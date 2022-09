NBA 2K23: La Mia Carriera ospita le grandi star della musica hip-hop

Il connubio tra musica e basket a stelle e strisce è qualcosa di indissolubile. Durante i match della NBA è facile trovare a bordo campo gli artisti e i produttori più amati del panorama musicale statunitense. Non solo nelle primissime file: Jay-Z è diventato qualche anno fa azionista di minoranza dei discussi Brooklyn Nets, mentre un "certo" Shaquille O'Neal ha indossato le vesti di rapper negli anni Novanta pubblicando un album di discreto successo. La lista dei giocatori aspiranti rapper/artisti/produttori è tendente all'infinito (pure il "Black Mamba" aveva intrapreso in modo fugace quella carriera) e si allunga di settimana in settimana.



Un altro connubio indissolubile è quello che esiste tra i giocatori NBA e i videogiochi: essere sulla cover di un qualsiasi NBA è diventato un status symbol. Esserlo su NBA 2K ancor di più. Per questo motivo non stupisce più di tanto la scelta di Visual Concepts di dare maggiore spazio alla componente musicale nella modalità MyCAREER del nuovo 2K23. Ce lo ha confermato l'executive producer Erick Boenisch durante un evento online organizzato da 2K a cui abbiamo partecipato.

NBA 2K23 punta ai Grammy Awards

Le novità non si esauriscono con la partecipazione di un artista del calibro di J. Cole, plurivincitore di Grammy Award (2K gli ha dedicato una versione particolare intitolata "Dreamer" che sarà disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada) o del producer Elite e del rapper Bas dell'etichetta Dreamville Records: da quello che ci ha fatto capire Boenisch, la nuova sceneggiatura dovrebbe essere a dir poco ambiziosa. D'altronde i ragazzi di Visual Concepts hanno dimostrato di avere una marcia più quando si tratta di scrivere dialoghi e battute (le modalità carriera di FIFA e Madden NFL non hanno mai raggiunto lo stesso livello qualitativo).

L'executive producer inoltre ha affermato che lo script di MyCareer di NBA 2K23 sarà il più massiccio mai preparato per un esponente della serie. Oltre alla star J. Cole e agli altri membri della sua etichetta, nel gioco ci saranno diverse leggende della NBA: The Big Ticket (Kevin Garnett) e T-Mac (McGrady) reciteranno il ruolo di mentore del giocatore. Non mancheranno altri fantastici cameo, compresi i confermatissimi Kendrick Perkins e JJ Redick nel ruolo di "analisti sputasentenze", mentre farà più di una comparsata anche Devin Booker, l'uomo copertina di NBA 2K23. La storia parte subito dopo il Draft NBA e vede il nostro campione impegnato a trovare un buon equilibrio tra la carriera in campo e quella fuori: musica e moda rivestiranno un ruolo di primo piano nella sua vita, così come le amicizie e gli affari. A suon di prestazioni stellari, il nostro alter-ego cercherà di conquistare il freddo pubblico di The City, con Elite e Bas che lo aiuteranno a fare amicizia con J. Cole. L'inizio però sarà tutto in salita. Al Draft infatti i fan volevano il loro beniamino, la stella del college di The City, e non un semplice novellino alle prime armi. Il nostro giocatore insomma dovrà muovere i primi passi da professionista in un clima ostile, il che di certo andrà a costituire una bella sfida per lui e per noi.

Tre nuovi pezzi ogni venerdì

Oltre ad aver aggiunto una dimensione musicale alla modalità MyCAREER Visual Concepts ha preparato una ricca soundtrack: al lancio troveremo hit quali "TITANIC (feat. Rich Brian)" di Jackson Wang, "Rucón" di Alemán, "West Like (feat. Kalan.FrFr)" di Destiny Rogers, "The Matrix" di Ski Mask the Slump God, "Surround Sound (feat. 21 Savage & Baby Tate)" di JID, "Wants and Needs (feat. Lil Baby)" di Drake, "Nail Tech" di Jack Harlow, "Megan's Piano" di Megan Thee Stallion, "No Trends" di Mike Dimes, "Que Oso" di Snow Tha Product, "Rapstar" di Polo G, "love nwantiti (ah ah ah) [feat. Joeboy & Kuami Eugene] [Remix]" di CKay e molte altre ancora.



Ogni venerdì, poi, verranno aggiunti tre nuovi pezzi. Novità anche in cabina di regia: sono stati annunciati tre nuove voci per NBA 2K23. Oltre all'ex stella dei Nets Richard Jefferson (vincitore dell'anello con LeBron nel 2016), farà il suo debutto anche il coach Mike Fratello, allenatore degli Atlanta Hawks di Dominique Wilkins ed ex apprezzato telecronista, che aveva sfidato più volte Michael Jordan e i Chicago Bulls alla fine degli anni Ottanta, prima dell'esplosione planetaria del leggendario numero 23.

Il coach italoamericano commenterà proprio le partite della nuova modalità "Jordan Challenge" (ecco la nostra anteprima di NBA 2K23 The Jordan Challenge) e dell'attesa "Era", che permetterà di rivivere alcuni periodi magici e alcune delle rivalità più sentite del mondo NBA (Magic Vs Bird, Jordan, Kobe e Moderna). Restando in tema Bulls, è stato aggiunto come annunciatore anche Ray Clay, l'inconfondibile voce che presentava la squadra allenata da Phil Jackson allo United Center a metà degli anni Novanta.



Insomma, l'effetto nostalgia sarà un perno centrale dell'esperienza. Ad ogni modo, per scoprire se NBA 2K23 sarà in grado di "cantarle" ai suoi competitor non possiamo che darvi appuntamento al prossimo 9 settembre.