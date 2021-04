Neo The World Ends With You: un nuovo Gioco dei Demoni sta per cominciare

Annunciato come un fulmine a ciel sereno lo scorso novembre, NEO The World Ends With You è rimasto lontano dai nostri radar per diversi mesi, instillando dentro di noi il sincero sospetto che l'emergenza sanitaria in corso ne avesse in qualche modo rallentato lo sviluppo. Sin dall'inizio di aprile, invece, la Casa dei Chocobo è tornata a pubblicizzare il prodotto, che a dispetto dei pronostici non sarà un sequel diretto dell'originale titolo per Nintendo DS e successivamente approdato su Switch (a proposito, qui trovate la nostra recensione di The World Ends With You Final Remix), ma al contrario sarà ambientato circa tre anni dopo la conclusione di The World Ends with You the Animation, ossia il nuovo anime che proprio in questi giorni ha infine esordito sul circuito televisivo nipponico. Rivelando che il titolo sarà disponibile su PS4 e Nintendo Switch a partire dal prossimo 27 luglio, e successivamente anche su PC via Epic Games Store, Square Enix ha infine svelato i primi dettagli sulla storia e sui personaggi convolti, permettendoci - tra - le alte cose di osservare da vicino le già annunciate battaglie di gruppo che a questo giro saranno alla base del gameplay. Torniamo dunque nel quartiere di Shibuya per scoprire cosa le sue strade ci riserveranno la prossima estate!

I nuovi partecipanti al Gioco dei Demoni

Come spiegato nella nostra anteprima di NEO: The World Ends With You, il protagonista del nuovo episodio non sarà il caro Neku Sakuraba (l'eroe del gioco precedente), bensì uno studente di liceo dai capelli biondi e chiamato Rindo.

Appassionato di telefonia e sempre dedito alla ricerca di informazioni in rete, il giovincello è un tipo solitario che preferisce starsene nel proprio mondo e interagisce molto poco con gli altri, ma che al tempo stesso non ha l'abitudine di respingere chiunque provi a ottenere la sua attenzione. Durante una giornata come tante, in quel di Shibuya il ragazzo incrocerà per caso una misteriosa fanciulla caratterizzata da un'aria alquanto minacciosa, che dopo essersi palesata dinanzi a lui gli si presenterà come una Reaper (o Shinigami, se preferite la nomenclatura originale). A causa di ciò, il giovane deciderà con trepidazione di partecipare al Gioco dei Demoni, ma finirà per pentirsene quasi subito. Non solo il povero Rindo realizzerà infatti che la sua vita sia in serio pericolo, ma scoprirà di essere finito nella cosiddetta Shibuya PS (Piano Surreale), ossia una versione differente e pericolosa della città in cui tutto ha avuto inizio, e sarà persino costretto a combattere contro spaventose creature note come Rumori.



Se l'originale The World Ends With You andava affrontato esclusivamente nei panni di Neku, che in ogni capitolo della vicenda era però affiancato da un partner diverso, la nuova proposta di Square Enix adotterà una soluzione differente e curiosa. Nonostante gli indizi lascino pensare che il titolo includa un unico personaggio direttamente controllabile, gli scontri vedranno la partecipazione di ben quattro eroi diversi, tant'è che Rindo si ritroverà a vestire i panni del leader del team chiamato "Wicked Twisters".



La squadra del fanciullo includerà innanzitutto lo spensierato Fret, ossia un compagno di classe di Rindo che si autodefinisce un conversatore nato, ma che al tempo stesso tende inconsciamente a evitare gli argomenti più seri e spinosi. Contraddistinto da una personalità molto socievole, grazie alla quale riesce a far amicizia con tutti, Fret ama bighellonare per le strade della città assieme al suo amico di vecchia data, ragion per cui finirà anch'egli coinvolto nel letale gioco organizzato dai Reaper.

Proseguendo, il terzo componente del team sarà un'universitaria di nome Nagi, che a causa dell'aspetto giovanile viene spesso scambiata per una studentessa delle medie. Ha parecchi hobby ed è solita dedicare tutte le proprie energie al completamento dei suoi videogiochi preferiti. Incredibilmente acuta, la giovane donna è molto abile nel comprendere i sentimenti altrui, e a quanto pare disprezza con tutta sé stessa le persone false e superficiali.



