2026). Terre Selvagge di Eldraine sarà l'introduzione a un Multiverso profondamente mutato, in cui vecchi e nuovi eroi dovranno confrontarsi con minacce mai viste prima, con il ritorno di villain del passato sotto nuove vesti e con gli sconvolgimenti che la caduta di Phyrexia ha portato con sé.

Ritorno a Eldraine

Terre Selvagge di Eldraine è stato annunciato a maggio, durante la MagicCon di Minneapolis, e arriverà nei negozi l'8 settembre. Come ci spiega il nome, l'espansione riporterà i giocatori nel piano di Eldraine, già protagonista del set del 2019 "Il Trono di Eldraine" e riapparso in una delle sotto-trame di L'Avanzata delle Macchine, l'ultimo prodotto del ciclo narrativo di Phyrexia.

Eldraine è un mondo a tema fantasy, fortemente ispirato alle leggende di ciclo arturiano e alle opere dei fratelli Grimm: il Piano, stando a quanto ha spiegato il Lead Designer Mark Rosewater, è stato in lavorazione per ben dieci anni, impiegati per la raccolta di una mole enorme di materiali, fonti e riferimenti sulle fiabe, le favole e le leggende del folklore europeo. Questa ricerca dà a Eldraine un sapore fortemente medievale: a popolare il Piano sono re, regine, cavalieri, maghi e streghe, ma anche draghi, fate, lupi mannari, orchi, troll, elfi e nani, le cui vite si dipanano in un mondo estremamente classico e coeso, che non ha paura di scontrarsi con i cliché del genere fantastico e, per certi versi, reinventarli. Il twist dato da Wizards of The Coast al pianeta, però, è quello dell'eterna lotta tra gli umani e gli esseri incantati di Eldraine: i primi vivono in una manciata di grandi insediamenti al centro del mondo; i secondi, invece, si trovano sparsi (e divisi per razze e fazioni) all'interno delle Terre Selvagge, ovvero delle foreste, delle paludi e delle lande che circondano il grande castello al centro del Piano.



Nel Trono of Eldraine, ci era stata data la possibilità di esplorare quasi unicamente il castello di Eldraine: la storia era infatti quella di un intrigo di palazzo, che partiva con il rapimento dell'Alto Re Algenus Kenrith da parte dei Planeswalker Oko e Garruk. Algenus veniva infine salvato dai suoi due figli, i gemelli Rowan e Will: dopo aver compiuto l'impresa, i due diventano dei Planeswalker, innescando la propria Scintilla. L'Avanzata delle Macchine rimescola le carte in tavola per l'intero Piano: l'Alto Re e sua moglie, la regina Linden, vengono uccisi dalle bio-macchine Phyrexiane durante l'assedio di Castello Ardenvale, lasciando il trono vacante. La fine dell'invasione di Elesh Norn, inoltre, provoca lo spegnimento della Scintilla di molti Planeswalker, tra cui anche Will e Rowan, che così perdono l'abilità di viaggiare tra un Piano e l'altro.

Ancora peggio, le difese che gli abitanti di Eldraine hanno preparato contro Phyrexia finiscono per ritorcersi contro di loro. Al fine di contrastare l'avanzata nemica, il Re delle Fate Talion lancia il "Sonno Stregato", o "Wicked Slumber", una maledizione che fa cadere chiunque la subisca in un sonno senza fine. Quest'ultima, però, inizia a colpire tanto le macchine quanto gli esseri umani e quelli fatati, finendo per sfuggire dal controllo di Talion. Intanto, la morte di Algenus e della consorte scatena una lotta per il potere nel Castello di Eldraine, alla quale partecipano anche creature magiche provenienti dalle Terre Selvagge, come la strega Eriette e le sue sorelle, e persino il Planeswalker Ashiok, ancora dotato della sua Scintilla e giunto a Eldraine dopo aver scoperto che il Piano è in balìa del Sonno Stregato.



Spetta di nuovo a Will e Rowan sistemare le cose e reclamare il titolo regio di Eldraine. Non si tratta certo di un'impresa facile, perché tra fratello e sorella presto nascono le prime incomprensioni: ci spiega infatti lo Story Lead Roy Graham che "Will e Rowan sono due personaggi molto diversi.

