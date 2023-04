Monster Hunter Now: a caccia di mostri in realtà aumentata, come Pokemon Go

A poche settimane dal previsto lancio di Peridot, nuovo gioco in Realtà Aumentata che il 9 maggio 2023 dovrebbe appunto esordire su Google Play e App Store (se non conoscete ancora la nuova IP originale di Niantic recuperate la nostra anteprima di Peridot), gli sviluppatori di Ingress, Pokemon GO e Pimin Bloom, solo per citarne alcuni, hanno annunciato di star sviluppando una nuova esperienza in AR in collaborazione con Capcom.



Se avete mai sognato di dare la caccia ai Rathalos - e alle altre creature che popolano l'universo di Monster Hunter - anche nel mondo reale, a partire dal prossimo settembre potreste trovarvene qualcuno proprio davanti alla porta di casa, poiché il nuovo progetto del connubio mira letteralmente a "trasformare la vita di tutti i giorni in un'autentica arena di caccia". In attesa che Monster Hunter Now arrivi ufficialmente su dispositivi iOS e Android e che il publisher ci mostri un po' di gameplay, vi raccontiamo quello che abbiamo appreso nel corso di una recente presentazione tenuta dal sodalizio.

Godersi la caccia anche nel mondo reale

Con oltre 90 milioni di unità vendute in ogni angolo del pianeta, Monster Hunter è ormai uno dei più grandi fenomeni del nostro tempo, e non ci ha sorpresi più di tanto apprendere che Capcom sia intenzionata a proporre agli affezionati un'esperienza nuova e senza precedenti (almeno per quel che concerne la serie).

Avviata quattro anni fa, l'inaspettata collaborazione tra la casa di Devil May Cry e quella del già menzionato Pokémon GO si è tradotta nella realizzazione di un hunting game molto diverso da solo, che non a caso chiederà al giocatore di posare il controller e scendere in strada. Come affermato dallo stesso Ryozo Tsujimoto, produttore della serie Monster Hunter, le tecnologie in realtà aumentata messo a punto dai ragazzi di Niantic porteranno l'arte venatoria del brand nel nostro mondo, suddividendolo in diverse aree ecologiche e incoraggiando l'utente a uscire assieme al proprio Palico per raccogliere materiali, esplorare i dintorni e unirsi ad altri cacciatori in entusiasmanti battute di caccia. Proprio come accade in un qualsiasi episodio del franchise, in Monster Hunter Now sarà del resto necessario procurarsi le materie prime per forgiare e migliorare armi e protezioni da aggiungere all'equipaggiamento, ancora una volta indispensabili per poter fronteggiare draghi e altre possenti creature in compagnia di altri tre giocatori. Nel corso dell'evento abbiamo infatti scoperto che, laddove i comuni punti di interesse solitamente inclusi nell'esperienze plasmate da Niantic fungeranno da semplici punti di raccolta, i portali di Ingress e le palestre di Pokémon GO verranno rimpiazzati a questo giro da veri e propri terreni di caccia. Indipendentemente dal fatto che si trovino in aree urbane o rurali, i cacciatori potranno quindi imbattersi in ogni dove in mostri feroci e formare delle squadre per abbatterli, portare a casa le ricompense ottenibili e creare equipaggiamenti sempre più performanti.



A proposito dell'elemento social, che da sempre contraddistingue le produzioni targate Niantic e al contempo gioca un'importante ruolo nell'economia di Monster Hunter, è emerso che alle missioni potranno partecipare anche stavolta un massimo di quattro giocatori, che a seconda delle circostanze saranno liberi di invitare i propri amici o unire le forze con dei perfetti sconosciuti incontrati in prossimità del campo di battaglia. Una soluzione abbastanza logica e naturale, nonché vicinissima all'ormai rodata formula che caratterizza le esperienze in Realtà Aumentata di Niantic.



Come accaduto altre volte, durante questo primissimo appuntamento comunicativo la software house californiana ha preferito non mostrarci delle corpose sequenze di gameplay, ma soltanto qualche breve clip purtroppo insufficiente per farci un'idea precisa di come funzionerà il sistema di lotta.

Basandoci sul trailer di annuncio e sugli screenshot finora condivisi con la stampa abbiamo comunque notato che, mentre le sessioni prettamente esplorative e di raccolta potranno essere giocate con lo schermo in verticale (come succede in qualsiasi altri titolo Niantic), durante la lotta dovrebbe essere possibile inclinare smartphone e tablet per usufruire della visuale in widescreen e godere di un maggior controllo del terreno.



Sempre a proposito delle battaglie coi mostri, che su PC e console possono durare anche una cinquantina di minuti, è emerso che le battute di caccia di Monster Hunter Now dureranno poco più di un minuto (75 secondi): un lasso di tempo assai ridotto che di primo acchito ci ha spiazzati non poco, ma che all'atto pratico potrebbe risultare più che ragionevole e adeguato all'esigenze dell'esperienza mobile.

D'altronde, missioni multiplayer in Realtà Aumentata della durata di 40-50 minuti richiederebbero un consumo eccessivo di dati e batteria, oltre a costringere il giocatore a rimanere fisicamente a lungo nei pressi dei terreni di caccia. Non solo tali requisiti apparirebbero alquanto esosi, se non improponibili, ma rischierebbero per giunta di smorzare qualsiasi entusiasmo dopo un paio di missioni appena. Ad ogni modo, per valutare l'efficacia della soluzione escogitata da Capcom e Niantic occorrerà un'adeguata prova sul campo, magari attraverso la già annunciata fase di beta testing (ecco come iscriversi alla Beta di Monster Hunter Now) che avrà inizio in un periodo non meglio precisato.

Come accennavamo poc'anzi, in questa occasione non abbiamo potuto ammirare una battuta di caccia nella sua totalità, in compenso lo sviluppatore ci ha parlato di una meccanica piuttosto interessante e che dovrebbe permettere al titolo di adeguarsi al ritmo e alle esigenze delle diverse categorie di cacciatori. Benché l'esplorazione e l'interazione immediata con l'ambiente circostante saranno di nuovo alla base dell'esperienza, abbiamo appreso che durante i nostri vagabondaggi per le strade avremo la possibilità di contrassegnare i mostri incontrati con la "Palla Pittura" (uno strumento storico di Monster Hunter necessario per non perdere di vista l'obiettivo) e portarli a casa, così da affrontarli in un secondo momento. Immaginati infatti di imbattervi in un esemplare mai visto prima mentre vi accingete a entrare a scuola, in ospedale o in luoghi in cui non è consentito l'utilizzo del cellulare; in tutti quei casi, la Palla Pittura vi permetterà di chiudere l'applicazione senza perdere il mostro contrassegnato, affinché possiate sfidarlo nel momento a voi più favorevole e magari in presenza di qualche alleato pronto a darvi man forte. Rispetto a Pokémon GO, le cui attività richiedono spesso la vicinanza di altri giocatori, pena l'impossibilità di completare un evento, Monster Hunter Now sembra voler andare incontro anche a coloro che vivono in aree poco popolate e che quindi potrebbero faticare a trovare immediatamente dei compagni.



In chiusura, Capcom e Niantic hanno palesato l'intenzione di supportare il gioco per diversi anni a venire, il che ci spinge a domandarci in quale modo le due aziende decideranno di implementare le microtransazioni, purtroppo inevitabili in questa categoria di produzioni free-to-play. Per conoscere la risposta a questo e altri mille quesiti dovremo insomma attendere la riapertura della stagione di caccia attualmente fissata al prossimo settembre, quando i mostri di Capcom busseranno letteralmente alle porte delle nostre case.