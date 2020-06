Mortal Shell: un Soulslike oscuro sulle orme di Dark Souls e Bloodborne

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Sviluppato dallo studio indipendente Cold Symmetry, Mortal Shell è un oscuro action rpg di stampo soulslike che sembra aver interiorizzato gli stilemi del sottogenere di appartenenza, codificato dai veterani di From Software, per mescolarli con elementi ludici in grado di infondere dare all'offerta una personalità tutta sua. Viste le premesse, siamo tutti curiosi di sapere se la produzione sarà in grado di distinguersi nel panorama delle produzioni di genere, oppure se l'opera prima del team finirà toccare il mercato senza lasciare il segno. Analizziamo quindi tutte le informazioni in nostro possesso per capire se Mortal Shell abbia tutte le carte in regola per emanciparsi dalle sue evidenti fonti d'ispirazione e diventare un gioco memorabile.

Gusci Mortali e anime in pena

Come suggerisce lo stesso titolo, il fulcro del gameplay di Mortal Shell sarà l'impiego delle spoglie di eroi defunti come vere e proprie armi, dei gusci vuoti che potremo possedere in modo da sfruttarne i peculiari talenti. Dalle sequenze mostrate dovrebbe essere ormai confermata la presenza di quattro Shell in totale, delle quali possiamo parlare solo superficialmente a causa dell'assenza di approfondimenti dedicati.

Nei vari trailer abbiamo intravisto un cavaliere armato di claymore, un'agile figura incappucciata ed equipaggiata con delle daghe, un possente guerriero con in mano un'ascia, e infine quello che sembra essere un templare dall'armatura corazzata, in grado di potenziare il proprio spadone con l'elemento del ghiaccio. Grazie alle ultime sequenze di gameplay, abbiamo appreso che il primo di questi Gusci vuoti prenderà il nome di Harros, il Vassallo. A tal proposito il team ha confermato che ciascuno di questi ricettacoli potrà essere trovato nel corso delle battute iniziali dell'avventura e, una volta che ce ne saremo impossessati, potremo decidere in piena libertà quale involucro manovrare per progredire nel gioco. Elemento fondamentale dell'esperienza ludica sarà ovviamente il potenziamento dei nostri Gusci: la moneta di scambio che utilizzeremo sarà il misterioso Nettare, una sostanza bramata con avidità da ogni essere vivente e che presumibilmente avrà la stessa funzione delle anime dei Souls.



Non abbiamo ancora informazioni specifiche sul funzionamento del sistema di progressione, sull'eventuale presenza di parametri da gestire, mentre è confermata la presenza di uno skill tree che permetterà di sbloccare le diverse abilità dei nostri Shell. Lungi dall'essere una componente vincolata al solo comparto ludico, quest'ultimo aspetto sarà legato a doppio filo anche alla narrazione di Mortal Shell: ogni volta che impareremo una nuova abilità, infatti, ci verrà mostrato un criptico racconto legato al ricettacolo che stiamo potenziando, a riprova del consolidamento del legame con il nostro "ospite".

Non a caso, per risvegliare il potere sopito delle Shell, dovremo prima di tutto ricordare il nome che quelle spoglie ormai vuote avevano in vita. Un'intrigante mossa di game design che permetterà a chi lo vorrà di approfondire la lore del gioco, nella speranza che la stessa si regga su basi narrative interessanti.



Il sistema di combattimento sembra avvicinarsi alla filosofia aggressiva dell'ultima evoluzione dei soulsborne, ossia il tanto amato Bloodborne. Non abbiamo avuto modo di notare, infatti, degli scudi o altri equipaggiamenti difensivi che permettano al giocatore un approccio più sicuro, mentre tutto sembra basarsi sulla schivata degli assalti e sulla gestione delle distanze in modo da poter contrattaccare prontamente.

Nel complesso, il ritmo di gioco appare leggermente più lento rispetto agli ultimi lavori di FROM Software ma, data la limitatezza delle informazioni in nostro possesso, è ancora troppo presto per poter esprimere un giudizio di valore. Detto questo, però, abbiamo notato qualche evidente asperità tecnica con un certo peso sul combat system, da una gestione delle collisioni ancora imprecisa, ad animazioni a tratti legnose, che non trasmettono il giusto senso di "pesantezza": difetti che speriamo vengano eliminati in tempo per il lancio, previsto entro la fine dell'anno.