Il primo è un cavaliere senza macchia e senza paura, che ha deciso di impugnare la spada paterna e di riportare l'ordine combattendo. La seconda, invece, è una maga addestrata a Strixhaven: il suo obiettivo principale, ancor prima di diventare regina, è quello di porre fine alla maledizione di Talion utilizzando i propri poteri magici. Rowan, però, è disposta a stringere patti ed alleanze che Will non accetterebbe mai". Accanto ai due co-protagonisti, Wizards of The Coast promette un gruppo estremamente ampio di personaggi "di supporto", alcuni dei quali verranno ripresi anche nelle espansioni future e saranno delle presenze fisse nel ciclo narrativo post-phyrexiano. Una di queste è Kellan, che potrebbe sembrare un normale contadino ma che in realtà avrà un lignaggio ben più illustre alle spalle: "Kellan è un figlio di allevatori di pecore, non un nobile. Però ha un retaggio mistico che lo collega alle fate: forse si tratta degli esseri mistici di Eldraine, forse di creature provenienti da un altro piano del Multiverso. Inoltre, Kellan ha ricevuto una misteriosa missione che verrà portata avanti nel corso di tutto il set". Il ragazzo, così come Will e Rowan, sarà una delle Creature Leggendarie di Terre Selvagge di Eldraine: nessuno dei tre personaggi sarà un Planeswalker, dal momento che i due principi hanno recentemente perso la Scintilla e Kellan non l'ha mai posseduta.

Dieci fiabe e altrettanti archetipi

Come abbiamo già spiegato in precedenza, Terre Selvagge di Eldraine sarà ispirato alle fiabe, mettendo momentaneamente da parte i rimandi arturiani del precedente Trono di Eldraine. Ian Duke, Principal Game Designer dell'espansione, ci ha spiegato che le fiabe europee sono state vitali per lo sviluppo del set, tanto da costituirne le fondamenta stesse. "Quasi tutte le carte di Terre Selvagge di Eldraine si possono dividere in dieci archetipi, ciascuno caratterizzato da una coppia di colori. Ogni archetipo viene associato ad una storia del folklore europeo, a una fiaba o a una leggenda. Inoltre, ogni archetipo segue una meccanica o un tema particolare, mentre tutte le carte che lo compongono sono legate tra loro e alla propria fiaba di riferimento, creando una storia coesa e riconoscibile".

Ovviamente, alcuni riferimenti saranno più riconoscibili di altri e certe fiabe saranno adattate in modo più conservativo, mentre altre riceveranno delle revisioni più profonde per adattarsi allo stile di Magic: "ci sono dei racconti che si sovrappongono molto bene al mondo di Eldraine, come quello dell'Apprendista Stregone, che abbiamo trasposto nell'archetipo "The Magician's Misstep". Altri, invece, hanno necessitato di una ricostruzione dalle basi: per esempio, abbiamo dovuto rivedere pesantemente la storia della Bella Addormentata, che è diventata l'archetipo "Enchanting Slumber". La revisione si è resa necessaria perché la protagonista della fiaba non era un personaggio attivo, ma rimaneva nel suo sonno profondo in attesa di essere salvata", conclude Duke.



Wizards of The Coast ha già svelato la lista completa dei dieci archetipi principali di Terre Selvagge di Eldraine, che comunque non esauriranno la lista delle carte del set: al contrario, i designer dell'espansione spiegano che "ci sarà anche la possibilità per i giocatori di uscire dai binari che abbiamo preparato per loro, raccontando la loro storia o creando strategie a cui nessun altro ha pensato prima.

Si tratta di una sorta di ‘gioco dentro al gioco'". In ogni caso, gli archetipi sono i seguenti: "Ruby & The Wolf", basato su Cappuccetto Rosso e sui colori Rosso e Verde; "Pale as Snow", l'archetipo di Eriette, che rappresenta una revisione "gotica" di Biancaneve e che usa mana Bianco e Nero; "The Kingdom of Storms", che cita Jack e il Fagiolo Magico e che usa il mana Verde e Blu; "Greta, Witch Hunter", che inverte la fiaba di Hansel e Gretel e che adopera i colori Nero e Verde; "The Frost Queen", basato sulla Regina delle Nevi di Hans Christian Andersen e sulla combo Bianco-Blu di mana; "Enchanting Slumber", che ruota attorno al Re delle Fate Talion e alla fiaba della Bella Addormentata, oltre che al mana Nero e Blu; "The Magician's Misstep", con mana Rosso e Blu e che si basa sull'Apprendista Stregone; "The Dark Piper", con i colori Rosso e Nero e che rievoca la vicenda del Pifferaio Magico; e infine i due archetipi "Brawl at the Grand Ball" e "Armont and the Beasts", rispettivamente Rosso e Bianco e Verde e Bianco, di cui non è stato ancora svelato il racconto di base, anche se ipotizziamo che il primo sia legato a Cenerentola.



