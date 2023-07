Marvel's Spider-Man 2: chi è Venom? Il furioso trailer del Comic-Con

Quello del San Diego Comic Con doveva già essere un appuntamento ricco di informazioni, ma un panel dedicato a Marvel's Spider-Man 2 chiamato Symbiotic Relationships non poteva di certo lesinare sulle sorprese: e non l'ha fatto (qui la precedente anteprima di Marvel's Spider-Man 2). Per l'occasione, i ragazzi di Insomniac Games ci hanno deliziato con un nuovo video tratto dal gioco, incentrato sia sulle tematiche del racconto, sia sui personaggi che gli daranno vita. Oltre al torreggiante Venom, abbiamo visto Harry Osborn, Mary Jane, Miles, e avuto un ulteriore assaggio di ciò che andremo a sperimentare nei panni del Peter Parker tentato dal simbionte. Insomma, non perdiamo altro tempo.

Responsabilità

Nel corso del panel - che ha visto partecipare non solo gli addetti ai lavori di Insomniac ma anche gli attori principali del cast - è stato confermato che gli eventi di Spider-Man 2 avranno inizio circa 9-10 mesi dopo la conclusione di Miles Morales. Ritroveremo i due Arrampicamuri come parte di una macchina ben oliata, composta da un maestro premuroso e un allievo intraprendente e dalle notevoli capacità.

Come al solito, l'esistenza di entrambi i supereroi deve affiancarsi a quella degli uomini sotto la maschera, che invece (nel rispetto della tradizione) è piena di incertezze. Il giovane Morales deve entrare al college, ma invece di occuparsi della lettera di ammissione preferisce procrastinare, e dare la precedenza allo Spider-lavoro. Peter nel frattempo non vuole saperne di vendere la casa di zia May: è troppo importante per lui, ma la realtà è che mantenerla comporta l'impiego di denaro di cui non dispone.



Mary Jane vuole aiutare il compagno a tutti i costi, ma anche lei ha il suo bel carico di problemi. Il suo impiego al Daily Bugle infatti è a rischio: J.J. Jameson è tornato alla guida del giornale ed è in vena di fare pulizie. L'arrivo in città di Kraven il Cacciatore complica ulteriormente la situazione, ma - come nelle migliori Spider-storie - Peter e i suoi amici non hanno ancora idea di quale sia la vera minaccia incombente. A questo punto ricolleghiamoci al trailer, che si apre con un bell'incontro tra Parker e il suo amico di sempre: Harry Osborn, figlio dello spregiudicato Norman.

Il ragazzo dice al protagonista di aver avuto una seconda opportunità, di voler "guarire il mondo" e di aver bisogno di Peter per farlo. Abbiamo visto Harry per l'ultima volta sospeso tra la vita e la morte in una vasca contenente anche il simbionte. Norman ha ordinato al Dottor Connors di farlo uscire fuori: il suo è stato un capriccio, mosso dal desiderio di riavere con sé il figlio. Eppure - per motivi ancora ignoti - si è trattato di un azzardo, come le resistenze dello stesso Curt lasciavano intendere.

Ad ogni modo, nella porzione del filmato in cui Harry conosce Miles, sembra proprio che Peter abbia accettato una proposta di lavoro da parte di Osborn: la cosa potrebbe destabilizzare il giovane Spider-Man e alimentare il timore che il suo mentore possa non avere più tempo per lui. Il ragazzo si trova chiaramente in un momento difficile, non solo per il college alle porte: in una scena infatti lo vediamo imbattersi in Martin Li, Mister Negative, che a quanto sembra giocherà un ruolo molto importante in questa storia. Del resto lo ha svelato Nadji Jeter, la voce di Morales. In una sezione del trailer vediamo una donna di spalle che parla allo Spider-Man originale: è quasi certamente Rio, la madre di Miles, che confessa all'eroe i suoi timori circa l'ossessione del figlio per il voler essere un Uomo Ragno all'altezza, forse al prezzo di tutto il resto.

Cadere nell'oscurità

"Guariremo il mondo". Udire queste parole, stavolta pronunciate non da Harry, ma da Venom, fa quasi raggelare il sangue, perché ne stravolge completamente il significato. In primis, come confermato dallo stesso attore, Tony Todd ha adorato interpretare il villain e ciò emerge con chiarezza udendo la sua performance da brivido. Una breve porzione del video ha dato spazio al ritrovamento del simbionte (potrebbe essere un flashback), probabilmente proprio da parte degli uomini della Oscorp, eppure in realtà non sappiamo poi molto di questo Venom.

