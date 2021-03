Magic The Gathering: benvenuti a Strixhaven, l'accademia di magia

Stanchi di vagare per il piano di Kaldheim? Wizards of the Coast ha già in serbo un'altra, entusiasmante avventura, questa volta su una terra magica mai vista prima: Arcadia, set della prossima espansione del celeberrimo card game. Il ricco 2021 di Magic the Gathering continua quindi alla grande. Dopo il debutto dell'app mobile, giunta in concomitanza con il piano norreno di Kaldheim - e il Secret Lair a tema The Walking Dead - si avvicina l'uscita della nuova espansione primaverile, Strixhaven Scuola dei maghi che non mancherà di sorprendere i giocatori con i booster for fun e carte riservate al mercato nipponico che stanno già facendo impazzire i collezionisti.

Il 2021, in pillole

Prima di addentrarci alla scoperta di questo atteso set, diamo una fugace occhiata anche a ciò che ci aspetta nei prossimi mesi. L'espansione più attesa dell'anno, infatti, sarà indubbiamente Adventures in the Forgotten Realms, in arrivo in estate, probabilmente subito dopo l'uscita del nuovo capitolo di Dark Alliance (su Everyeye.it trovate l'anteprima di Dark Alliance).

Quella, come abbiamo già detto in occasione dello speciale su Magic The Gathering Kaldheim, non sarà la prima collaborazione tra le due creature di Wizards of the Coast. In autunno tornerà poi il piano di Innistrad (visto originariamente nel 2011), con due espansioni esplosive e dalle tinte horror vecchia scuola: lupi mannari, vampiri e decine di altre mostruosità.



Insomma, come abbiamo detto più volte, il 2021 di Magic sarà piuttosto ricco e tutto da gustare. Torniamo ora a Strixhaven: Scuola dei maghi, ovvero "L'università più elitaria del multiverso" stando al banner che campeggiava fino a qualche tempo fa sul sito ufficiale. Ecco tutte le novità del nuovo set!

Nuovo mondo, nuovo piano: benvenuti su Arcadia

"Volevamo creare un mondo che per la prima volta, in tutto l'universo di Magic, fosse interamente guidato e governato dalla magia; che ogni cosa in quel piano potesse essere "intrisa" di potere arcano. In tutto questo l'Accademia di Strixhaven rappresenta un punto d'incontro per tutti i talentuosi studenti che vogliono studiare la magia e migliorare non solo la loro conoscenza ma anche le abilità ad essa associate". Così ha esordito Dough Beyer principal game designer dell'espansione, dandoci in questo modo, una panoramica piuttosto chiara di ciò che attenderà i giocatori che si avventureranno sul piano di Arcadia, il prossimo aprile.

Stando a quanto ci è stato mostrato durante la presentazione, l'Accademia di Strixhaven è un luogo unico nel suo genere che agli appassionati di Harry Potter ricorderà vagamente la struttura di Hogwarts, solo un po' più in grande.

Il campus dell'Accademia si ramifica in cinque edifici principali, i quali non sono altro che le sedi delle diverse "case di magia" o, se vogliamo, le diverse "scuole". Al centro di tutto, come punto focale verso cui tende - ed è collegato - ogni edificio c'è la biblioteca, dove viene custodito tutto il sapere magico del piano.



Il campus non è tuttavia solamente un luogo di apprendimento. Per incanalare le rivalità tra le diverse case e mettere alla prova gli studenti più meritevoli, all'interno dell'Accademia c'è anche un "Magical Stadium", dove le i membri delle congreghe possono combattere a colpi di incantesimi e far primeggiare la propria fazione.

Una sorta di Quidditch (o, di Coppa Tremaghi, per intenderci). La particolarità di questo luogo deputato all'incontro-scontro tra le scuole è che, al contrario del resto del piano, nello stadio sembra esser del tutto legale raggiungere la vittoria ad ogni costo, quindi anche facendo del male all'avversario.

Le Case di Magia

Le Case di Magia, altrimenti detti College secondo la dicitura anglofona, sono in tutto cinque. Ovviamente ogni college deve la propria specializzazione a diversi campi di studio, solitamente due e sempre "opposti". Ogni casa presente nell'espansione sarà caratterizzata da alcuni punti in comune: ci saranno servitori "apprendisti", i grandi "professori" di magia e, soprattutto gli Elder Dragons, ognuno di questi protettore/fondatore di un college.