Con grande sorpresa per i fan di vecchia data, il quarto e ultimo elemento della banda sarà il carismatico Sho Minaminoto, che nel gioco precedente aveva vestito i panni di antagonista. In attesa di scoprire se il personaggio ricoprirà il medesimo ruolo anche nell'adattamento animato di The World Ends With You, Square Enix ha rivelato che anche Minaminoto sarà costretto a partecipare al nuovo Gioco dei Demoni.

Anzi, grazie ai suoi incredibili poteri psichici interverrà già nelle prime battute della campagna per salvare Rindo e gli altri compagni da una situazione terribile, costringendoli subito dopo ad accoglierlo nel loro team. Ricorrendo alle sue formule uniche, il misterioso Minaminoto è in grado di calcolare al volo ogni possibile futuro e agisce in conformità con quanto scoperto. A differenza degli altri Wicked Twisters, si direbbe che il suo obiettivo non sia vincere e superare il Gioco dei Demoni, bensì qualcosa di più grande.



L'ultimo personaggio introdotto ufficialmente da Square Enix è Shiba, ovvero un individuo che nel giro di un anno dal proprio arrivo ha scalato la classifica degli Shinigami assegnati a Shibuya PS e che al momento si trova appunto in cima. Per questa ragione l'uomo funge sia da Game Master che da arbitro, e di tanto in tanto scende addirittura in strada per incoraggiare i giocatori. I suoi poteri psichici superano di gran lunga quelli di qualsiasi altro Reaper, il che gli assicura che nessuno dei sottoposti possa anche solo provare a disobbedirgli.

Osservando il nuovo trailer di NEO: The World Ends With You non abbiamo potuto fare a meno di notare che il titolo includerà un cast notevole e addirittura otto Reaper, che per qualche curiosa ragione saranno suddivisi nei team di Shibuya e Shinjuku, implicando che stavolta potremo scorrazzare in due diversi quartieri di Tokyo. Il filmato ha poi confermato che i Wicked Twisters capeggiati da Rindo non saranno gli unici concorrenti, in quanto al Gioco dei Demoni parteciperanno anche i Ruinbringers, i Purehearts, le Variabeauties e la cosiddetta Deep Divers Society. Un dettaglio alquanto interessante, che come vedremo a breve porterà le varie squadre ad affrontarsi di continuo.

Rumori, spille e rivali

Mettendo da parte l'intreccio e i suoi molteplici protagonisti, che in ogni caso non vediamo l'ora di conoscere meglio, è tempo di analizzare le nuove informazioni divulgate circa la componente ludica del prodotto. Innanzitutto è stato confermato che, similmente a quanto accadeva nel capostipite della serie, i giocatori potranno scansionare e leggere i pensieri degli NPC circostanti, al fine di carpire loro informazioni indispensabili per poter proseguire con la trama. Difatti, molto spesso saranno proprio gli NPC a fornire al buon Rindo le indicazioni necessarie per capire come procedere e quali luoghi di Tokyo visitare. La scansione, tra l'altro, permetterà al ragazzo di visualizzare tutti i Rumori nelle vicinanze, così da evitarli o entrarvi in contatto per dare immediatamente inizio alla fase di combattimento. È stato inoltre rivelato che interagire con più gruppi di Rumori consentirà di dare il via a vere e proprie catene di scontri, che presumibilmente offriranno dei bonus aggiuntivi se superate.



Come spiegato nel paragrafo precedente, alle battaglie prenderanno parte ben quattro personaggi, i quali potranno equipaggiare una spilla ciascuno, ossia gli oggetti che nel gioco originale conferivano a Neku e compagni dei poteri speciali e spaventosi. Allo stesso modo, in NEO: The World Ends With You il continuo ricambio di spille farà sì che Rindo e i suoi alleati possano accedere a centinaia di abilità psichiche diverse, incrementando le loro probabilità di sopravvivere al micidiale Gioco dei Demoni.