Il trailer vorrebbe suggerirci che il mostro sia nient'altri che Harry, ma ne siamo proprio sicuri? Non facciamo che pensare a un'immagine, a quando - nel finale del primo capitolo - il simbionte intrappolato nella vasca raggiunge la mano di Norman, poggiata sulla superficie del contenitore e tesa verso Harry (qui la recensione di Marvel's Spider-Man). E se l'organismo trovasse proprio nella disperazione di questo padre la via per raggiungere la sua forma completa? Non ci è dato saperlo, ma resta una possibilità.



Sulla torreggiante minaccia, mostratasi alla fine del filmato in tutto il suo tremendo splendore, il Creative Director Bryan Inthiar ha speso parole interessanti. Insomniac vuole certamente rispettare il franchise e il DNA di Spider-Man, ma non ha paura di "mischiare un po' le cose", anche se si tratta di Venom. L'aspetto del personaggio è ben riconoscibile, ma le vicende che lo riguardano sono state definite "a unique Venom story" (una peculiare storia di Venom).

Sul fronte prettamente estetico, l'Art Director Jacinda Chew ha parlato della grande sfida rappresentata dalla creazione del bestione. Certo, è ispirato ai fumetti, ma non è stato facile trovare il giusto equilibrio tra i suoi materiali di natura liquida e quelli solidi. Un essere dal look acquoso sarebbe potuto apparire poco potente agli occhi del pubblico, ma non doveva neanche risultare completamente definito, un semplice mostro coi tentacoli. Il Senior Narrative Director Jon Paquette crede che le migliori storie dei simbionti debbano fungere da allegorie: tutti abbiamo dell'oscurità dentro di noi, ma che cosa succederebbe se questa prendesse il sopravvento? Gli sviluppatori volevano vedere i personaggi cambiare dentro e fuori, avvertire gli effetti di questa oscurità crescente. A cominciare da quelli attorno a Peter. Quando ha parlato di Spider-Man e del suo costume nero, Yuri Lowenthal si è riferito a un grande potere, ma con poche responsabilità. Sarà questa condizione a spingere Parker ad allontanarsi da Miles e da quelli che lo amano.



Gli istanti in cui Mary Jane si nasconde alla vista del supereroe corrotto, e non senza temerlo genuinamente, dovrebbero ben lasciar intuire il tenore che caratterizzerà una certa porzione dell'avventura. Dettagliati ed espressivi, al pari della New York del gioco, questi personaggi potrebbero essere i cardini di una trama appassionante e - come ci auguriamo - dai risvolti non troppo scontati. Il video ha dato spazio anche a Kraven, Lizard e a Wraith, alter ego dell'ex poliziotta amica di Spider-Man: Yuri Watanabe.

Anche questa nemica sembra calzare a pennello con le tematiche alla base della vicenda, l'esempio di una ex paladina della giustizia piombata in un nero abisso. Oltre alle gioie della tuta alare, che a quanto pare funzionerà in perfetta sinergia con le ragnatele, e le potenti mosse tentacolari permesse dal simbionte, sono state divulgate ulteriori informazioni sull'esperienza di gioco. Miles avrà accesso a due differenti tipi di Venom bioelettrico, Peter avrà le Spider-braccia, e questi assi della manica potranno essere utilizzati assieme a dei nuovi Spider-Gadget, per realizzare combo davvero spettacolari. La città espansa ci darà modo di esplorare luoghi inediti per la serie, come Brooklyn, il Queens e Coney Island. In attesa di visitare la casa di zia May, vi confessiamo che quando abbiamo visto in azione Venom, che sotto la pioggia ha distrutto un elicottero come nulla, abbiamo tanto desiderato di poterlo controllare in prima persona. Sarà possibile? Solo il tempo ce lo dirà. Spider-Man 2 ci si è presentato in forma smagliante, tra un'ottima illuminazione sia di giorno, sia in notturna - come al parco divertimenti - e i convincenti modelli dei villain e dei protagonisti principali. I motivi per cui attenderlo con ansia, in definitiva, sono tanti e vari.