"È stato davvero divertente trasporre le fiabe su Magic", spiegano Duke e Graham, che però aggiungono: "a nostro avviso, il tema più divertente è quello della Regina delle Nevi, che si gioca tutto sul personaggio della strega di ghiaccio. Il mazzo che abbiamo pensato con le carte di Terre Selvagge di Eldraine permette di bloccare l'azione delle Creature nemiche, un po' come se utilizzassimo i nostri poteri magici per congelare l'avversario. Siamo partiti con questa idea di gameplay, poi l'abbiamo contestualizzata in termini di trama: arrivare alla fiaba della Regina di Ghiaccio è stato semplice, crediamo che si unisca alla perfezione allo stile di gioco.

In realtà, molti riferimenti alle fiabe erano già presenti nel set Il Trono di Eldraine, che non a caso si ricollega direttamente, per lore e personaggi, alle Terre Selvagge. Tuttavia, "all'epoca, le citazioni ai racconti popolari erano limitate ad una carta o due. Con la nuova espansione abbiamo fatto il salto al livello successivo, legando quante più carte possibili alle fiabe e mostrando come sarebbero le storie del folklore europeo nel mondo di Magic. Pensate a Cappuccetto Rosso, che non è più una bambina indifesa, ma si difende dai lupi mannari usando una balestra".

Le meccaniche di Terre Selvagge di Eldraine

Durante l'anteprima del set, ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove meccaniche in arrivo su Terre Selvagge di Eldraine. Prima di vederle nello specifico, occorre però precisare che non abbiamo ancora una versione italiana delle keyword svelate da Wizards of The Coast: le traduzioni sono dunque state effettuate da noi, mentre accanto ad esse, tra parentesi, trovate il nome ufficiale in inglese. La prima meccanica in arrivo con il nuovo set è "Ruoli" (Roles), che punta ad unire storia e gameplay: ogni Ruolo è un Token Incantesimo, che può essere utilizzato su una Creatura per fornirle alcuni benefit, quali un +1/+1 alle statistiche e degli effetti aggiuntivi.

Esiste però anche un Ruolo che va a peggiorare le Creature su cui viene utilizzato e che è stato pensato per essere lanciato sui Permanenti avversari. In totale, i Ruoli presenti in Terre Selvagge di Eldraine saranno sei, tra cui troviamo Mostro ("Monster"), Stregone ("Sorcerer"), Reale ("Royal") e Virtuoso ("Virtuous") e a cui si aggiungerà un settimo Ruolo pensato per i mazzi Commander. Le carte che ruotano attorno alla keyword, come Syr Armont, The Redeemer, avranno un effetto che indicherà chiaramente al giocatore quale Token Ruolo usare sulle proprie creature.



Tra le altre nuove meccaniche troviamo Accordo (Bargain in inglese), una versione di Potenziamento (Kicker) pensata appositamente per il Piano di Eldraine. In modo non troppo dissimile da Kicker, anche Accordo permetterà di potenziare alcune Magie pagando un apposito prezzo, definito in inglese "Bargain Cost".

I "sacrifici" richiesti per attivare la meccanica sono molto simili tra loro: essi impongono di togliere dal gioco un Incantesimo, un Artefatto o un Token per ricevere una versione potenziata della Magia che presenta Accordo tra le sue parole-chiave. Poiché i Ruoli sono considerati dei Token Incantesimo, essi funzionano in sinergia con la meccanica Accordo, permettendo la creazione di interessanti strategie che comprendono entrambe le nuove keyword delle Terre Selvagge. Infine, la terza nuova meccanica è "Celebrazione", o "Celebration". Celebration è quasi unicamente legata all'archetipo Bianco e Rosso del set ("Brawl at the Grand Ball"): quando una carta con questa keyword attacca, essa riceve +1/+1 se sono stati messi in gioco almeno altri due Permanenti non-Terre nel corso del turno appena trascorso. Anche in questo caso, la meccanica è pensata per creare sinergie e combinazioni con i Token Ruolo e con tutti gli altri Token che saranno presenti nell'espansione (tra cui i Token Cibo, che ritornano dal set celebrativo dedicato al Signore degli Anelli, Racconti della Terra di Mezzo).



Tra le meccaniche che torneranno nelle Terre Selvagge, invece, abbiamo le Avventure ("Adventures"), già lanciate con Il Trono di Eldraine, nel 2019. Le avventure "dividono" in due alcune carte, permettendo di giocarle come Creature o come Magie Istantanee o Stregonerie.

