Marvel's Spider-Man 2 è un grande passo avanti in chiave next-gen?

Si prospettano tempi difficili per Terra-1048, l'universo che rappresenta il punto di raccordo tra realtà fumettistica e videoludica in casa Insomiac Games. Dopo l'apprezzato Marvel's Spider-Man e lo speciale capitolo dedicato a Miles Morales, la software house di casa Sony riporta in scena la mitologia Marvel con un attesissimo sequel. In piena linea con le aspettative, Marvel's Spider-Man 2 è tornato a mostrarsi sul palco del PlayStation Showcase di maggio, con un trailer dedicato a Kraven e una lunga sequenza di gameplay.



Questi due nuovi scorci sul mondo di Marvel's Spider-Man 2 hanno stuzzicato la nostra fantasia di videogiocatori, anche se non mancano all'appello alcune preliminari perplessità. In attesa dell'annuncio della data di uscita - ancora ferma a un generico autunno 2023 -, dedichiamoci dunque all'analisi di quanto presentato da Insomniac Games e Sony in occasione dei tanti annunci delPlayStation Showcase.

La grande caccia di Kraven

Erano in molti ad averlo ipotizzato già dal primo reveal del gioco, ma ora arriva la conferma ufficiale: Kraven è pronto ad apparire in Marvel's Spider-Man 2. In questa fase, Insomiac Games sembra voler dare una propria interpretazione del personaggio, senza ricorrere a trasposizioni di archi narrativi celebri, primo fra tutti L'ultima caccia di Kraven.

In Marvel's Spider-Man 2, il brutale cacciatore sta radunando attorno a sé un ampio gruppo di seguaci, con i quali è determinato a darsi all'inseguimento di prede sempre più ambiziose. In particolare, nel mirino di Kraven e dei suoi Cacciatori finisce Curtis "Lizard" Connors, l'ex chirurgo e soldato con la brutta abitudine di tramutarsi in una imponente lucertola umanoide. Proprio il desiderio di mettere le mani sull'uomo è al centro della sequenza di gameplay di Marvel's Spider-Man 2 presentata al PlayStation Showcase, che porta i villain a intercettare le strade dei due Spider-Man di New York. Peter Parker, equipaggiato con la nuova tuta Simbionte, e Miles Morales sono infatti chiamati a sorvolare l'area del Queens e dell'East River, nel tentativo di respingere l'assalto condotto dai Cacciatori di Kraven alla Grande Mela.



Al momento, non sappiamo perché l'attenzione del gruppo armato si sia concentrata proprio su Lizard, ma il nuovo trailer di Marvel's Spider-Man 2 ha già chiarito che il povero Curtis non sarà l'unico personaggio destinato a finire nel mirino di Kraven. Quest'ultimo ha infatti eletto l'intera New York a suo nuovo "terreno di caccia" e non sembra intenzionato ad accontentarsi di una sola preda. Mentre contempla il profilo della città da un ipertecnologico tablet, l'uomo pare offrirci un'anteprima sull'identità dei personaggi che potremo incontrare nell'esclusiva PlayStation 5.

Accanto al già citato Lizard e - ovviamente - ai due Spider-Man, le mira assassine di Kraven sembrano destinate a coinvolgere una variegata schiera di personalità fumettistiche. Da Gatta Nera a Prowler, passando per Wraith (per maggiori dettagli sul personaggio, vi rimandiamo al nostro speciale su Wraith), Lapide, Taskmaster, Shocker e Kingpin, il Ragnoverso confezionato da Insomniac Games è pronto ad accogliere un ampio numero di apparizioni.



Protagonista di Marvel's Spider-Man 2 sarà ovviamente anche Venom, che abbiamo potuto osservare in azione già nei precedenti trailer pubblicati da Insomniac Games. L'inclusione dell'iconico personaggio Marvel, molto amato dal pubblico, potrebbe portare con sé alcune conseguenze inaspettate e legate soprattutto all'evoluzione del rapporto tra i due Spider-Man. Al termine della prima sequenza di gameplay del sequel, possiamo infatti chiaramente percepire una diffidenza crescente di Miles nei confronti di Peter, in un percorso che potrebbe persino portare a uno spettacolare scontro tra i due eroi di New York.

Gameplay cinematografico

Mettendo temporaneamente da parte le ipotesi narrative, prendiamo in considerazione alcune certezze legate alle caratteristiche di gameplay della produzione. In continuità con quanto proposto dal primo capitolo, Marvel's Spider-Man 2 promette un'esperienza altamente cinematografica, in cui gameplay e sequenze scriptate si alternano e compenetrano con grande fluidità.

