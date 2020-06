Marvel's Avengers: tutte le novità su storia, gameplay e missioni

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Stando alle premesse, Marvel's Avengers di Square-Enix potrebbe essere il videogioco che i fan hanno sempre sognato. Un action corale sugli eroi più potenti della Terra, supportato da un budget degno di un Tripla A e pensato per durare anni e costruire una narrazione in evoluzione, non si era ancora visto. Eppure dobbiamo ammettere che la curiosità della community non era stata ancora alimentata a dovere: Crystal Dynamics ci aveva dato un corposo assaggio del titolo l'anno scorso, ma da allora la comunicazione del prodotto ha stentato a decollare.



Square-Enix però non sembra intenzionata a lasciarci a bocca asciutta e ha finalmente deciso di fornirci alcune novità grazie ad una campagna di avvicinamento all'uscita settembrina, fatta di eventi in streaming come il War Table a cui abbiamo appena assistito. Un appuntamento che ha permesso di approfondire meglio la narrativa, il gameplay, la struttura ludica e alcune modalità di gioco di Marvel Avengers, e di cui abbiamo raccolto tutte le novità in questa nostra anteprima.

Lore Marvel: 80 anni di meraviglie in un unico titolo

L'A-Day doveva essere un giorno di festa, invece si è trasformato in un disastro. Dalle ceneri di un attacco terroristico ad opera del villain Taskmaster, che ha provocato il sacrificio di Captain America e lo scioglimento degli Avengers, si erge l'A.I.M.. Si tratta di un'organizzazione che ha investito tutte le proprie risorse nella biotecnologia, dando inizio ad un'era di relativa calma in cui la criminalità è soltanto un brutto ricordo, ma anche ad un clima di sorveglianza ai limiti della dittatura.

A capo dell'azienda c'è George Tarleton, un magnate che ha convinto la popolazione della pericolosità dei superumani e, ovviamente, della pessima affidabilità degli Avengers: il filantropo ha incolpato gli eroi di aver provocato la tragedia di San Francisco e ha fomentato la popolazione contro gli stessi paladini che a lungo hanno protetto il pianeta dalle minacce più disparate. Cinque anni dopo l'A-Day, però, una giovane dotata di superpoteri, di nome Kamala Khan, entra in possesso di informazioni che scagionerebbero gli eroi più potenti della Terra, e decide di mettersi sulle tracce dei suoi paladini per aiutarli a ricomporre la squadra. Dietro le quinte di un simile scenario, tuttavia, si nasconde la vera "mente" che ha orchestrato la caduta degli Avengers: M.O.D.O.K., un essere dotato di un intelletto superiore in grado di connettere il proprio cervello a qualunque tipo di tecnologia.



Sul fronte narrativo l'evento War Table di Marvel Avengers, che si è aperto proprio con un trailer dedicato alla campagna single player, ci ha mostrato diverse novità per quanto concerne la cornice della produzione. In particolar modo ha posto l'enfasi su quanto Scot Amos e il suo team di sviluppo abbiano lavorato alacremente per restituire agli appassionati Marvel una quantità smisurata di fanservice, easter egg e continue citazioni ai fumetti più famosi ed iconici della Casa delle Idee, senza rinunciare ad un'impalcatura scenica che strizza furbamente l'occhio al Cinematic Universe dei Marvel Studios.



Che sia nell'estetica dei costumi o nell'utilizzo di singoli poteri o tecnologie, Crystal Dynamics conferma di aver studiato e analizzato a dovere le pagine dei comics made in Marvel e di essersi in parte ispirata alle scorribande cinematografiche di Robert Downey Jr. e soci.

Stando a quanto ci ha mostrato il War Table, in effetti, sembra che il prodotto finale rispecchierà l'impegno formale che il team ci ha comunicato, poiché i footage dell'evento streaming sono saturi di riferimenti più o meno profondi al materiale d'origine.



Dalla targhetta di Donald Blake sulla T-Shirt di Thor ad alcuni gadget in dotazione a Black Widow e Iron Man, passando per l'estetica stessa di alcuni personaggi e addirittura per alcune scene d'azione (simili a quelle comparse nel MCU), la quantità di elementi che i fan di lungo corso potranno riconoscere è impressionante; il tutto senza mai scadere nel citazionismo sterile e fine a se stesso. Un continuo gioco di rimandi che toccheranno il cuore degli appassionati più sensibili e attenti, dolcissime "sviolinate" alla Marvel Comics che sicuramente approfondiremo in futuro su queste pagine.

Una volta Avenger...

Sul fronte del gameplay, Marvel Avengers riesce a convincerci sempre di più ad ogni presentazione. Sia chiaro, non lo riteniamo un action particolarmente rivoluzionario e ci sembra che alcune animazioni siano addirittura sottotono rispetto agli standard di questa generazione. Amos e i suoi collaboratori, però, hanno ancora qualche mese per rifinire ulteriormente un'esperienza che invece, sotto il profilo puramente scenico, ci ha già regalato degli scorci e situazioni convincenti. Il nuovo titolo Square-Enix sarà un action purissimo che tuttavia non sembra volersi precludere qualche timida sfumatura avventurosa e una spiccata componente ruolistica, come ci ha illustrato la sezione del War Table dedicata a gameplay, missioni e personalizzazione dei personaggi. Nelle prime fasi della campagna la giovane Ms. Marvel avrà modo di esplorare le montagne nei dintorni di San Francisco e scovare un Helicarrier dello S.H.I.E.L.D. in rovina: al suo interno, a quanto pare, si nascondono Bruce Banner e Tony Stark, in esilio dopo i fatti dell'A-Day.



