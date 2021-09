Marvel's Midnight Suns: X-COM incontra i supereroi

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch PS5 Xbox Series X

Midnight Suns è il frutto del sodalizio tra Marvel e Firaxis, già autore di XCOM: Enemy Unknown e XCOM 2. È stato presentato come un gioco di ruolo tattico a turni, ambientato nel "lato oscuro del Marvel Universe". La storia è quella dei Midnight Sun, un gruppo di eroi deciso a fronteggiare la minaccia di Lilith e le sue legioni di demoni. Per farlo sono decisi a risvegliare un'antica leggenda conosciuta come Hunter, progenie di Lilith stessa e l'unica a essere riuscita a sconfiggerla: è lei la protagonista del gioco, sarà personalizzabile nel genere e nell'aspetto e controllabile durante delle sezioni di quiete tra un combattimento e un altro.



Nella battaglia, invece, il giocatore potrà utilizzare tre eroi pescati dalla mitologia di Marvel: tra di essi ci sono volti meno noti come Nico Minoru, Blade e Magik, e altri molto più famosi quali Ghost Rider, Captain America, Doctor Strange, Wolverine e Iron Man, per un totale di dodici eroi oltre ad Hunter. In questo articolo cercheremo quindi di comporre una panoramica del titolo a partire dai dettagli attualmente disponibili, comprese le informazioni emerse di recente grazie al primo video dedicato al gameplay e a un'intervista al creative director Jake Solomon. A proposito, visto il contesto vi invitiamo a leggere la nostra recensione di XCOM 2 e la nostra recensione di Marvel's Avengers.

Relazioni sociali

Le caratteristiche di Midnight Suns differiscono tanto da quelle degli ultimi XCOM, ma i due giochi sono accomunati da un aspetto in particolare: tra un combattimento e un altro ci sarà il tempo per visitare il quartier generale della squadra, chiamato The Abbey, per personalizzare l'equipaggiamento degli eroi o conversare con i compagni della protagonista. Se l'aspetto gestionale sembra più contenuto rispetto agli standard di XCOM, quello sociale rivestirà invece un ruolo di maggior rilievo, a sostegno di un comparto narrativo ancora tutto da scoprire: Hunter potrà discorrere con ognuno dei membri dei Midnight Sun, passeggiare nel parco con Tony Stark oppure allenarsi al combattimento insieme a Blade.

È la leader del gruppo e dunque dovrà farsi valere per tenere uniti i Midnight Sun e motivarli nello scontro con Lilith, senza considerare che i legami stretti con i diversi membri del team garantiranno lo sblocco di nuove abilità. I dialoghi serviranno pure a mettere in luce la rilettura delle icone Marvel operata da Firaxis, che non si è limitata a prendere in consegna il materiale originale, ma ci ha impresso la propria impronta senza stravolgere gli aspetti più canonici e le personalità degli eroi.



Durante l'intervista, Jake Solomon ha rivelato che i rapporti tra alcuni personaggi non saranno come le persone se li aspettano. La convivenza tra Iron Man e Doctor Strange, ad esempio, non sarà delle più semplici, a causa delle profonde differenze tra gli approcci dei due campioni dell'umanità: da una parte abbiamo uno delle più grandi menti dell'universo Marvel, esperto in ogni genere di tecnologia e inesauribile inventore, e dall'altra un genio delle arti mistiche capace di piegare alla sua volontà le forze primordiali della magia.

Gli intermezzi tra una missione e l'altra sembrano insomma il luogo dove l'immaginario di Marvel e Firaxis viene valorizzato, dei momenti di calma in cui conoscere meglio la propria squadra e avere un quadro più chiaro di ciò che sta succedendo. Da un punto di vista meramente pratico, queste parentesi permetteranno inoltre ai giocatori di organizzarsi per la prossima azione sul campo.

Combattimenti a turni e mazzi di carte

I combattimenti di Midnight Suns saranno a turni e, da quanto visto nei filmati, si svolgeranno in mappe più contenute e semplici rispetto a quelle di XCOM. Le ambientazioni toccheranno luoghi iconici dell'immaginario della "casa delle idee": nel video sono stati citati il Sanctum Sanctorum del Doctor Strange, l'Avengers Tower, i tetti di New York e i laboratori sotterranei dell'Hydra (a cui si deve la resurrezione di Lilith). Ogni luogo sarà caratterizzato da particolari caratteristiche ambientali: in alcuni si potranno scaraventare i nemici dai tetti sfondando i parapetti, in altri sarà possibile far detonare dei bidoni e coinvolgere nell'esplosione uno o più avversari.

Lo sfruttamento degli elementi ambientali potrebbe essere determinante per gli equilibri del gameplay, visto che gli scontri si svolgeranno sempre in inferiorità numerica: tre eroi contro i demoni di Lilith e i suoi sodali. Le abilità dei Midnight Sun sono rappresentate sotto forma di carte da gioco che possono essere combinate tra loro per dar vita a mosse ancora più dirompenti.



Ognuno dei personaggi ha a disposizione un mazzo personalizzato che ne definisce anche il ruolo: parlando di Hunter, Jake Solomon ha descritto alcune abilità pensate per il supporto e altre ideali per infliggere danno. Il personaggio costruito dai giocatori sarà quindi personalizzabile anche dal punto di vista dell'approccio al combattimento, ma è difficile immaginare che lo stesso varrà per gli altri eroi, nonostante si continueranno ad acquisire nuove carte e potenziare quelle già in possesso.

Le mosse a disposizione del giocatore in ciascuna battaglia verranno pescate in maniera casuale e dunque l'esito di uno scontro dipenderà anche dalla fortuna, una dinamica che potrebbe provocare reazioni avverse tra i puristi della strategia, sebbene in questo momento non sia davvero possibile esprimere dei giudizi sul valore di questa scelta di design. Firaxis si è affrettata ad aggiungere che non sarà possibile acquistare nuove carte con soldi reali, ma ha confermato la presenza di microtransazioni per i soli costumi, che tuttavia non dovrebbero influire sul bilanciamento.