Impossibile in questa fase esprimersi sull'equilibrio tra questi due elementi, che potrà essere valutato solamente in sede di recensione, con la versione finale dell'action adventure a disposizione. Sin da ora, possiamo però evidenziare alcune delle novità proposte dal sequel per PS5. A spiccare è ovviamente la possibilità di alternare sequenze di gioco vissute nei panni di Peter Parker ad altre da affrontare come Miles Morales. Il passaggio dall'uno all'altro Spider-Man appare notevolmente fluido, ma la concreta applicazione di questa feature deve ancora manifestarsi nel dettaglio.

Il cambio di protagonista mostrato al PlayStation Showcase era infatti vincolato a esigenze narrative, sulle quali difficilmente il giocatore avrà un controllo diretto. Molto più interessante da scoprire sarà la declinazione di tale feature negli intermezzi tra una missione e l'altra. Come sarà gestito in questo caso il passaggio da Miles Morales a Peter Parker? In attesa di saperne di più, è tempo di fare i conti con le caratteristiche peculiari a disposizione dei due Spider-Man. L'inclusione di due protagonisti ha infatti spinto Insomniac Games a mettere l'accento sui differenti stili di combattimento degli eroi. Grazie al supporto offerto dalla tuta Simbionte, Peter Parker sfoggia in Marvel's Spider-Man 2 un atteggiamento ben più brutale di quanto visto nel primo capitolo della serie. Più aggressivo e spregiudicato, lo Spider-Man originale può evocare i tentacoli del Simbionte sia in fase difensiva sia in attacco. Nel mezzo della battaglia, la tuta può scatenare la propria forza brutale sugli avversari oppure proteggere Peter con provvidenziali parate. Quest'ultima caratteristica appare particolarmente rilevante, visto che taluni assalti non potranno essere evitati con una semplice schivata, ma richiederanno invece proprio una parata per essere vanificati.



Da parte sua, Miles Morales potrà contare su di una nuova selezione di potenti poteri bioelettrici, tra i quali spiccano le abilità Esplosione Tonante e Fulmine a Catena, legate al controllo dell'elettricità acquisito dal ragazzo in seguito al morso del ragno. Questi assalti potranno essere sfruttati in sinergia con i nuovi gadget confezionati da Insomniac Games. Nel gameplay abbiamo ad esempio osservato in azione la Ragnatela Traente, un pratico strumento in grado di immobilizzare più nemici contemporaneamente.



Insomniac Games ha deciso di fornire a ogni Spider-Man un albero delle abilità individuali, da sviluppare nel corso del gioco. A quest'ultimo, si affiancherà inoltre anche un albero di abilità comuni, legato alle tecnologie a disposizione di Peter e Miles. Il Cavo Ragnatela, ad esempio, potrà essere utilizzato da entrambi i protagonisti, sia come strumento offensivo, sia come strumento di collegamento tra aree della mappa.



Da segnalare infine l'introduzione delle Ali di Ragnatela, destinate a modificare radicalmente l'esplorazione del mondo di gioco. Queste ultime consentono infatti ai due Spider-Man di planare attraverso New York senza bisogno di dondolarsi con le ragnatele tra palazzi, ponti e grattacieli. Sfruttando le gallerie aerodinamiche collocate tra i cieli della Grande Mela, i personaggi potranno percorrere rapidamente notevoli distanze. Pur esaltante da un punto di vista prettamente visivo, tale aggiunta rischia però - a nostro parere - di compromettere il gradevole equilibrio proposto dal primo Marvel's Spider-Man, in cui animazioni e ricorso alle ragnatele contribuivano in maniera sinergica a rendere divertente ogni fase di esplorazione proposta dal titolo PS4.

Una New York next-gen

Come noto ormai da tempo, Marvel's Spider-Man 2 approderà in esclusiva su PlayStation 5, segnando l'addio della serie all'hardware di PlayStation 4.

Un passaggio generazionale che trova netta conferma in alcuni elementi qui già citati, come il rapido passaggio di consegne tra Miles e Peter o la possibilità di sfrecciare nei cieli della città tramite le Ali di Ragnatela. Queste caratteristiche sono infatti assecondate dalla potenza di calcolo offerta dall'SSD di PS5, che apre così nuove strade al sequel di Marvel's Spider-Man. A dispetto di effetti di luce ben confezionati (ancora non sappiamo se Marvel's Spider-Man 2 proporrà una modalità performance o se il Ray Tracing sarà attivato di default), la resa generale della città di New York ci è parsa sì di impatto, ma il balzo in avanti rispetto al primo episodio non ci è sembrato così ampio come avremmo sperato. Alcune riserve coinvolgono anche l'estetica della tuta Simbionte sfoggiata da Peter Parker, che ci auguriamo possa essere migliorata nel tempo che ci separa dal lancio del titolo. In attesa di poter testare con mano Marvel's Spider-Man 2 e poter così valutare la responsività del sistema di controllo, segnaliamo che Insomniac Games ha confermato di star lavorando per sfruttare il feedback aptico e i grilletti adattivi di DualSense. Confermato infine anche il supporto all'audio 3D.