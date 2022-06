Monster Hunter Rise: Sunbreak, aspettando la riapertura della caccia

Affilate le spade e lucidate le vostre armature, poiché il prossimo 30 giugno Capcom darà ufficialmente inizio a una nuova stagione di caccia. A poche settimane dall'attesissimo lancio di Monster Hunter Rise: Sunbreak, che ricordiamo verrà pubblicato simultaneamente su Switch e Steam, Nintendo ci ha permesso di osservare da vicino alcune delle tante novità introdotte dalla massiccia espansione del capolavoro targato Capcom (siete a un click di distanza dalla recensione di Monster Hunter Rise), che tra le altre cose darà accesso al richiestissimo Master Rank.

L'hub e la fauna della nuova regione

Come più volte menzionato su queste pagine, la nuova avventura ormai alle porte spingerà i nostri avatar a lasciare l'accogliente Villaggio di Kamura - che nel gioco base era stato il nostro hub principale - per dare manforte ai Cacciatori di un impero vicino e annientare le fameliche creature anche note come "I Tre Signori".

La nostra nuova base operativa diverrà quindi l'Avamposto di Elgado, ossia una stazione di osservazione marittima costruita sui resti di un forte in rovina per indagare sulle anomalie legate al Drago Anziano Malzeno e alle altre insolite bestie locali. Al suo interno troveremo, come da tradizione, il fabbro, il negozio di oggetti, l'addetta della gilda e tanti altri NPC che, attraverso i loro servigi, ci aiuteranno a di portare avanti l'attività venatoria. La cassa degli oggetti posta nel nuovo hub sarà però dotata di una voce extra, grazie alla quale avremo la facoltà di equipaggiare una manciata di Abilità Scambio per formare un vero e proprio set. Difatti, come vi abbiamo spiegato nella nostra precedente anteprima di Monster Hunter Rise: Sunbreak, durante le prossime sessioni di caccia avremo accesso a una vasta gamma di azioni che consentiranno di personalizzare i pattern di attacco e doneranno maggior flessibilità al già strepitoso sistema di combattimento di Rise. E dal momento che i set potranno essere registrati su due diverse pergamene, nel corso della battaglia ci sarà consentito persino di passare dal primo al secondo e viceversa, così da adattare le nostre strategie offensive ai movimenti e alle caratteristiche del nemico ingaggiato.



Una volta raggiunta la nuova regione, non sarà soltanto l'hub principale a cambiare, ma anche la fauna endemica che incontreremo durante lo svolgimento degli incarichi ricevuti dalla Gilda dei Cacciatori. Per esempio, l'Insetto Filo Oro incrementerà il numero di oggetti lasciati cadere dalle creature atterrate col Punitore Cavalcabile (il colpo finale della Cavalcatura Wyvern), mentre l'Insetto Filo Rubino massimizzerà i danni inflitti sul suddetto attacco speciale. Altri ancora potranno essere sfruttati per spingere la bestia affrontata a levare le tende, magari al fine di condurli verso qualche trappola.

Chiamato Rospinoso, un piccolo anfibio che vive nei resinstagni della cittadella risponderà agli attacchi subito gonfiandosi a dismisura e rilasciano un acido gastrico che metterà in fuga persino i mostri più grandi e spaventosi. Allo stesso modo, lo scarabeo conosciuto come Insetto Stelscoppio lascerà esplodere lo strato di polvere di cui è rivestito per ferire i mostri che oseranno colpirlo e indurli a cambiare zona.



Tra tutte le nuove creature endemiche, la più interessante è però la Ragnonette, ossia una parente stretta del Burattiragno di Monster Hunter Rise: capace di produrre una seta necessaria a controllare i mostri e costringerli a andare in una determinata direzione, l'aracnide caratterizzato da peli blu permetterà di spingere le fiere contro gli ostacoli, allo scopo di danneggiarle e favorirne l'eliminazione.

Servendosi delle Ragnonette, gli utenti avranno ad esempio la facoltà di stordire la preda all'inizio del combattimento, per poi approfittare del suo breve momento di debolezza per aggredirla in gruppo e indebolirla il più possibile. In alternativa, se adoperata ad un passo dalla morte questa nuova meccanica precluderà al mostro di turno la possibilità di fuggire per rifocillarsi o riposare.

Compagni offline

Chiunque abbia una certa familiarità col franchise ricorderà che, laddove in passato le missioni offline di Monster Hunter andavano affrontate da soli, a partire dai giochi di terza generazione i Cacciatori hanno potuto contare su assistenti sempre più validi, come i simpatici Shakalaka, il Palico o l'ineguagliabile Palamute. Preziosi aiutanti che, a seconda delle abilità impostate, ci hanno supportati con piante e danze curative, boost di vario genere e quant'altro, ma senza mai aggiungere nulla alla narrazione.

Con l'avvento di Monster Hunter Rise: Sunbreak, il director Yoshitake Suzuki e il suo team hanno deciso di cambiare le cose, tant'è che sia i personaggi comparsi nel gioco base che quelli introdotti dall'espansione potranno affidarci e addirittura accompagnarci nelle cosiddette "Missioni Seguaci". Affrontabili unicamente in single player, queste ultime rafforzeranno di volta in volta il legame col compagno selezionato, che in questo caso fungerà anche da committente. Se per settimane ci siamo interrogati circa l'utilità dei Seguaci, durante la presentazione tenuta da Nintendo abbiamo appreso innanzitutto che quando uno o più alleati perderanno i sensi, la missione andrà comunque avanti, in quanto i loro svenimenti non verranno affatto conteggiati. Al pari dei compagni arruolabili nelle iterazioni di Toukiden e GOD EATER (qualora non l'abbiate ancora fatto, correte a leggere la nostra recensione di GOD EATER 3), una volta scesi in campo i Seguaci assisteranno il giocatore attaccando direttamente l'obiettivo, piazzando trappole o magari ricorrendo a pozioni curative per rimettere in sesto l'intera squadra. Basandoci sul materiale visionato, a primo acchito si direbbe che questi potranno supportarci in diversi modi, ma sfortunatamente non abbiamo ancora mezzi a sufficienza per valutare a dovere l'intelligenza artificiale che ne stabilirà i comportamenti.



Rimandando qualsiasi giudizio al giorno in cui Monster Hunter Rise: Sunbreak atterrerà sul nostro banco di prova, permettendoci tra le altre cose di valutare a dovere l'efficacia dei Seguaci, non possiamo che apprezzare i notevoli sforzi che Capcom sta compiendo per affinare ulteriormente il gameplay della serie e arricchire il più possibile la modalità offline.

Se Rise - con i suoi innumerevoli accorgimenti finalizzati a migliorare la qualità della vita - ha rappresentato con tutta probabilità un punto di non ritorno per il brand, vi è la concreta possibilità che Sunbreak traghetti il franchise verso un futuro ancora più radioso di quanto avessimo finora ipotizzato. Appuntamento alla recensione finale per scoprire se l'espansione saprà effettivamente elevare la qualità di un prodotto già straordinario e senza eguali!