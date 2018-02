Memories of Mars Anteprima: Benvenuti sul Pianeta Rosso

"Sandbox", "survival", "crafting", "multigiocatore", "Early Access", "sci-fi", "Marte": sono solo alcuni dei tag Steam di Memories of Mars, il nuovo titolo sviluppato dai ragazzi di Limbic Entertainment, già autori di alcuni capitoli di Might & Magic e di altri progetti più modesti. Inutile dire che, a primo impatto, udire per l'ennesima volta queste etichette, in un periodo storico in cui esse sono compatibili con un'infinità di titoli survival presenti sul mercato, ci ha fatto un po' lo stesso effetto che ci fa leggere "senza olio di palma" sulle confezioni dei nostri cibi preferiti. Ma, in fin dei conti, da amanti insaziabili dello spazio quali siamo, non potevamo esimerci dal dargli una chance. Superate perciò le resistenze iniziali, abbiamo potuto finalmente porci la domanda più importante: ha, Memories of Mars, le carte in regola per riuscire a emergere dal calderone superaffollato dei survival game odierni? Scopriamolo insieme.

Le rosse sabbie di un pianeta non troppo lontano

Marte, il pianeta rosso. Da sempre, superando talvolta persino il fascino della Luna, esercita una misteriosa ed eccitante attrazione sull'uomo, tanto che abbiamo iniziato a chiamare ogni eventuale forma di vita aliena ispirandoci proprio al suo nome, "marziani". Eravamo perciò abbastanza incuriositi da quello che ci saremmo trovati di fronte una volta messo piede in questa sua nuova riproposizione digitale.

Per l'occasione, 505 Games (che fa da publisher al titolo), ha organizzato un playtest virtuale in compagnia di diversi membri del team di sviluppo, così da farci conoscere Memories of Mars direttamente sul campo, o per meglio dire, sulla superficie planetaria.

L'idea dei ragazzi di Limbic è quella di offrire ai giocatori un'esperienza di stampo survival in un contesto assolutamente "sandbox". Survival perché, per sopravvivere alle condizione del quarto corpo celeste del sistema solare (sul quale, nell'incipit, ci risvegliamo d'improvviso uscendo da una misteriosa incubatrice), bisogna, come al solito, preoccuparsi di gestire al meglio l'ossigeno, il cibo e la salute. Per le prime due problematiche basta in realtà tenere d'occhio i due relativi indicatori sempre presenti sull'HUD del nostro casco spaziale, consumando all'occorrenza una bombola o una razione per ripristinarli; mentre per salvaguardare la propria salute non bisogna fare altro che procedere con circospezione sulle sabbie vermiglie delle dune marziane, stando attenti a non farsi male magari con un salto troppo rischioso (ci sono, naturalmente, diversi tipi di infortuni, che incidono sulle capacità di movimento) o ingaggiando delle creature selvatiche poco rassicuranti.

L'aspetto sandbox, invece, presuppone, come da tradizione, che nel gioco non ci sia un vero e proprio scopo finale, se non appunto quello di esplorare il pianeta in lungo e in largo e diventare dei sopravvissuti sempre più efficienti.

Ci sarà poi, chiaramente, tutto quel sostrato fantasioso e creativo che si viene a creare nel momento in cui, una volta assodate le principali meccaniche ludiche, ai giocatori viene concessa la completa libertà interpretativa sul contesto di gioco. Essendo però la nostra prova niente più che un tour guidato, ci è stato logicamente difficile riuscire a cogliere questi aspetti, nei quali però, è lampante, il team di sviluppo crede moltissimo.

Siamo comunque riusciti ad analizzare nel concreto buona parte del gameplay, a partire da uno dei suoi aspetti fondanti: il base building. La prima regola di ogni buon survival, infatti, è che bisogna erigere il più in fretta possibile un accampamento dotato di tutti i servizi di primissima necessità, così da facilitarsi l'impresa di resistere in un'ambientazione ignota e potenzialmente letale.

