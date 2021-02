Magic The Gathering Kaldheim: gloria norrena nella nuova espansione

Il 2020 è stato un anno pieno di sorprese e soddisfazioni per il card game targato Wizards of the Coast. Ogni singola espansione uscita, oltre a esser curata in maniera certosina, ha arricchito ulteriormente il già pantagruelico universo di Magic, aprendo anche a interessanti cross-over (a questo proposito vi riportiamo al nostro speciale su Magic The Gatering Ikoria). Le aspettative per quest'anno, dunque, non possono che essere elevate e Wizards ha deciso di partire con il botto, proponendo un piano intriso di possanza norrena - Kaldheim - che i giocatori ricorderanno per esser apparso oltre una decina di anni fa nella variate ludica chiamata Planechase.



Prima di scoprire cosa troveremo a Kaldheim, diamo uno sguardo a tutto quello che attende i giocatori di MTG in questo 2021, che si preannuncia davvero travolgente dal punto di vista dei contenuti.

L'esplosiva roadmap 2021

Lo sappiamo, la versione digitale di Kaldheim è arrivata in Arena in concomitanza con il debutto dell'app mobile (il cartaceo, invece, uscirà solamente venerdi 5 febbraio) e già pensiamo a quello che verrà dopo.

Questo per una buona ragione, come dicevamo: il nuovo anno di Magic sembra essere davvero imperdibile. Anzitutto ci aspetta l'uscita del set Time Spiral Remastered, rivisto e corretto dopo la sua prima release, avvenuta ben quindici anni fa.



Successivamente arriverà la nuova espansione canonica, Strixhaven: School of Mages, prevista per la primavera. Di questo set in realtà non si conosce molto, anche se la frase che lo descrive suona come "L'università più elitaria del multiverso". Non è dato sapere quale sarà il piano; l'unica cosa che sappiamo è che cinque scuole di magia si sfideranno per il primato. Una sorta di Torneo Tremaghi à la Harry Potter, insomma.



Il set più atteso di tutti a nostro avviso (di sicuro non saremo gli unici a pensarla così) sarà però Adventures in the Forgotten Realms, in arrivo nell'estate 2021. Quella non sarà la prima collaborazione tra le due creature di Wizards of the Coast, ma si tratta comunque della più importante sortita di Dungeons & Dragons nell'universo di Magic.

Invece, ribaltando il punto di vista, il multiverso del gioco di carte ha già influenzato abbondantemente il mondo di D&D: ad esempio con la Guildmaster Guide to Ravnica, ovvero un manuale-avventura ambientato proprio sul piano di Ravnica; e con Mythic Odysseys of Theros, un'avventura ambientata sul piano ellenico di Theros. In autunno, poi, tornerà il piano di Innistrad (visto originariamente nel 2011), con due espansioni che dovrebbe travolgerci con lupi mannari, vampiri e - immaginiamo - altri simpatici abomini. Infine, ultima ma non ultima, ci sarà anche spazio per un'incredibile collaborazione con The Walking Dead, di cui però si sa ancora molto poco, purtroppo.

Il Piano "norreno"

Kaldheim, come dicevamo, è un piano praticamente inesplorato, dimora di creature mitologiche e dèi volitivi, nonché terreno fertile per il sorgere di epiche saghe. Ciò che sappiamo è che il piano ha avuto origine da un seme, da cui è nato l'Albero del Mondo i cui "frutti" sono i dieci reami in cui si suddivide Kaldheim. Ogni regno è la casa di una particolare razza e viene ricondotto a una coppia di colori (o terre).