Sarà la nuova base operativa dalla quale gli Avengers risorgeranno dalle proprie ceneri: stando al filmato di gameplay, l'Helicarrier fungerà da vero e proprio hub centrale dal quale gli eroi Marvel potranno accedere alle molteplici attività della campagna. Anche in questa macrostruttura Crystal Dynamics ha posto grande attenzione nei confronti della lore Marvel: l'Helicarrier potrà essere espanso e potenziato di pari passo col progredire della storia (non sappiamo ancora se si potranno apportare anche modifiche puramente estetiche o cromatiche), e man mano i giocatori potranno sbloccare diversi alleati con cui arricchire "l'equipaggio" del rifugio.

Tra i principali committenti di una serie di incarichi secondari i giocatori troveranno volti più o meno noti dell'universo Marvel, come gli agenti Nick Fury, Maria Hill e Dum Dum Dugan. Le missioni della campagna singleplayer sono accessibili tramite un gigantesco holocron e, in questa sede, Crystal Dynamics ci ha mostrato una quest intitolata "Once an Avenger...".



Abbiamo visto Thor, Hulk, Iron Man e Ms. Marvel impegnati in una sortita contro un'orda di macchine dell'AIM e, dopo aver potuto ammirare da vicino le sequenze del prologo di Avengers e il gameplay con Kamala Khan, abbiamo finalmente rivisto in azione gli eroi in una mappa popolata da guerrieri cyborg ed enormi strutture robotiche che sembrano alimentare tutti gli automi.

La qualità tecnica e scenica del prodotto ci è parsa in linea con i primi footage, ma sembra che gli autori abbiano lavorato sia per affinare i movimenti dei protagonisti sia per caratterizzarli al meglio, in nome di una varietà ludica che ci sembra uno dei punti di forza del titolo. È pur vero che il gioco offrirà un combat system apparentemente basilare, fatto di attacchi leggeri e pesanti, schivate, salti e spettacolari esecuzioni finali (come il Bifrost evocato da Thor): un gameplay fondamentalmente poco innovativo enon certo coraggioso, che in termini di fluidità non promette di eguagliare i vari Batman: Arkham o Marvel's Spider-Man, ma che tutto sommato si prospetta solido, estremamente accessibile e soprattutto ricco di sfumature.



Ci pare infatti doveroso soffermarci sul Gear System e più in generale sull'identità ruolistica della produzione, che potrebbe mostrare tutte le sue reali potenzialità nel comparto multigiocatore. Le abilità di ciascun eroe potranno essere evolute tramite un classico skill tree, utile a sbloccare talenti e mosse con cui impreziosire il move set di ciascun personaggio. Sono soprattutto gli equipaggiamenti, però, ad averci fornito le novità più interessanti: ogni membro del roster potrà sbloccare un gran numero di elementi tra corazze, armi sussidiarie, abiti o pezzi d'armatura con cui arricchire il proprio arsenale.

A quanto pare, la scelta del proprio equipaggiamento tramite il Gear System potrebbe influenzare lo stile di combattimento di ogni Avenger: ci riferiamo, ad esempio, agli iconici laser che Tony Stark è in grado di emettere dalle braccia delle sue Mark, o ai proiettili folgoranti in dotazione alla Vedova Nera. Ciascun "Gear", tuttavia, potrebbe anche alterare alcuni parametri piuttosto che altri, e starà dunque alla discrezione del giocatore scegliere in che modo sviluppare ed evolvere il proprio Avenger preferito.

Avengers Uniti!

Il nuovo incontro virtuale con Marvel Avengers ci ha fornito qualche informazione sulla modalità co-op, in particolare Square-Enix ha svelato una feature chiamata War Zone. Quest'ultima è una delle tante attività secondarie che gli alleati degli Avengers affideranno a Ms. Marvel e ai suoi compagni e potrà essere giocata tanto in singleplayer (con alleati controllati dalla CPU) quanto in sessioni multigiocatore per un totale di 4 utenti.

Ci sembra chiaro che per natura, estensione e difficoltà l'approccio cooperativo in contenuti del genere sarà forse quello più opportuno. Le Zone di Guerra sono infatti delle vastissime porzioni di mappa che, secondo quanto svelato dal team, saranno teatro di missioni con una narrazione propria e permetteranno alle squadre di scatenare dei portentosi attacchi combinati: le premesse di questa meccanica ci hanno ricordato vagamente le missioni co-op di Assassin's Creed Unity, ma ovviamente il dinamismo dell'azione e la sinergia tra i giocatori saranno ancora più centrali rispetto all'esperienza Ubisoft.



I giocatori potranno infatti sfruttare le affinità tra alcuni personaggi per volgere gli scontri a proprio vantaggio, scatenando le Super di ogni guerriero e dando vita a devastanti tecniche combo: non a caso, oltre alla mossa finale di Thor con la quale il Dio del Tuono evoca il Bifrost per colpire a sorpresa nemici altrimenti invulnerabili, abbiamo visto che le scariche di elettricità emanate dal figlio di Odino possono sovraccaricare l'armatura di Iron Man, o ancora sarà possibile concatenare alcune combo di Thor e Hulk per sbaragliare senza pietà le truppe dell'AIM.