Il pacchetto includerà naturalmente spille necessarie per sbloccare degli attacchi devastanti, sia a lungo e che a corto raggio, nonché abilità di guarigione e supporto con cui incrementare le statistiche della squadra. Nel nuovo trailer diffuso da Square Enix, non solo abbiamo notato che le spille saliranno di livello con l'utilizzo, incrementandone l'efficacia, ma abbiamo potuto dare anche una prima occhiata al menu attraverso il quale sarà possibile modificare l'equipaggiamento dei nostri beniamini.



Ciascun personaggio potrà infatti indossare un massimo di quattro capi di abbigliamento e un accessorio, che sebbene non ne modificheranno l'aspetto fisico, influenzeranno molto i parametri di attacco o difesa, per non parlare dei punti salute. Curiosamente Rindo e compagni presenteranno persino la bizzarra statistica dello Stile, che difatti determinerà quali indumenti i nostri eroi potranno aggiungere o meno all'equipaggiamento. Se nei giochi di ruolo capita spesso che per utilizzare un'arma o un'armatura particolare sia necessario raggiungere un certo livello base, in NEO: The World Ends With You sarà quindi lo Stile il valore da accrescere - attraverso modi che al momento ignoriamo del tutto - per rinnovare di continuo il vestiario del cast.

Tornando ai duelli, i Rumori non saranno gli unici ostacoli che i Wicked Twisters incontreranno lungo il loro cammino, dal momento che saranno costantemente chiamati a confrontarsi contro altre squadre di giocatori. Queste sfide, dalle quali dipenderà la sopravvivenza di ambedue le fazioni in gara, dureranno una settimana, il che ci spinge a sospettare che di tanto in tanto dovranno essere ripetute. Le clip di gameplay incluse nel trailer confermano la presenza di svariati team diversi, incluse squadre composte da NPC casuali: un dettaglio che la dice lunga sulla frequenza con cui dovremo batterci con altri esseri umani e sul sorprendente numero di individui che saranno coinvolti stavolta nel Gioco dei Demoni.



A tal proposito, uno scambio di battute tra Fret e il gigantesco Susukichi appartenente ai Ruinbringers lascerebbe addirittura intendere l'esistenza di una classifica interna coi punteggi accumulati dai vari team concorrenti. Sconfiggere una squadra con tanti punti alle spalle, difatti, dovrebbe consentire ai nostri eroi di portare a casa un bel bottino e salire velocemente in classifica, evitando l'eliminazione al termine della settimana di sfide.



Infine, il filmato rivela persino che Rindo avrà la facoltà di riavvolgere il tempo e conservare i propri ricordi (sotto forma di déjà vu) per rivivere intere giornate e cambiare in maniera anche drastica il corso degli eventi vissuti.

Luci e ombre di Shibuya

Diretto da Hiroyuki Ito, sotto la supervisione di Tatsuya Kando, NEO: The World Ends With You vedrà il coinvolgimento di artisti eccezionali, come Gen Kobayashi, Miki Yamashita e lo stesso Tetsuya Nomura, che si occuperanno del character design. Il risultato è già sotto i nostri occhi, in quanto il prodotto vanta al proprio arco di frecce degli artwork sempre splendidi e caratterizzati dal tipico look da anime giapponese tanto amato dalla maggior parte degli appassionati di JRPG. Peccato solo che i modelli poligonali siano attualmente affetti da un filtro antialiasing non sempre in grado di mascherarne le imperfezioni.

Per la gioia dei fan storici, la colonna sonora sarà invece curata ancora una volta da Takeharu Ishimoto, che a suo tempo confezionò un accompagnamento musicale magistrale e variegato, con brani che spaziavano dal pop all'elettronica, senza disdegnare rock o hip hop. La speranza, insomma, è che il celebre compositore riesca a superarsi o almeno a replicare il superbo lavoro compiuto in quel lontano 2007.



Approfittando dei trailer caricati in rete da Square Enix, abbiamo infine prestato l'orecchio al doppiaggio giapponese e a quello in lingua inglese, confermando i nostri timori. Se il primo promette faville e un livello di recitazione impeccabile, come imposto dalla tradizione, lo stesso non si può dire per la traccia anglofona, che a quanto pare proporrà degli accostamenti vocali tutt'altro che azzeccati.