Di seguito vi elenchiamo le cinque case:



Lorehold (rosso e bianco): la scuola dell'archeologia, del passato, custode della memoria storica piano. Osgir è uno dei professori leggendari di Lorehold, incaricato di insegnare la storia militare e delle armi delle ere antiche, affinché il loro potere possa esser compreso, controllato e padroneggiato.



I Prismari si affidano alla combinazione tra l'elemento montagna (rosso) e quello acquatico (blu). Studenti e professori del college sono principalmente elementalisti, sciamani, detentori del potere degli elementi: ghiaccio, acqua, fuoco, elettricità e così via.

La scuola Quandrix basa invece la sua preparazione sul verde e sul blu. Credono che la realtà sensibile sia espressa attraverso l'ordine dei numeri e la perfezione della natura. I Quandrix sono principalmente matematici e cartografi.



I Silverquill sono soprattutto devoti al cosiddetto "potere dell'inchiostro" (bianco e nero), ovvero il potere delle parole scritte. Uno dei professori che vedremo in azione sarà "Breena la demagoga", tra i mentori del college.



Ultimi ma non per ordine di importanza, ci saranno i rappresentanti di Whiterbloom, il college delle essenze (principalmente verde e nero). I devoti alla casa Whiterbloom sono quei maghi che traggono il loro potere direttamente dalle creature viventi, come i druidi, le streghe e i negromanti.

Dato che l'espansione sarà basata su dualità cromatiche, ci saranno anche molte Terre che rappresenteranno visivamente e supporteranno le scelte di deckbuilding dei giocatori. Ad esempio, Frostboil Snarl è una fetch che può esser sfruttata dai Prismari (rosso e blu), Furycalm Snarl dai Lorehold (rosso e bianco) e così via.

Planeswalker: vecchie conoscenze

Strixhaven, come abbiamo visto, è un luogo di studio e d'incontro che accoglie indistintamente tutti coloro che desiderano affinare l'abilità magica e migliorarsi. Oppure, semplicemente, c'è chi torna per assumere un ruolo diverso: da studente a professore.

Il set, quindi, vedrà la gradita ricomparsa di molte vecchie conoscenze che i giocatori hanno imparato ad apprezzare in espansioni precedenti. Ad esempio, rivedremo Kasmina direttamente dalla Guerra della Scintilla, qui in veste di mentore di altri due Planeswalker a Strixhaven in qualità di studenti. Non a caso, coerentemente con il proprio background, sembra che sia attivamente alla ricerca di talenti in possesso della scintilla del Planeswalker da formare.



Da Eldraine arrivano, invece, i gemelli Rowan e Will, per studiare e migliorarsi, appartenenti entrambi al college Prismari.

La particolarità è che non saranno presenti in due carte diverse, bensì due lati della stessa carta. Da Ikoria arriverà Luka, per trovare la propria strada e un nuovo famiglio animale.Infine, Liliana, diverrà Professoressa Onyx, cultrice di negromanzia dopo aver studiato molti anni fa proprio a Strixhaven.

Le meccaniche di gioco

Passiamo ora alla parte che solitamente più interessa ai giocatori: le nuove meccaniche di gioco introdotte con l'espansione. Strixhaven ne avrà due, in particolare, ossia Magecraft e Lesson & Learn. Iniziamo con "Magecraft". La nuova keyword introduce una meccanica di gioco intimamente legata al lancio di incantesimi (e non potrebbe esser altrimenti, visto il setting). In sostanza, le carte che abbia visto con questa particolare parola chiave ricompensano il giocatore sempre con risorse bonus, ovviamente subordinate al successo nel lancio degli incantesimi.

"Lesson and learn" sono due parole chiave in una, in realtà. La keyword, pare, potrà avere un largo successo nei formati Limited e Constructed. In sostanza, ogni qualvolta una carta che nella descrizione contiene "learn" entra in gioco, per il partecipante è possibile "imparare" ovvero scegliere (o pescare) una carta "lesson" (queste ultime avranno anche un simbolo distintivo) al di fuori del gioco (dai side, ad esempio) per metterla sulla board o in mano. Ci è stato assicurato che ci sarà almeno una lesson in ogni draft booster.