In Mortal Shell il nostro alter ego sarà dotato di valori vita e stamina, le classiche risorse a cui dovremo stare attenti per non incorrere in errori fatali, e saranno inoltre presenti delle piccole tacche di energia che potranno essere spese per compiere determinate azioni "speciali" e che si ricaricheranno col passare del tempo. Grazie a queste potremo utilizzare le abilità delle Shell oppure eseguire un mortale parry che, oltre a danneggiare i nemici, ci farà recuperare parte della nostra vita.



Non è stato invece approfondito l'elemento della morte e pertanto non sappiamo se il titolo contempli meccaniche simili a quelle dei Souls. E' interessante però l'interazione mostrata tra lo Shell e la misteriosa creatura che lo possiede: quando un avversario vibrerà il colpo fatale non moriremo, ma verremo immediatamente sbalzati fuori dal nostro Guscio, e se prima di recuperare le spoglie verremo colpiti da qualunque nemico, anche solo una volta, allora sarà game over. Sebbene sia suggestiva, non è ancora chiaro il peso di questo meccanica nel bilancio complessivo del gameplay.

Non sappiamo infatti con che facilità sarà possibile ritornare in possesso del proprio Shell o se questa seconda chance sarà sempre disponibile. Il team di sviluppo ha voluto "rassicurare" i giocatori più hardcore affermando che Mortal Shell richiederà un approccio ragionato e che ogni errore sarà pagato a caro prezzo. Nondimeno, per gli amanti delle sfide più infami, sarà possibile finire il gioco anche senza adoperare alcun Guscio, trasformando di fatto la partita in una no-hit run.



Poco o nulla sappiamo in merito agli equipaggiamenti, ai consumabili e, più in generale, agli oggetti presenti nel gioco: le poche informazioni pubblicate sul sito suggeriscono che sarà possibile trovare nuove armi e potenziarle attraverso unguenti o abilità magiche, mentre nulla viene detto riguardo alle armature. Per quanto riguarda i consumabili curativi, invece, sembra che Cold Symmetry abbia optato per una dinamica simile a quella di Demon's Souls: le nostre cure non saranno infatti limitate a una variante della fiaschetta estus, ma saranno di diverso tipo ed avranno differenti proprietà lenitive.

Come ben sanno gli appassionati dei soulslike, questo potrebbe rendere il gioco sia molto più facile che molto più difficile. Tutto dipenderà infatti dal modo in cui lo studio bilancerà la possibilità di ottenere questi consumabili. Infine, nel video pubblicato si può notare una curiosa statistica denominata "familiarità" ogni volta che si recupera un oggetto, della quale però non sappiamo ancora nulla. Se volessimo azzardare un'ipotesi, diremmo che si tratta dell'affinità che intercorre tra l'oggetto ottenuto e lo Shell che stiamo utilizzando, ma si tratta di speculazioni che potremo confermare solo dopo aver provato il gioco con mano.

Un mondo che rimane ancora oscuro e misterioso

Rimangono sotto un velo di mistero i dettagli sull'ambientazione di Mortal Shell. Non è da escludere che anche nella versione completa buona parte della narrazione resti coperta dalla nebbia della indeterminatezza. Il team sembra infatti intenzionato a recuperare lo stile del racconto oscuro e criptico tipico delle opere di Miyazaki.

Per ora, possiamo sbilanciarsi un po' di più sull'aspetto estetico della produzione, che pare riprendere gli stilemi del dark fantasy: nelle poche sequenze video sono state mostrate zone tipiche dell'immaginario medievale dalle tinte dark, come roccaforti diroccate inghiottite dalla foresta, imponenti costruzioni di pietra immerse in una neve perenne e oscuri sotterranei pieni di creature mostruose. L'impressione è quella di trovarsi in un mondo in perenne conflitto, ormai consumato dalle continue lotte che si sono susseguite.

Sebbene non sappiamo quale sia l'effettiva ampiezza dell'ambientazione di Mortal Shell, Cold Symmetry ha avuto recentemente modo di sbilanciarsi affermando che l'esperienza narrativa sacrificherà la quantità di contenuti sull'altare della qualità, privilegiando l'attenta ricostruzione del mondo alla sua estensione.



L'obiettivo, in ogni caso, è quello di tratteggiare un universo profondo ed accattivante, capace di tenere compagnia al giocatore per una durata complessiva di circa 20 ore. Infine, vi segnaliamo che l'uscita del gioco è prevista per la prossima estate: qualora siate curiosi di esaminare Mortal Shell pad alla mano, il team di sviluppo ha annunciato una beta per il 3 luglio, in cui esploreremo una zona denominata la Cripta dei Martiri.