Sarà anche possibile giocare le Avventure anzitutto come delle Creature, per poi attivare il loro effetto da Magie solo in un secondo momento, esiliando la carta stessa all'esecuzione dell'effetto. La vera novità, però, saranno le "Avventure off-colored", cioè con colori diversi per le proprie due "metà": in altre parole, la metà-Creatura potrebbe avere un costo in mana diverso dalla metà magica, o addirittura richiedere un tipo di mana completamente diverso da quest'ultima per essere giocato. Per esempio, le carte Decadent Dragon e Frolicking Familiar hanno una parte magica che richiede rispettivamente del mana Nero e Rosso, che però si affianca ad una Creatura che deve essere messa in campo pagando, rispettivamente, mana Rosso e Blu. Accanto a queste ultime, tuttavia, torneranno anche le Avventure "monocolore" tradizionali. Insieme alle avventure, anche le Saghe faranno il loro ritorno nelle Terre Selvagge di Eldraine: in questo caso, però, la meccanica rimarrà essenzialmente invariata rispetto alle sue precedenti iterazioni.

Le fiabe illustrate in tasca

Oltre agli esseri che popolano Eldraine e alle loro storie, anche gli artwork delle carte sembrano usciti dai libri illustrati delle fiabe per bambini. Per esempio, le cinque Terre Base di Magic potranno essere collezionate in versioni variant Storybook , con illustrazioni che ricordano proprio quelle delle fiabe illustrate, immergendo i giocatori in foreste lussureggianti, profonde miniere e sinistre paludi dal sapore fantasy-medievale. Il formato Storybook sarà esteso anche alle Avventure, con una revisione del design della carta tutta che ricorderà quello delle pagine delle raccolte di novelle dei fratelli Grimm e di Andersen. Potete dare un'occhiata alle prime Avventure Storybook nelle immagini a corredo di questo articolo: in totale, il trattamento sarà riservato ad almeno 20 carte, di cui 7 Rare Mitiche e 13 Rare.

In alcuni pacchetti, poi, si potranno trovare le Carte non-Standard della serie "Enchanting Tales": si tratterà di variant di alcuni Incantesimi vintage di Magic dotate di un'illustrazione del tutto nuova e, di nuovo, ispirata a quelle dei libri di fiabe per bambini. Wizards, inoltre, promette che tutte queste carte saranno delle "ristampe di magie molto amate dai fan del cardgame, che però metteranno al centro lo stile grafico di Eldraine". Infine, alcuni Incantesimi riceveranno un altro trattamento dal sapore decisamente più orientale: arriveranno infatti una serie di carte con artwork "anime" disegnate da illustratori giapponesi che hanno già collaborato con Wizards of The Coast in passato. In totale, le carte con trattamento anime borderless saranno ben 20: la notizia migliore, però, è che tutte le carte Storybook, "Enchanting Tales" e anime potranno essere trovate sia nei booster per draft, sia nelle buste del set, sia nei Collector's booster in inglese. Solo in questi ultimi, invece, sarà possibile reperire una manciata di rarissime carte con trattamento foil "confetti", destinate solo ai collezionisti più incalliti.



Terre Selvagge di Eldraine, inoltre, presenterà due mazzi Commander a due colori ciascuno. Il primo si chiamerà Dominio Fatato ("Fae Dominion" in inglese) e sarà basato sui colori Blu e Nero. Il secondo, invece, ruoterà attorno al mana Bianco e Verde e si intitolerà Valore e Virtù ("Virtue and Valor" in inglese). La carta principale di Dominio Fatato sarà Tegwyll, Duke of Splendor, che potenzierà tutte le vostre Fate fornendo loro +1/+1. Inoltre, quando una vostra Fata morirà, potrete subire un danno e pescare una carta. Un'altra carta Leggendaria del mazzo è Alela, Cunning Conqueror, che genera Token Faerie Rogue quando il giocatore che la controlla usa una Magia durante il turno di un avversario.

Viene da sé che questo deck Commander è pensato per riempire la board di gioco di Fate e Token Fata, potenziandoli mediante l'effetto di Tegwyll fino a sconfiggere l'avversario. Invece, la carta principale di Valore e Virtù è Ellivere of the Wild Court, che crea Token Ruolo Virtuoso quando viene messa in campo. A quest'ultima si accompagna la Creatura Leggendaria Gylwain, Casting Director, che crea un Token Reale, Mostro o Stregone per ogni creatura non-token che entra in gioco (compreso lo stesso Gylwain). Infine, Wizards of The Coast ha confermato che terrà una game night di Terre Selvagge di Eldraine basata sul formato Commander il 6 settembre, due giorni prima dell'uscita del set in formato tabletop.