Anche in Memories of Mars, naturalmente, questo aspetto viene rispettato, attraverso un comodo editor che permette di costruire e posizionare, partendo dalle fondamenta fino ad arrivare al tetto, i pannelli di metallo necessari alla realizzazione della prima ossatura dell'avamposto spaziale. Inizialmente nel nostro inventario avremo soltanto pochissimi item, tra cui un piccolo trasmutatore portatile in grado di trasformare i minerali grezzi raccolti sulla superficie di Marte in lingotti, pronti per essere utilizzati nella costruzione dei sopracitati pannelli e dei primi oggetti edili e di raccolta. Una volta dotata la base delle attrezzature primarie (tra cui una stampante 3D, utilissima per realizzare bombole, razioni, armi e munizioni), è possibile passare alla costruzione di marchingegni decisamente più avanzati, come la camera di stasi, che permette di respawnare nella propria base ogni volta che si muore. Sia la base che la propria tutta possono essere customizzate nel colore e nelle decalcomanie, così da dare un tocco di originalità e riconoscibilità al tutto. Il sistema di crafting, insomma, ci è sembrato funzionare complessivamente bene, anche se, almeno per il momento, non sembra avere particolari guizzi rispetto ad altri survival sci-fi da noi testati in passato, come Osiris: New Dawn, giusto per citarne uno.

Approntata una base sufficientemente ampia, sicura e tecnologicamente avanzata, è finalmente possibile lanciarsi nell'esplorazione del pianeta, che è ovviamente ricco di insidie pronte a metterci i bastoni tra le ruote in ogni momento. Per prima cosa, bisogna guardarsi da tutte quelle creature aliene di cui vi abbiamo fatto cenno all'inizio del paragrafo, le quali, non sappiamo bene perché, sono semi-organiche, con alcune parti interamente robotiche.

Durante la nostra visita, abbiamo avuto modo di imbatterci in alcuni ragnetti che, prima di attaccare, ci si sono avvicinati molto rapidamente a zig zag, e in dei vermi del tutto simili a dei Tremors, capaci cioè di spostarsi sottoterra. Grazie alla pistola fornitaci dai ragazzi del team di sviluppo, sbarazzarsi di loro non è stata un'impresa troppo ardua, ma è chiaro che le cose potrebbero farsi molto più complicate per i giocatori disarmati. Peraltro, stando a quanto confidatoci dai ragazzi di Limbic, avanzando nell'esplorazione potremmo avere la (s)fortuna di incontrare creature decisamente più pericolose, oppure delle versioni notevolmente potenziate dei ragni e dei vermoni. Inoltre, potrebbe capitarci di trovarci di fronte creature con delle personalità in controtendenza con quelle dei loro simili, che assumerebbero così comportamenti del tutto imprevedibili con il giocatore. Quest'ultimo aspetto, però, è ancora tutto da verificare.

Le prime sparatorie ci hanno comunque permesso di sondare il gunplay del titolo (quantomeno per quanto riguarda la pistola e il fucile mitragliatore), che ci è parso abbastanza essenziale ma comunque funzionale, con un bilanciamento sensato tra il realismo e l'efficienza della dotazione hi-tech in nostro possesso.

Per un pugno di Flops

Oltre al base building, che occupa certamente uno dei ruoli più rilevanti nell'economia di gioco, una delle altre dinamiche fondanti di Memories of Mars è indubbiamente quella legata al cosiddetto "sistema di Flop". Essi non sono altro che una risorsa che funge al contempo da punti XP e da valuta, e che può essere perciò investita per migliorare le chance di sopravvivenza del giocatore (attraverso uno skill-tree che, a detta degli sviluppatori, sarà profondo e vario quanto quelli presenti in Final Fantasy XI), oppure per decrittare le ricette che si recuperano durante l'esplorazione.

Purtroppo, nella build da noi testata non ci è stato possibile dargli un'occhiata, ma ci è stato comunque detto che l'albero delle abilità conterrà numerosi bonus passivi, e alcune modifiche speciali per la base e per l'equipaggiamento.

