Monster Hunter Rise: Sunbreak, una nuova minaccia all'orizzonte

In seguito alla pubblicazione di due massicci Title Update e di una sfilza di eventi in collaborazione con Mega Man, Street Fighter, Sonic e altre famose licenze, il supporto post-lancio di Monster Hunter Rise era incappato in una brusca battuta di arresto volta a concedere il giusto spazio a Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Monster Hunter Stories 2). A pochi mesi di distanza dall'uscita della versione PC di MH Rise, Capcom è finalmente tornata a parlare della tanto attesa espansione a pagamento che il prossimo 30 giugno inaugurerà una nuova stagione di caccia ai mostri. In attesa di poter imbracciare nuovamente le armi, abbiamo quindi analizzato le informazioni e i materiali finora divulgati su Monster Hunter Rise: Sunbreak, che fra soli tre mesi piomberà su Steam e Nintendo Switch.

La minaccia dei Tre Signori

Come di certo saprà chiunque abbia completato la campagna di Monster Hunter Rise, la calamità nota come Furia è infine cessata e gli abitanti del suggestivo Villaggio di Kamura hanno dunque trovato la meritata pace. L'improvvisa comparsa di un mostro sconosciuto e simile a un lupo, tuttavia, sta seminando scompiglio nelle Rovine Sacre, spingendo il nostro avatar a entrare nuovamente in azione.

Raggiunta la tana del pericoloso Lunagaron, però, il Cacciatore si imbatte in Fiorayne, una valorosa dama giunta da un regno lontano per richiedere espressamente l'aiuto del salvatore di Kamura. Stando a quanto raccontato dal Cavaliere dell'Ordine Reale, per qualche motivo ancora ignoto i mostri del regno sono diventanti ancora più aggressivi e violenti del solito, invadendo i territori vicini e lo stesso Villaggio di Kamura. Deciso a far luce sul comportamento assai anomalo delle creature e porre fine alla minaccia rappresentata dai "Tre Signori", il Cacciatore risponde quindi alla chiamata di Fiorayne e salpa alla volta dell'Avamposto di Elgado, una vivace stazione marittima ancora incompleta che fungerà da HUB per la nostra nuova avventura.



Supportato dall'Ammiraglio Galleus, dalla missionatrice Chichae e dagli scienziati del Laboratorio incaricati di studiare i mostri che preoccupano il regno, il nostro alter-ego dovrà quindi familiarizzare con le creature locali e creare nuovi equipaggiamenti che gli permettano di sopravvivere a pericoli ancor più grandi di quelli superati in precedenza.

Nel corso del recente Digital Event di Capcom, il producer della serie, Ryozo Tsujimoto, ha spiegato che la minaccia abbattutasi sul regno è strettamente collegata ai già menzionati Tre Signori, un trio di mostri di cui fanno parte il minaccioso Lunagaron, l'inedito Garangolm e il Drago Anziano Malzeno. Se già avevamo avuto occasione di ammirare la terribile creatura cui sarà dedicata la copertina di Monster Hunter Rise: Sunbreak (per tutti i dettagli sul Malzeno correte a rileggere lo speciale su Monster Hunter Rise e le novità annunciate al TGS), la presentazione tenuta da Capcom ci ha innanzitutto permesso di osservare in azione il famelico Lunagaron.



Palesemente ispirato a un licantropo, a prima vista il mostro appartenente alla categoria dei Wyvern Zannuti si direbbe una via di mezzo tra il Tobi-Kadachi e l'Odogaron (entrambe bestie del Nuovo Mondo), difatti il suo corpo è interamente ricoperto da aculei e scaglie blu cobalto. Dotata di un'agilità sorprendente, grazie alla quale può scalare con estrema facilità qualsiasi parete, la fiera di Quinta Generazione è anche capace di generare un'armatura di ghiaccio che utilizza sia per proteggersi dagli attacchi dei Cacciatori che per ferirli con spuntoni affilatissimi. È però in stato di furia che il Lunagaron rivela la sua vera forma, ergendosi su due zampe e scatenando una serie di artigliate precise e mortali con cui può annientare qualsiasi avversario.