Così, ad esempio, Axgard (pianura e montagna) è la dimora dei Nani, Bretagard (foresta e pianura) degli Umani, Istfell degli spiriti di coloro che sono caduti eroicamente in battaglia, Skemfar quella degli Elfi, Karfell dei non morti, Surtland dei Giganti del ghiaccio e del fuoco e così via. Tra questi reami esiste il Cosmo, una specie di spazio indefinito e difficile da attraversare, dimora di creature sconosciute e impenetrabile per i mortali i quali, però, possono riuscire nell'impresa di attraversarlo senza morire o impazzire. Può anche accadere che in circostanze eccezionali i reami collidano tra loro, generando il caos con cataclismi distruttivi e facendo entrare in conflitto le razze che li abitano.

Le meccaniche di gioco

Visto il setting, non stupisce che le meccaniche di gioco ricalchino alcuni topoi tipici della cosmogonia norrena. La prima è Predire. Questa, come suggerisce il suo stesso significato, è una dinamica che trae la sua essenza sulla visione degli eventi futuri. Decisamente particolare da ricondurre a un gioco di carte. Com'è possibile avere contezza degli eventi non ancora accaduti e far sì che questi possano succedere (soprattutto, senza svelarlo prima all'avversario)? I creativi di Wizards of the Coast hanno risolto l'inghippo attraverso "l'esilio".

In sostanza, in qualsiasi momento del turno, il giocatore può esiliare una carta con "Predire", mettendola a faccia in giù. Successivamente, in qualsiasi turno successivo (ma non nello stesso in cui è stata giocata) quella carta può esser fatta tornare dall'esilio, pagando il suo costo di Predire invece del suo costo di mana normale (che solitamente è un po' più alto rispetto a quello di Predire).



In pratica, la meccanica permette al giocatore di giostrare la propria strategia con un ventaglio di opzioni più ampio rispetto al normale svolgimento del turno.

Inoltre, può capitare che alcune carte, se predette, presentino benefici ulteriori. La meccanica appare dunque davvero interessante; ora bisogna capire se effettivamente potrà avere una propria utilità in-game, e se sì, con quale tipo di deck. Un'altra meccanica di gioco fortemente radicata nell'epica vichinga, fatta di gesta guerresche e sanguinose morti in battaglia, è Vanto, riservata principalmente ai colori bianco, rosso e nero.



Questa è un'abilità che il giocatore può attivare solo una volta per turno, durante il combattimento o in qualsiasi momento dopo che la creatura è stata dichiarata come attaccante. La soluzione di un'unica attivazione per turno è stata decisa probabilmente per evitare che il giocatore attivasse potenti effetti a catena spezzando il match.

Ad ogni modo, gli effetti del Vanto sembrano sposarsi bene con uno stile di gioco aggressivo. Pagando il costo del Vanto, infatti, è possibile ad esempio evocare ulteriori creature, potenziare attacco e salute di quelle sulla board, oppure scegliere una carta dal grimorio per metterla in cima allo stesso, o ancora far tornare una creatura nel cimitero in mano.



Tornano, poi, le carte bifronte già viste in Zendikar (chiunque volesse approfondire vi lasciamo il nostro speciale sulle migliori carte dell'espansione Zendikar di Magic). Queste sono chiamate così perché possiedono entrambi i lati stampati e possono dunque essere giocate in due modi. Se in Zendikar un lato presentava sempre e solo una Terra, in Kaldheim invece ci sono anche carte creatura, in particolare gli déi del piano, che sul lato opposto potranno avere altre bestie, equipaggiamento o incantesimi.

Viene riproposta anche la definizione Neve, e in effetti, trattandosi di un setting "nordico", l'elemento non poteva di certo mancare. In realtà questo da solo non ha effetti, se non quello di connotare il nome delle carte e di alcune Terre. Se cumulato, però, può influenzare la board in diversi modi.



Infine (e non poteva essere altrimenti, visto che stiamo pur sempre parlando di epica vichinga) torna la meccanica di gioco legata alle Saghe. Già viste in Theros, queste carte permettono di attivare diversi effetti, via via più potenti con lo scorrere dei turni, in base al numero di capitoli che compongono quella specifica Saga. Vi lasciamo, per ultimo, il nostro approfondimento sull'espansione Theros di Magic.