Ma come si ottengono i Flop? Per il momento, l'unico modo è quello di interfacciarsi con alcuni speciali (e rarissimi) monitor sparsi per il pianeta, che si attivano solamente in specifici momenti detti "Eventi".

Proprio attorno a questi particolari script, che richiedono che vengano soddisfatte particolari condizioni per ottenere una bella ricompensa in Flop, gravitano buona parte delle meccaniche relative alla seconda, fondamentale anima di Memories of Mars: il comparto multigiocatore. I server di gioco sono infatti completamente online, aperti a ben 64 player.

Ecco perché, durante l'esplorazione marziana, non è assolutamente raro imbattersi in altri giocatori umani. Questi, dopo averci individuato, potrebbero agire in due modi completamente antitetici: spararci a vista e rubarci tutto l'equipaggiamento, come veri e propri corsari spaziali, oppure fare amicizia con noi, così da rendere la raccolta delle risorse e l'ampliamento della base decisamente più rapido, efficiente e, soprattutto, divertente.

Come dicevamo poc'anzi, infatti, il titolo non fa altro che fondare gran parte della sua natura proprio sulle interazioni tra giocatori, e quindi sull'alternanza senza soluzione di continuità tra PvP e PvE, con la possibilità di creare dei veri e propri "clan" per esplorare in sicurezza il pianeta o per assaltare le basi avversarie, che possono naturalmente essere razziate o distrutte, anche quando chi le ha create non è effettivamente online. La maggior parte delle schermaglie, ovviamente, avviene proprio in prossimità delle aree limitrofe agli Eventi (nel nostro playtest, ad esempio, abbiamo combattuto intorno a una mastodontica torre d'osservazione, dalla cui sommità era stato improvvisamente proiettato un raggio luminoso alto chilometri, che segnalava appunto l'inizio dell'evento).

Eliminando un giocatore è possibile poi recuperare tutto il suo equipaggiamento, mentre il malcapitato di turno, nel caso non sia riuscito a mettere in sicurezza alcune risorse (c'è, ad esempio, la possibilità di costruire nella base una sorta di cassaforte, che resta inviolabile finché il giocatore investe periodicamente un determinato numero di Flop), è purtroppo costretto a ricominciare quasi da zero.

In questo test pre-alpha non ci è stato possibile analizzare nel dettaglio tutti questi aspetti, né capire quanto numerosi e vari saranno gli Eventi, ma certamente speriamo che il team riesca a dare sostanza al sostrato competitivo, il quale, così a primo acchito, ci è sembrato sicuramente interessante ma non propriamente esaltante dal punto di vista realizzativo.

Come dicevamo, però, allo stadio attuale dello sviluppo, è normale avvertire la mancanza di tutti quei frammenti ludici che verranno introdotti mano a mano dal team, così come è difficile riuscire anche solo a ipotizzare come il titolo si evolverà nel corso dell'Early Access.

Venendo all'aspetto tecnico, considerando che Memories of Mars è a tutti gli effetti una proprietà intellettuale indipendente, il gioco si comporta piuttosto bene. Il rendering del pianeta rosso è certamente piacevole, con un'ottima draw distance, una buona pulizia dell'immagine, e un saggio uso dell'illuminazione, che alterna momenti di luce abbagliante a soffusi e placidi tramonti dalle tinte cremisi.

La direzione artistica, come prevedibile, non è particolarmente incisiva: dopotutto, lo stile sci-fi adoperato è di quelli molto basici, con una semplice commistione tra l'asettico metallo degli avamposti spaziali e l'essenziale design in tinta bianca di armi e attrezzature. Non mancano, naturalmente, alcuni bug, alcuni anche piuttosto esilaranti che andranno assolutamente risolti, tra cui quello che vede precipitare il framerate ogni volta un giocatore si incastra in qualche stretto crepaccio poligonale e non riesce più a uscirne (per fortuna che ci erano stati confidanti alcuni utili cheat da sviluppatore, come quello per volare!).