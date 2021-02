Mass Effect Legendary Edition: la trilogia BioWare torna a splendere in 4K

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Sentendo le parole di Bioware e cogliendo - seppure tramite lo schermo di una video conferenza - un luccichio speciale negli occhi Mac Walters, responsabile del progetto nonché veterano di lungo corso del team canadese di Edmonton, si avverte come Mass Effect Legendary Edition non rappresenti in realtà solo e soltanto un'occasione commerciale per un colosso come Electronic Arts.



Certo, è innegabile che i fan abbiano chiesto a gran voce e per parecchio tempo un'edizione rimasterizzata di un classico intramontabile, ed è altrettanto fuori discussione che la pubblicazione della stessa possa avere un impatto sul mercato. Eppure, come è appunto apparso chiaro durante l'evento di presentazione del gioco, Mass Effect Legendary Edition è un progetto diverso dagli altri anche in primis per la stessa Bioware: un modo per rivisitare personaggi e situazioni che hanno di fatto definito lo studio, celebrando una saga che ha scritto pagine di storia del videogioco. Il tutto in arrivo il prossimo 14 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC, oltre che giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Serie X|S.

Ritorno sulla Normandy

Mass Effect Legendary Edition nasce da un obiettivo molto semplice: permettere a un pubblico vecchio e nuovo di rivivere la grandiosa esperienza di un'emozionante epopea spaziale con un setup moderno e le potenzialità del gaming che rappresentano lo standard di oggi, tra HDR, risoluzione 4K e 60fps. Il tutto nella cornice dell'edizione definitiva delle avventure del comandante Shepard, con tutte le avventure di base per giocatore singolo e oltre 40 contenuti scaricabili relativi alla trilogia originale. Un pacchetto che include DLC narrativi, armi, corazze ed elementi promozionali, per oltre 100 ore di divertimento intergalattico in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC.

In realtà, riportare sulle scene Mass Effect nel 2021 si è dimostrato a ben vedere un compito meno scontato e lineare del previsto. Non che si trattasse, per il team di Dragon Age e Anthem, di un'idea radicalmente inedita: come confessato durante l'incontro con la stampa, la questione remastered era infatti emersa a più riprese negli anni, e discussa apertamente "in almeno una mezza dozzina di riunioni". Una volta avuto il via libera, ci si è dovuti però confrontare con una situazione comunque peculiare.



Escludendo Andromeda (a proposito, se volete approfondire la recensione di Mass Effect Andromeda è a un click di distanza), i tre capitoli della serie sono stati pubblicati nell'arco di una singola generazione di console, sempre usando lo stesso identico engine. Un'anomalia abbastanza particolare per un franchise entrato nell'Olimpo dei grandissimi, ma al tempo stesso la testimonianza inequivocabile dell'immediato successo della saga.

Come accennato, far tornare la trilogia allo splendore di un tempo si è rivelato un processo complesso e laborioso. "È stato come sistemare una bellissima macchina d'epoca, immersa però nel cemento": le eloquenti parole di Mac Walters rendono bene l'idea di una condizione che ha imposto scelte non banali, sacrifici e in generale un lavoro ben diverso dall'automatico aumento di risoluzione delle texture che tutti daranno ovviamente per scontato. Perché, come nell'esempio della vettura immersa nel cemento, nel rimuovere lo sporco bisognava stare attenti a preservare la vernice originale rimasta al di sotto.

Rimasterizzare una leggenda

Il primo, grande inghippo ha risposto a un nome bene preciso: Unreal Engine 3. Un motore senza dubbio assai avanzato all'epoca, che tuttavia rappresenta un residuo di archeologia videoludica per gli standard del 2021. A questo proposito, Bioware ha intavolato una discussione direttamente con Epic, per capire se fosse possibile adattare in qualche misura il gioco al più moderno e versatile Unreal Engine 4: un confronto a cuore aperto che in realtà non ha portato a particolari sbocchi, facendo propendere lo studio canadese a rimanere ancorato all'Unreal Engine 3.

Non che una scelta simile abbia in realtà escluso dei miglioramenti a più livelli che invece fanno parte eccome di Mass Effect Legendary Edition. In linea di massima, l'approccio del team è stato quello di avvicinare il livello qualitativo dei tre giochi, per offrire un'esperienza più coesa e uniforme possibile. Un traguardo raggiunto grazie al supporto attivo della community: Bioware ha infatti coinvolto direttamente fan, streamer, cosplayer e patiti di Shepard & Company, per intervenire nel rispetto degli originali dove avesse davvero senso farlo.



