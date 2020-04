Mortal Shell: alla scoperta del nuovo action rpg ispirato a Dark Souls

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Nell'ultima decade Hidetaka Miyazaki e i ragazzi di FromSoftware hanno profondamente rivoluzionato il genere action RPG: da Demon's Soul a Dark Souls, passando per Bloodborne, la qualità dei loro lavori si è rivelata talmente elevata da giustificare la fondazione di un intero canone, quello dei "soulsilke" e, al contempo, l'adesione ai suoi canoni ludici da parte di molte altre realtà del settore. Insomma, morire non è mai stato così bello. Il game over, quello che un tempo veniva accolto con disonore, è divenuto parte integrante del processo di apprendimento, un'inevitabile strada da percorrere verso il perfezionamento delle proprie abilità.



La risposta dei videogiocatori è stata talmente vigorosa che nel giro di pochi anni il mercato ha accolto molti giochi di questa tipologia. Nonostante la generazione sia ormai agli sgoccioli, anche i ragazzi di Cold Symmetry, supportati dal publisher Playstack, hanno deciso di scendere in campo per presentare il loro personalissimo contributo al canone: stiamo parlando di Mortal Shell, un nuovo soulslike per PlayStation 4, Xbox One e PC in sviluppo fin dal 2017, quando era ancora conosciuto con il nome di Dungeonhaven.

Le spoglie dei guerrieri leggendari

Il nome Cold Symmetry non vi dice assolutamente nulla? Comprensibile, dal momento che si tratta di un piccolo studio indipendente fondato nel 2017 da un ristretto numero di veterani e formato da soli 15 sviluppatori, seppur con un curriculum di tutto rispetto. Tra i fondatori figura, ad esempio, Anton Gonzalez, che prima di inseguire il suo sogno ha lavorato con Sledgehammer Games alla realizzazione di Call of Duty WWII e con Sucker Punch durante i primi anni di sviluppo di Ghost of Tsushima, in entrambi i casi in qualità di Senior Environment Artist.

Tinte oscure, paesaggi decadenti e creature grottesche. Così si presenta Mortal Shell.

Quello che i ragazzi di Cold Symmetry stanno imbastendo, e che hanno finalmente avuto l'ardore di presentare, è un mondo in frantumi e sull'orlo del collasso, caratterizzato da un'estetica che sembra trarre ispirazione in egual misura da Dark Souls e Bloodborne. I resti dell'umanità appassiscono e marciscono, esattamente come il protagonista, che si è appena risvegliato in un involucro debole e lacerato.



Nonostante la sua fragilità, una figura misteriosa, il Padre Oscuro, gli affida una missione, quella di rintracciare e raggiungere una serie di santuari facendosi largo attraverso immani pericoli. Lo scopo non sembra essere noto ma, esattamente come i giocatori dei soulslike sono attratti da sfide apparentemente insormontabili, anche il nostro protagonista è pronto a mettere da parte la sua angoscia pur di completare la missione che gli è stata assegnata.

Come può quest'essere devastato raggiungere il suo obiettivo? Qui entra in gioco la meccanica distintiva dell'opera, alla quale è anche ispirato il titolo. Nel panorama desolante che lo circonda giacciono inermi i corpi ormai senza vita di guerrieri leggendari, le cui abilità in combattimento sono troppo preziose per essere lasciate a marcire per l'eternità assieme alla loro anima. Questi resti, i cosiddetti Mortal Shell, possono essere risvegliati e occupati al fine di sfruttare tutte le loro capacità. Più a lungo si rimane in questi involucri, più forte diverrà il legame con essi e, di conseguenza, sarà possibile sfruttare al meglio i loro innati talenti. Ciascun involucro si adatterà ad un differente stile di combattimento, e la scelta di quello più adatto alle proprie velleità rappresenterà un'importante variabile nel gameplay. Non sappiamo con esattezza quanti Mortal Shell sarà possibile abitare - osservando il trailer dell'annuncio e analizzando il sito ufficiale ne abbiamo scorti almeno quattro - e in quali situazioni ci verrà concessa l'opportunità di passare dall'uno all'altro, ma la meccanica ci sembra assai stuzzicante. Ulteriore profondità sarà donata dalla possibilità di utilizzare unampia varietà di poteri arcani, sia difensivi che offensivi, e di migliorare le armi bianche a disposizione - fino ad ora abbiamo visto spade, doppi pugnali, lance e asce - ad esempio affilandone le lame con l'utilizzo dell'acido.

Un soulslike intransigente

Nelle scene mostrate non c'è traccia di scudi, e la fase difensiva viene affidata al comando della schivata, a puntuali contrattacchi e a particolari poteri, tra cui quello che pietrifica per brevi istanti il corpo del Mortal Shell. Il ritmo di gioco appare lento, ponderato e fisico, e promuove un approccio strategico ad ogni nuovo incontro con i nemici, creature spregevoli e grottesche tanto quanto il mondo di gioco. L'intenzione dichiarata degli sviluppatori è proprio quella di mettere a dura prova la resilienza dei giocatori, mettendoli dinanzi a minacce intransigenti.



Come ogni soulslike che si rispetti, anche Mortal Shell punterà forte sull'esplorazione. A tal proposito, i ragazzi di Cold Symmetry hanno progettato una campagna non lineare, che lascerà agli utenti la libertà di seguire il percorso che più gli aggrada attraverso le differenti ambientazioni, che spaziano da gigantesche cattedrali fino a insidiose paludi, passando per antiche cripte nascoste su picchi ghiacciati.

Quanto appreso fino ad ora ci sembra davvero interessante, ma permangono ancora diverse domande senza risposta. Ad esempio, non è stato fatto alcun accenno alla presenza di meccaniche multigiocatore, che in altri soulslike, sotto forma di invasioni e sessioni cooperative, ricoprono un ruolo non marginale. Il successo del titolo dipenderà, inoltre, in larga parte dalla solidità del sistema di progressione e del level design, aspetti che allo stato attuale è impossibile analizzare. In tal senso, si rivelerà fondamentale quantomeno la prova della già annunciata Beta, ancora priva di una data di riferimento.



La storia recente ci ha insegnato che le operazioni più riuscite sono quelle che, pur traendo ispirazione dai fondatori del canone ludico, hanno osato deviare dal solco tracciato proponendo una formula dai tratti unici e distintivi. Mortal Shell, nonostante il fascino grottesco che lo permea, visivamente parlando ci sembra alquanto derivativo, eppure mette in campo alcune soluzioni ludiche che, se ben sfruttate, potrebbero davvero essere in grado di portare una ventata d'aria fresca in un sotto-genere parecchio affollato.