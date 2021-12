Naruto Project Shinobi: un RPG Open World da tenere d'occhio

Con la conclusione della fortunata serie di tie-in sviluppata da CyberConnect 2, il cui ultimo episodio è stato Naruto Shippuden: Ultimate Ninja STORM 4 - Road to Boruto (la recensione di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja STORM 4 per Nintendo Switch è a portata di click), i titoli dedicati ai ninja nati dalle matite del celebre mangaka Masashi Kishimoto si sono fatti piuttosto rari. Lontano dai riflettori, però, un gruppo di fan sta realizzando un titolo multiplayer piuttosto interessante che risponde al nome di Project Shinobi. Sviluppato in Unreal Engine 4, questo dovrebbe diventare un gioco multiplayer online, ma poiché la strada è ancora tutta in salita e le informazioni sul suo conto scarseggiano, abbiamo recentemente chiesto ai suoi creatori di poter provare una demo che ci mostrasse i progressi compiuti dal team nell'ultimo anno. Di seguito vi proponiamo quindi le nostre impressioni preliminari sul "fan game" dedicato al ninja biondo più famoso dei fumetti!

Un RPG open world a tema Naruto

Correva ancora il mese di aprile 2019 quando l'utente Osiris caricò su YouTube un breve video per mostrare al mondo la primissima demo di un progetto fan-made cui stava lavorando da due settimane soltanto.

Nel filmato, che immortalava un prodotto molto grezzo, era possibile osservare un Naruto in Modalità Eremitica delle Sei Vie correre tra i boschi e combattere con qualche ninja del Villaggio della Sabbia in quello che il suo autore descriveva come un RPG dalla struttura open world. A dirla tutta il progetto del buon Osiris, che al tempo non poteva ancora contare su un team vero e proprio, non aveva assolutamente nulla di interessante, ma nel corso degli anni Project Shinobi si è evoluto oltre le nostre più rosee previsioni, attirando su di sé l'attenzione dei fan di Naruto. Con l'aggiornamento di ottobre 2021, infatti, la nuova squadra capeggiata dallo stesso Osiris ha rivelato di aver ricostruito il gioco da zero, al fine di garantire agli interessati un'esperienza qualitativamente migliore. La versione più recente di Project Shinobi, infatti, vanta una veste grafica caratterizzata da uno stile ispirato al tipico look degli anime giapponesi, e sebbene le rocce o la vegetazione siano tuttora molto semplici, il risultato appare già più soddisfacente rispetto al passato.



Incuriositi da Project Shinobi e stanchi di vederne i progressi soltanto attraverso i video caricati da Osiris, abbiamo dunque provato la demo messa a nostra disposizione del team di sviluppo del progetto fan made. Approfittando dell'interfaccia utente rinnovata, abbiamo innanzitutto scoperto che i giocatori potranno associare alle varie shortcut tutte le tecniche iconiche del giovane Uzumaki Naruto, che in Project Shinobi sono state attentamente ricreate e suddivise in tre categorie.

In quella dei Ninjutsu - l'unica attualmente disponibile - hanno trovato ad esempio posto l'immancabile Rasengan, il micidiale Rasen Shuriken e la Tecnica della Moltiplicazione Superiore del Corpo, senza dimenticare la Tecnica del Richiamo utilizzata per evocare il rospo Gamakichi. Una volta preparate le nostre scorciatoie ci siamo dunque addentrati nella foresta per portare a termine una missione assegnataci dal maestro Kakashi, ossia sconfiggere i Ninja della Sabbia nelle vicinanze e qualsiasi altra minaccia individuata, come il minaccioso Uchiha Itachi. Basato perlopiù su combo limitate e ripetitive, il sistema di combattimento ci è parso abbastanza legnoso e impreciso, ma il team ci ha spiegato che la versione da noi sperimentata non rappresenta il prodotto finale e che a tempo debito il combat system sarà più appagante, variegato e frenetico di quanto visto finora.



Trattandosi di un RPG vero e proprio, non solo i personaggi di Project Shinobi accumuleranno esperienza dopo ciascuna vittoria e godranno di statistiche migliori ad ogni level-up, ma il loro equipaggiamento potrà essere liberamente modificato.

Nella versione di prova abbiamo infatti scoperto che saranno addirittura otto gli slot che gli utenti avranno a disposizione per personalizzare armi, vestiari e accessori dei propri beniamini. Altre quattro scorciatoie poste nell'inventario dovrebbero invece consentire l'utilizzo di consumabili, come ad esempio gli oggetti di guarigione e quelli in grado di ripristinare al volo il chakra consumato, assolutamente indispensabile per poter eseguire i Ninjutsu.



Svolazzando qua e là per tutta la gigantesca foresta che circonda il Villaggio della Foglia siamo poi capitati in un'area in cui abbiamo brevemente assunto il controllo della Volpe a Nove Code. Purtroppo la demo non ci ha permesso di combattere anche nei panni del gigantesco Kurama, in quanto quello che pensavamo sarebbe stato il nostro avversario si è rivelato un oggetto immobile e indistruttibile, ma in compenso ci siamo accorti che la Volpe dispone di un moveset tutto suo.

Oltre alle classiche combo leggere e pesanti, Kurama può mordere il nemico, ruggire o lanciare la terrificante Teriosfera. Anche in questo caso vi è ancora molto lavoro da fare, ma se non altro l'inclusione di Kurama lascia intendere che i personaggi giocabili di Project Shinobi avranno accesso non solo alle tecniche segrete, ma anche ai rispettivi power-up ed eventuali trasformazioni. Nella demo, in fondo, ci siamo imbattuti nel modello poligonale del Susanoo Perfetto di Uchiha Sasuke, implicando che anche il rivale di Naruto disporrà di un asso nella manica che al momento opportuno gli consentirà di lottare allo stesso livello dei mastodontici Cercoteri.



Come spiegato più volte da Osiris, il prodotto finale si focalizzerà unicamente sulla componente online e sul multigiocatore, ma al momento non sono ancora chiare le modalità che questo includerà in futuro. Non resta dunque che continuare a seguirne da vicino lo sviluppo e augurarci che il team possa fugare quanto prima i nostri dubbi.