A subire le modifiche più intense è stato in questo senso il primo episodio, che era anche quello oggettivamente meno rifinito dal punto di vista della componente da sparatutto in terza persona. Il sistema di mira del Mass Effect originale è stato pesantemente rivisto, le armi sono state ribilanciate in maniera più accurata e i tempi di attesa negli ascensori diminuiti in modo netto. Anche il Mako non è mai apparso così guidabile e reattivo, per incentivare ulteriormente l'esplorazione planetaria. Bioware ha esplicitamente parlato di un capitolo così reinterpretato a partire dalle fondamenta da meritare un'altra run, e la speranza è quella di poter toccare presto con mano il gioco per potervi dire la nostra.

La premessa generale è che comunque la fluidità assicurata dai 60 frame al secondo e la risoluzione Ultra HD garantiscano un aspetto e sensazioni pad alla mano - anche su PC, visto che è stata introdotta la piena compatibilità con i controller - pressoché inedite, per un Mass Effect effettivamente da riscoprire. Tutte le texture, letteralmente decine di migliaia di file, sono state ingrandite da quattro a sedici volte attraverso dei tool automatizzati: uno modo per dare una nuova veste ai mondi e ai personaggi che hanno lasciato il segno nell'universo sotto la minaccia dei Razziatori.



Anche l'editor per la creazione del protagonista è stato unificato, ampliato e migliorato, dando così modo agli utenti di crearsi uno Shepard davvero personale e "proprio", che rimanga coerente nel corso della trilogia. Per chi invece volesse optare per un aspetto standard è bene specificare che Jane Shepard, ovvero la versione femminile del comandante, è stata migliorata nel look. Migliorie che riguardano pure i materiali, i capelli, le superfici di caschi, armature e armi così come le ambientazioni, con nebbia volumetrica, ambient occlusion e depth of field a rendere più profonda la scena.

Sugli scenari l'effetto è mediamente buono: aspettatevi piccoli miglioramenti piuttosto che sbalorditive rivoluzioni, anche se tra foglie, petali, rocce e god rays il risultato non è affatto male per titoli pubblicati dal 2007 al 2012. Da segnalare come Bioware si sia comunque presa qualche libertà, come la trovata di posizionare il sole di fronte invece che alle spalle su Eden Prime: un escamotage che nello specifico migliora di molto l'impatto globale della scena, anche se alle volte si avverte un cambio nell'estetica e nella palette di colori un po' troppo spinto, che spegne leggermente la brillantezza di certi toni.



Sui personaggi invece c'è un duplice discorso da fare: grazie alle texture in alta risoluzione, agli shader migliorati e a tante piccole finezze messe in atto dal team, i modelli appaiono convincenti e capaci di andare al di là di una quantità di poligoni evidentemente lontana dalla media odierna. Dettagli come la pelle delle varie razze, la trame dei tessuti e i danni delle armature emergono in tutto il loro inedito splendore, raccontando implicitamente molti particolari aggiuntivi sull'incredibile universo narrativo della saga.

Il problema sta però nelle animazioni, che per ragioni produttive non sono state minimamente riviste se non in piccoli glitch che si potevano presentare soprattutto nelle cutscene. Il contrasto tra personaggi assai più rifiniti dell'epoca e animazioni rimaste invece ferme a una decina di anni fa si avverte tutto, generando sensazioni dissonanti: l'effetto uncanny valley è spesso dietro l'angolo, e la bellezza di certi modelli si depotenzia non poco quando gli stessi parlano o si muovono, ricordando con più o meno evidenza dei bambolotti senz'anima. Un limite legato a un'operazione che non si spinge com'è naturale che sia dalle parti di un remake vero e proprio (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Demon's Souls), ma che potrebbe far perdere qualche punto a un'esperienza altrimenti spettacolare.



In chiusura, un paio di note strettamente tecniche: Mass Effect Legendary Edition è un imponente titolo 100% single player, quindi non aspettatevi la parentesi multigiocatore vista nel terzo episodio della saga. Nonostante la popolarità di Galaxy at War, la modalità è stata scartata per motivi di sviluppo. Per chi se lo stesse domandando: sì, il finale di Mass Effect 3 incluso in questa Legendary Edition è quello della Extended Cut diventato canone, e non quello inizialmente inserito al lancio. Insomma, tutto è bene quel che finisce (più o meno) bene.