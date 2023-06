Forza Motorsport: alla ricerca del realismo tra carriera e meteo dinamico

Come annunciato durante Xbox Games Showcase, Forza Motorsport farà il suo debutto il prossimo 10 ottobre, ma ora siamo pronti a svelarvi la nuova filosofia creativa alla base dell'ultima iterazione dell'iconica serie di corsistici targata Microsoft. Chris Esaki, Creative Director del progetto, ha aperto la presentazione di una demo della durata di 13 minuti con queste parole: "il franchise di Forza ha sempre avuto come obiettivo quello di far innamorare il giocatore della propria auto, e questa volta ci riusciremo aumentando il brivido e l'intensità della competizione". In altre parole, la produzione sembra voler ravvivare la fiamma della passione nei cuori dei patiti di motori, facendoli scendere in piste realistiche per immergersi in delle competizioni adrenaliniche e degne delle caratteristiche di Xbox Series X.

Scopriamo la carriera

Se vi aspettare un'esperienza dai toni leggeri, in cui saltare da un bolide all'altro senza poterne davvero apprezzare le performance e la personalità, siete fuori strada (per quello, trovate qui la recensione di Forza Horizon 5). La modalità carriera di Forza Motorsport si basa su ben altra filosofia e vuole mettere in risalto il "piacere della scoperta".

La cosiddetta Builder's Cup ci proporrà una serie di gare a tema e in generale le nuove auto e i tracciati verranno introdotti nel gioco attraverso di essa. Ogni evento ci mettera alla guida di un bolide specifico, per salire di livello, costruirlo e usarlo per dominare in pista. Non mancheranno poi delle intro ad hoc pensate per farci scoprire la storia delle vetture. La composizione e le prestazioni delle nostre auto si evolveranno nel tempo, anche in base alla nostra capacità di dar risalto ai loro pregi e di far fronte alle loro debolezze. A tal proposito, per trovare supporto in questo processo iterativo, potremo esplorare a dovere i comportamenti della nostra auto nella Open Practice. Per farci forgiare la nostra relazione col veicolo, gli addetti ai lavori hanno pensato un nuovo mastery system, corredato da obiettivi dinamici pensati per farci migliorare alla guida del nostro bolide e non solo. Cimentandoci sui tracciati infatti guadagneremo Car XP, così da far salire di livello della macchina. Esaki pensa a questa come una dimensione da "CARPG" (unione di Car e RPG). La Open Practice, in aggiunta, ci permetterà di sfidare il ciclo giorno/notte e il meteo dinamico per imparare a gestire la guida in condizioni differenti da quella "ideale".

Di meteo e Challenge the Grid

Tratto distintivo della produzione è da ricercarsi nel Full Dynamic Time and Weather, che andrà a influenzare la difficoltà stessa di una competizione. Di notte chiaramente la visibilità sarà peggiore, così come potrebbe essere più difficoltoso gareggiare alle prime luci dell'alba, con i raggi del sole diretti verso i nostri occhi. O ancora, le condizioni dell'asfalto dopo o durante la pioggia richiederanno l'utilizzo di gomme apposite, da sostituire chiaramente all'arrivo del cielo sereno o col tracciato ormai asciutto.

Anche in tal senso, conoscere i comportamenti del proprio veicolo nelle condizioni più disparate sarà fondamentale per sfruttarlo al meglio e continuare a salire di livello. Chiaramente, per pronunciarci a dovere sull'esperienza di guida in relazione ai mutamenti climatici non possiamo far altro che attendere di mettere le mani in prima persona su Forza Motorsport. A questo punto della presentazione è stato dato spazio a "Challenge the Grid", una sezione dedicata al livello di sfida offerto dal gioco, che andrà a incidere anche sulle ricompense ottenibili nel corso delle competizioni.



Nello specifico, Challenge the Grid ci consentirà di scegliere dove collocarci in griglia prima della gara, con tutte le conseguenze del caso sui premi guadagnabili (ci sono dei punti bonus terminando la corsa sul podio). Starà a noi insomma decidere se partire dalla cima e proteggere la nostra posizione o se dedicarci a una lunga risalita iniziando dalla coda. A impattare sul valore della ricompensa finale troveremo fattori come il grado dell'IA dei piloti - modificabile in qualsiasi momento del gioco - e la stesse regole della gara.

A questo proposito, l'intelligenza artificiale degli avversari in Forza Motorsport è basata sul machine learning, a vantaggio del realismo delle gare. Potremo quindi adattare l'aggressività e la bravura degli sfidanti per raggiungere un livello di sfida stimolante, ma mai frustrante. Qualora però decidessimo di volerci impegnare di più, avremo sempre l'opportunità di innalzare l'asticella, e di fronteggiare piloti formidabili.



È chiaro però che anche questo aspetto della produzione andrà valutato in una prova su strada. Ad ogni modo, collezionando trionfi e aumentando il livello dell'auto avremo l'opportunità di ottenere nuove componenti per migliorare i bolidi nell'apposita sezione di Car Build. Tramite degli appositi punti potremo installare i pezzi desiderati ma niente paura: ci basterà rimuovere quelle parti per riottenere i Car Points e reinvestirli altrove.

Gli pneumatici e il comparto grafico

Chris Esaki ci ha tenuto a sottolineare l'enorme balzo evolutivo compiuto dal comportamento degli pneumatici sul tracciato, che a seconda delle sollecitazioni e delle condizioni di gara influiranno in modo ancor più percepibile sulla manovrabilità del nostro bolide. La ricerca del realismo, neanche a dirlo, ha coinvolto anche le sospensioni.

Il loro funzionamento è stato ricostruito da zero per donare ai giocatori la sensazione di essere realmente alla guida di un'auto, la cui stessa natura si rifletterà nella risposta delle sospensioni. Tra le punte di diamante di Forza Motorsport troveremo certamente la presentazione visiva, complice lo splendido Ray Tracing in tempo reale. Gli addetti ai lavori si sono serviti di questa soluzione per gestire ombre, riflessi e molto altro, con l'obiettivo di confezionare un'esperienza di guida come nessun'altra in ambito grafico. Non sono mancati poi gli sforzi sul fronte dell'accessibilità, si pensi ad esempio alla presenza di una modalità di lettura e narrazione delle cutscene. Seppur breve e non in forma giocabile, il nostro incontro con Forza Motorsport ci ha lasciato delle sensazioni positive, sia in merito alle possibilità e alla struttura della carriera, sia per quanto concerne il realismo visivo alla base dell'esperienza.