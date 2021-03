Marvel's Avengers: un 2021 rivoluzionario tra Cubo Cosmico e Black Panther

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Marvel's Avengers ci ha fatto una promessa solenne, di quelle che soltanto i supereroi possono mantenere: di migliorarsi costantemente, di cambiare tutto ciò che finora non ha funzionato, di evolversi sempre più spesso per rispondere alle esigenze di una community che esige trasparenza e continuità. Messi da parte i lavori (perlomeno in forma macroscopica) sulla versione next gen del titolo pubblicato da Square Enix, che arriva oggi insieme all'espansione su Hawkeye, il team di sviluppo può ora dedicarsi ad un piano di contenuti molto più ampio e serrato rispetto al supporto post-lancio iniziale. La roadmap mostrata durante lo Square Enix Presents suona quindi come una vigorosa dichiarazione d'intenti: il 2021 dei Vendicatori videoludici sarà degno degli Eroi più potenti della Terra.

Eventi e nuove modalità: la rivoluzione parte dalle piccole cose

La rivoluzione di Marvel's Avengers inizia il 18 marzo 2021, con le nuove Operazioni con protagonista Occhio di Falco (qui il nostro approfondimento su Hawkeye in Marvel's Avengers) e il contenuto narrativo Futuro Imperfetto, che vi abbiamo già raccontato in parte nell'intervista agli sviluppatori di Marvel's Avengers e che analizzeremo ovviamente nei prossimi giorni.

L'avventura che ci metterà nei panni di Clint Barton (in versione giovane e anziana, come nei migliori Multiversi Marvel) rappresenta un punto di partenza importante e un trampolino di lancio per gli aggiornamenti che popoleranno il titolo di Crystal Dynamics.L'obiettivo degli sviluppatori sarà infatti quello di accompagnare il pubblico con una distribuzione costante di contenuti che inizierà già da questa primavera con un evento chiamato Anomalia Tachioni: si tratterà di speciali raid pensati per la modalità multigiocatore, con squadre di 4 eroi che dovranno superare prove particolarmente ardue e selezionate per Livelli di Potere da 1 a 100.



A seguire, sempre nel periodo compreso tra marzo 2021 e l'estate prossima, arriverà un aggiornamento pronto a strizzare l'occhio alla prossima incursione cinematografica dell'universo Marvel: La Stanza Rossa.

Parliamo di una modalità di gioco dedicata al celebre addestramento che plasmò Natasha Romanoff nella Vedova Nera, e vedrà l'introduzione di nuove sfide HARM per mettere alla prova i giocatori con i loro eroi preferiti. La Red Room prevedrà anche un reskin per le stanze di allenamento, tingendosi interamente di rosso, e accoglierà anche l'introduzione di costumi per ciascun personaggio del roster. Infine, il game director Scot Amos ci ha anche garantito che la Stanza Rossa includerà persino alcuni elementi estetici ispirati al Marvel Cinematic Universe per celebrare l'uscita di Black Widow al cinema, prevista per i mesi primaverili in tutto il mondo. Inoltre, altri costumi tratti dai look degli Avengers nel Marvel Cinematic Universe saranno aggiunti in futuro.

Il Cubo Cosmico e la guerra per il Wakanda: si entra nel vivo della storia

È però a partire dall'estate 2021 che Marvel's Avengers si prefigge di fare sul serio, con ben due macro espansioni per la storia (con nuovi eroi e villain) in uscita entro la fine di quest'anno. Il primo sarà niente meno che "Il Cubo Cosmico" e porterà probabilmente a termine l'arco narrativo di Monica Rapaccini, in cerca di vendetta contro gli Avengers.

Il team ha affermato di essersi ispirato alle celebri run fumettistiche che coinvolgono la figura di Captain America contrapposta a Teschio Rosso per il controllo del famoso artefatto cosmico, e chissà dunque che il fulcro della trama di questo update non metta nuovamente al centro Steve Rogers portando in scena il suo mostruoso avversario nazista. A seguire Crystal Dynamics pubblicherà "Wasteland Patrol", una nuova Zona di Guerra ambientata nel futuro distopico che fa da sfondo al DLC di Hawkeye. Le novità di questo aggiornamento introdurranno diversi incarichi, per i quali gli sviluppatori si impegneranno nel variare la formula di gameplay, affrontando il complicato problema della ripetitività e focalizzandosi sulla profondità dei contenuti.



La grande sorpresa arriva infine con l'ultima grande espansione prevista per il 2021: War for Wakanda. Come suggerisce il titolo, dunque, dopo Kate Bishop e il suo mentore Hawkeye il roster di Marvel's Avengers si arricchirà con Re T'Challa, il Black Panther dell'universo Marvel (qui la nostra recensione del film Black Panther).

Il DLC includerà, oltre che un nuovo capitolo per la campagna singleplayer, anche l'ingresso di un nuovo villain e di una fazione a lui dedicata: arriverà infatti Klaws (che nel Marvel Cinematic Universe abbiamo visto con il volto del trasformista Andy Serkis). Tra ulteriori nuovi outfit per l'intero team, mappe inedite (che si ambienteranno ovviamente negli affascinanti paesaggi del Wakanda) ed episodi aggiuntivi per la Storia, War for Wakanda introdurrà un'altra importante novità: l'innalzamento del Power Level Cap e della progressione oltre il Livello 50.



Quest'ultimo contenuto si rivelerà fondamentale in vista di ulteriori migliorie che Crystal Dynamics ha promesso di apportare nei prossimi mesi: arriveranno, infatti, missioni di Livello Omega e i Mega Alveari per la modalità multiplayer, oltre che un piano di patch volte a perfezionare costantemente il bilanciamento, il matchmaking e il sistema dei collezionabili.