Il veloce Lunagaron L'immenso Garangolm

Non meno interessante ci è parso l'appena svelato Garangolm, un possente behemoth non troppo diverso dal già violentissimo Rajang, ma contraddistinto dalla presenza di una solida corazza che a tratti ricorda le tipiche scaglie del Barroth e del Gammoth. Sfruttando il corpo possente e la sua incredibile forza per scuotere il terreno e far barcollare gli oppositori, la creatura appartenente alla categoria delle Bestie Zannute secerne una linfa particolare grazie alla quale può ricoprirsi di germogli e ricorrere a diverse proprietà elementali. Al pari dell'aggressivo Elzelion di Monster Hunter Frontier Z, le parti del corpo del Garangolm sono infatti in grado di utilizzare elementi differenti e addirittura agli antipodi: quando il mostro è infuriato, la zampa anteriore destra si ricopre di magma, mentre quella sinistra viene avvolta da un muschio bagnato, consentendo alla fiera inarrestabile di portare a segno dei violenti attacchi basati su fuoco e acqua.



In attesa di poter mettere alla prova le interessanti capacità dei Tre Signori, la loro incredibile somiglianza col mostro di Frankenstein, i lupi mannari e i vampiri dei classici letterari ci spinge a sospettare che il team di Capcom, che per Monster Hunter Rise si era ispirato alle creature del folklore orientale (avete già letto il nostro speciale sulle bestie più affascinanti del capolavoro Capcom?), abbia stavolta trovato ispirazione nella mitologia alla base della narrativa europea e del cinema dell'orrore.

Il bestiario e le altre novità dell'espansione

Naturalmente la mostruosa espansione di Monster Hunter Rise non si limiterà a introdurre soltanto i Tre Signori, ma similmente a quanto fatto a suo tempo da Iceborne e dalle versioni "Ultimate" dei precedenti episodi numerati, Sunbreak porrà sul piatto una pletora di contenuti extra.

Se Capcom aveva già anticipato il ritorno dello Shogun Ceanataur, durante la presentazione è stato rivelato che anche il potente Astalos rimpolperà il bestiario di Rise. Incluso per la prima volta in Monster Hunter Generations, l'aggressivo Wyvern Volante anche noto come "Artiglio Tonante" darà parecchio filo da torcere ai Cacciatori che si cimenteranno con le missioni della difficoltà Master Rank (l'equivalente del Rango G tanto caro ai fan di vecchia data), travolgendoli con le micidiali sferzate elettriche di colore verde che scatena col corno posto sulla testa. A questi si unirà poi il Bishaten Sanguigno, una variante di Bishaten caratterizzata da ali giallognole e da una pelliccia prevalentemente rosa e arancione. A differenza della burlona Bestia Zannuta già inclusa nella versione base di MH Rise, l'inedito Bishaten Sanguigno non lancerà frutta contro i Cacciatori, bensì pigne esplosive che farà detonare grazie alla pericolosa capacità di sputare fuoco dalla bocca.



Se per il momento lo studio nipponico non ha voluto mostrarci nessun altra creatura esclusiva di Sunbreak, la presenza del Master Rank e l'inclusione del Bishaten Sanguigno potrebbero dirla lunga sul bestiario vantato dall'espansione. Difatti, mentre la versione base di MH Rise aveva totalmente messo da parte le varianti dei singoli mostri (con l'unica eccezione rappresentata dagli Apex), il nuovo Bishaten sembrerebbe suggerire la volontà di Capcom di sguinzagliare finalmente le richiestissime "sottospecie". Se così fosse, in Sunbreak potremmo ritrovarci a dover lottare contro varianti classiche come il Rathatlos Argentato o la Rathian Dorata, nonché potenziali versioni inedite degli ispiratissimi mostri introdotti per la volta dallo stesso Monster Hunter Rise.

Mettendo da parte i mostri, il producer Ryozo Tsujimoto ci ha fatto sapere che nell'espansione troveremo entusiasmanti località mai viste prima come la Cittadella (una deliziosa fortezza in rovina e invasa dalla vegetazione) e persino delle nuove forme di vita endemica. Se per esempio le Ragnonette produrranno una seta ancora più resistente di quella del Burattiragno e che potremo usare per assumere il controllo di un mostro, spingerlo contro un ostacolo e costringerlo ad andare in una determinata direzione, gli Insetti-Filo Mutati color Rubino aumenteranno i danni inflitti con l'attacco Punitore, mentre quelli color Oro incrementeranno la quantità di materiali lasciati dai mostri durante la Cavalcata Wyvern.



A proposito degli Insetti-Filo, è stato annunciato che con l'arrivo di Monster Hunter Rise: Sunbreak non sarà più necessario eseguire un filoscatto per iniziare una corsa su parete: per scalare una determinata superficie basterà infatti correre, cadere o schivare nella sua direzione, e la suddetta azione non consumerà la barra dell'insetto-filo. Una novità alquanto interessante e che siamo certi velocizzerà non poco la raccolta di materiali, l'inseguimento delle belve e le fasi prettamente esplorative delle battute di caccia.